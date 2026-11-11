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GTA 6 İçin Binlerce Çalışan İzin Aldı: PS5 Satışı 100 Milyonu Geçti, Çıkışa 8 Gün Kaldı

GTA 6 İçin Binlerce Çalışan İzin Aldı: PS5 Satışı 100 Milyonu Geçti, Çıkışa 8 Gün Kaldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.11.2026 - 14:54
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GTA 6'nın 19 Kasım'daki çıkışına sayılı günler kalırken heyecan iş hayatına da sıçradı: İngiltere'de yaklaşık 83 bin çalışan, oyunu oynamak için izin istedi. Sony ise PlayStation 5 satışlarının dünya genelinde 100 milyon adedi aştığını duyurdu.

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Birleşik Krallık'ta 83 bin çalışan, sırf GTA 6 oynamak için kasım ve aralık aylarında izin talep etti.

Birleşik Krallık'ta 83 bin çalışan, sırf GTA 6 oynamak için kasım ve aralık aylarında izin talep etti.

İnsan kaynakları şirketi BrightHR'ın 70 bin işletmeden topladığı verilere göre, çalışanlar özellikle kasım ve aralık aylarında oyun için izin formu doldurdu. İşverenlere tahmini maliyet yaklaşık 12,4 milyon sterlin. Haberde öne çıkan ayrıntı ise şu: GTA 6 için izin isteyenlerin sayısı, balayı için izin isteyenleri geride bıraktı. Bazı çalışanlar, çıkış gününde izin verilmezse işten ayrılacaklarını söyledi.

Talep patlaması yalnızca İngiltere'yle sınırlı değil. ABD merkezli otomotiv parçası üreticisi Burger Motorsports, yoğun izin talepleri yüzünden 19 Kasım'da tüm şirket için tatil ilan etti. Yönetim, çok sayıda çalışanın aynı gün izin kullanmasının işleri yavaşlatacağını düşündü. Sözcü'nün aktardığına göre ABD genelinde yaklaşık 1,5 milyon çalışanın o gün izinli ya da raporlu olabileceği hesaplanıyor. Oyunun yapımcısı Take-Two'nun CEO'su da 19 Kasım'da çok sayıda kişinin hastalık izni alacağını açıkça dile getirdi.

Sony'nin 11 Kasım tarihli raporuna göre PS5'in dünya genelindeki satışı 100 milyon adedi aştı.

Sony'nin 11 Kasım tarihli raporuna göre PS5'in dünya genelindeki satışı 100 milyon adedi aştı.

Sony'nin 30 Eylül itibarıyla açıkladığı rakam 97,9 milyondu. Yani 100 milyon eşiği, aradan geçen yaklaşık 40 günde 2,1 milyon konsolun daha satılmasıyla aşıldı. Temmuz-eylül çeyreğinde 2,6 milyon konsol sevk eden şirket, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35'lik düşüş yaşamıştı. Çeyreğin ardından gelen toparlanmada GTA 6 heyecanının payı büyük görünüyor.

PlayStation bölümünün operasyonel geliri aynı çeyrekte yüzde 83 artışla 220,1 milyar yene çıkmıştı. 100 milyon barajı, PS3 dışındaki her Sony ev konsolunun ulaştığı bir eşik. PS5'in bu sınıra GTA 6'nın çıkış haftasında ulaşması dikkat çekiyor.

GTA 6, 19 Kasım'da PS5 ve Xbox Series X/S için çıkıyor; ön indirme 212 GB, Türkiye'de fiyat 3 bin 999 TL'den başlıyor.

GTA 6, 19 Kasım'da PS5 ve Xbox Series X/S için çıkıyor; ön indirme 212 GB, Türkiye'de fiyat 3 bin 999 TL'den başlıyor.

GTA V'in 2013'teki çıkışından bu yana yaklaşık 13 yıl geçti. Rockstar Games'in yeni oyunu 19 Kasım Perşembe günü PS5 ve Xbox Series X/S için raflara ve dijital mağazalara düşüyor. Ön indirme için 212 GB'a kadar boş alan gerekiyor, oyuna erişim ise çıkış gününde açılıyor.

Türkiye'de standart sürümün fiyatı 3 bin 999 TL, Ultimate Edition'ın fiyatı ise 4 bin 999 TL olarak listeleniyor. Çıkış günü yaklaştıkça izin formları dolmaya, konsol stokları azalmaya devam ediyor. Perşembe sabahı birçok masanın boş kalması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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