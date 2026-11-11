GTA 6 İçin Binlerce Çalışan İzin Aldı: PS5 Satışı 100 Milyonu Geçti, Çıkışa 8 Gün Kaldı
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GTA 6'nın 19 Kasım'daki çıkışına sayılı günler kalırken heyecan iş hayatına da sıçradı: İngiltere'de yaklaşık 83 bin çalışan, oyunu oynamak için izin istedi. Sony ise PlayStation 5 satışlarının dünya genelinde 100 milyon adedi aştığını duyurdu.
Birleşik Krallık'ta 83 bin çalışan, sırf GTA 6 oynamak için kasım ve aralık aylarında izin talep etti.
Sony'nin 11 Kasım tarihli raporuna göre PS5'in dünya genelindeki satışı 100 milyon adedi aştı.
GTA 6, 19 Kasım'da PS5 ve Xbox Series X/S için çıkıyor; ön indirme 212 GB, Türkiye'de fiyat 3 bin 999 TL'den başlıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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