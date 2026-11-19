Veri analiz şirketi SensorTower'ın rakamlarına göre oyunun ön satışları salı gününe kadar 16 milyona yaklaştı. Standart sürümün fiyatı 79,99 dolar olunca ortaya 1,5 milyar doları aşan bir hasılat çıktı. Oyun, çıkış günü henüz gelmeden bu rakama ulaşmış oldu.

Rockstar'ın geliştirme sürecine 1 milyar dolardan fazla harcadığı bildiriliyor. Rakam, vizyona girmesi beklenen 'Avengers' ve 'Dune' filmlerinin söylenen bütçelerinin toplamını bile aşıyor. The Guardian'a göre yaklaşık 5 bin kişi oyun üzerinde çalıştı. Danışmanlık şirketi PwC'den Bart Spiegel, durumu şu sözlerle özetledi: '13 yıldır yapım aşamasındaydı ve bir milyar doları aşkın para harcadılar.'

Oyun PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için satışta. Serinin son ana oyunu GTA V'in üzerinden 13 yıl geçti ve bu, seri tarihindeki en uzun boşluk.