GameSquare ve Pollfish'in 1.000 çalışanla yaptığı ankete göre katılımcıların yüzde 39'u çıkış günü ücretli izin kullanmayı planlıyor. Yüzde 32'si o gün evden çalışacağını, yüzde 36'sı ise hastalık iznine başvurmayı düşündüğünü söyledi. IGN'in 10 bin 400 okurla yaptığı ankette rakam daha da yüksek: Katılımcıların yüzde 42'si 19 Kasım için şimdiden izin talep etti.

İzin kayıtlarına bakan şirketler de benzer tabloyu görüyor. İngiltere merkezli BrightHR, 70 bin işletmede çalışan 1,2 milyondan fazla kişinin verisini inceledi ve kasım-aralık aylarındaki yaklaşık 83 bin günlük iznin GTA 6 ile bağlantılı olabileceğini hesapladı. Bu iznin tahmini maliyeti 16,4 milyon dolar. 19 Kasım için yapılan başvuruların yüzde 4,63'ünde gerekçe doğrudan GTA 6 olarak yazıldı. İK platformu Remote ise Perşembe günü için izin rezervasyonlarının geçen yılın aynı gününe göre yüzde 32 arttığını açıkladı; artış İtalya'da yüzde 91 ile en yüksek seviyede kaldı.