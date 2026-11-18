Tüm Dünya Nefesini Tuttu, Sadece Saatler Kaldı: GTA 6 İçin İş Yerlerinde İzin Talepleri Rekor Seviyeye Çıktı
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GTA 6'nın çıkışına saatler kala iş dünyasında alışılmadık bir tablo var: 19 Kasım Perşembe için izin başvuruları anketlerde ve İK verilerinde rekor seviyeye çıktı. Oyun, Türkiye saatiyle 18 Kasım'ı 19 Kasım'a bağlayan gece 00.00'da PS5 ve Xbox Series X|S için erişime açılırken, bazı şirketler eksik kadroyla çalışmak yerine o günü tümden tatil ilan etti.
Anketlere göre her 10 çalışandan neredeyse 4'ü GTA 6'nın çıkış gününe izin planlıyor.
Kimi şirket kepenk indirdi, kimi 5 gün izin verdi: Burger Motorsports'tan Pocketpair'e GTA 6 tatili.
Oyun Türkiye saatiyle bu gece 00.00'da açılıyor, kurulum için 212 GB boş alan gerekiyor.
Analistler ilk gün 25 ila 45 milyon kopya satış bekliyor, gelir 2 ile 4,5 milyar dolar arasında.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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