GTA 6'nın Çıkışı Dünyayı Durdurabilir: 16 Milyon Kopya Satıldı, Metacritic Puanı 99, İzin Talepleri Fırladı
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Rockstar Games'in 13 yıldır beklenen yapımı Grand Theft Auto VI, bugün PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkıyor. GTA V'in 2013'teki çıkışından bu yana serinin en uzun bekleyişi sona ererken oyun, çıkıştan önce 16 milyona yakın satış, 99 Metacritic puanı ve işyerlerinde artan izin talepleriyle dünya gündemine oturdu.
Kaynak: NBC News
Çıkıştan iki gün önce bile 16 milyona yakın kopya satıldı, hasılat 1,5 milyar doları aştı.
Eleştirmenler de aynı fikirde: 99 puanla GTA 6, tüm zamanların en yüksek Metacritic notuna ortak oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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