GTA 6 İçin Binlerce Çalışan İzin Aldı: PS5 Satışı 100 Milyonu Geçti, Çıkışa 8 Gün Kaldı

İnsan kaynakları şirketi BrightHR'ın 70 bin işletmeden topladığı verilere göre, çalışanlar özellikle kasım ve aralık aylarında oyun için izin formu doldurdu. İşverenlere tahmini maliyet yaklaşık 12,4 milyon sterlin. Haberde öne çıkan ayrıntı ise şu: GTA 6 için izin isteyenlerin sayısı, balayı için izin isteyenleri geride bıraktı. Bazı çalışanlar, çıkış gününde izin verilmezse işten ayrılacaklarını söyledi.

Talep patlaması yalnızca İngiltere'yle sınırlı değil. ABD merkezli otomotiv parçası üreticisi Burger Motorsports, yoğun izin talepleri yüzünden 19 Kasım'da tüm şirket için tatil ilan etti. Yönetim, çok sayıda çalışanın aynı gün izin kullanmasının işleri yavaşlatacağını düşündü. Sözcü'nün aktardığına göre ABD genelinde yaklaşık 1,5 milyon çalışanın o gün izinli ya da raporlu olabileceği hesaplanıyor. Oyunun yapımcısı Take-Two'nun CEO'su da 19 Kasım'da çok sayıda kişinin hastalık izni alacağını açıkça dile getirdi.