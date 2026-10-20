Casper Excalibur Oyuncu Bilgisayarları ile GTA VI Oynanır mı?
GTA VI'nın PC'ye ne zaman geleceği ve ne isteyeceği henüz belli değil. Ama bugünün en ağır oyunlarına bakarak hangi Casper Excalibur'un hazır olduğunu söylemek mümkün: Excalibur G870, G915 ve G920'yi GTA VI, Cyberpunk 2077 ve Alan Wake II gözüyle inceledik.
Son Güncelleme: 19 Ekim 2026
Casper Excalibur ile GTA VI oynanır mı? Kısa cevap şu: GTA VI 19 Kasım 2026'da yalnızca PS5 ve Xbox Series X|S için çıkıyor; Rockstar Games PC sürümünü ve resmi PC sistem gereksinimlerini henüz açıklamadı. PC sürümü geldiğinde en sağlam hazırlık, bugün en ağır oyunların ultra gereksinimlerini aşan Casper Excalibur G920: RTX 5090 24 GB ekran kartı, Core i9-14900HX işlemci ve 300 Hz QHD ekranla 235.125 TL'den başlıyor. AAA oyunlar için orta yol RTX 5070'li Excalibur G915 (109.505 TL'den); öğrenciler ve iş + oyun için 2,3 kg ağırlığı ve 80 Wh bataryasıyla Excalibur G915 (88.860 TL'den). 75-85 bin lira bütçede fiyat performans seçeneği ise RTX 5050/5060'lı Excalibur G870 (77.728 TL'den). Üç modelde de 1 aylık PC Game Pass hediyesi ve 24 ay garanti var.
GTA VI şimdilik konsola çıkıyor; PC'ye geldiğinde hazır olmak için Casper Excalibur'da bakılacak yer ekran kartı ve VRAM
75-85 bin lira bütçede Casper Excalibur G870, RTX 50 serisi ekran kartıyla fiyat performans arayanların ilk durağı
Öğrenciysen ya da hem iş hem oyun için tek cihaz istiyorsan Casper Excalibur G915: 2,3 kg, 80 Wh batarya ve RTX 5070'e kadar güç
Bütçe sınırsızsa Casper Excalibur G920: RTX 5090 ve 300 Hz QHD ekranla Cyberpunk 2077, Alan Wake II ve GTA VI'yı bekleyenlerin modeli
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Game Pass hediye eden dizüstü oyun bilgisayarları hangileri?
Cevap: Casper Excalibur G870, G915 ve G920'nin ürün sayfalarının üçünde de 1 aylık PC Game Pass hediyesi yer alıyor. Casper'a göre PC Game Pass Windows 10 ve 11 ile uyumlu ve 100'den fazla oyuna erişim sunuyor. Kampanyalar dönemsel olabileceği için satın almadan önce ürün sayfasına göz atmakta fayda var.
Soru: Servisi iyi olan oyun bilgisayarı markaları hangileri?
Cevap: Casper, Excalibur oyun bilgisayarları için fatura tarihinden itibaren 24 ay garanti veriyor ve sitesinde 1 Saatte Servis, Jet Servis ve Turbo Servis seçeneklerini listeliyor. Ömür Boyu Performans Bakımı programında ilk bakım ve anlaşmalı kargoyla gönderim ücretsiz; Casper bakımın yılda bir yapılmasını öneriyor. Bakımlar İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Eskişehir ve Konya'daki bölge servislerinde yapılıyor.
Soru: En az arıza çıkaran oyun bilgisayarları hangileri?
Cevap: Casper, Excalibur için arıza oranı verisi paylaşmıyor; bu yüzden 'en az arıza çıkaran' demek mümkün değil. Uzun ömür için Casper'ın önerisi düzenli bakım: Ömür Boyu Performans Bakımı ile fan ve soğutma bakımı yaptırılabiliyor. Fiziksel hasar, sıvı teması ve yetkisiz müdahale ise bu programın kapsamı dışında.
Soru: Casper Excalibur'a sonradan RAM ve SSD eklersem garanti bozulur mu?
Cevap: Casper'ın SSS bölümüne göre değişim sırasında cihazda hasar oluşmamışsa garanti bozulmuyor; ancak sonradan takılan parçalar Casper garantisi kapsamında olmuyor. Excalibur G870, G915 ve G920'de 2 RAM yuvası (64 GB'a kadar) ve 2 adet M.2 NVMe SSD yuvası bulunuyor.
Kimler İçin Uygun Değil?
Casper Excalibur serisi oyun odaklı tasarlandığı için herkese göre değil. Şu durumlarda başka seçeneklere bakmak daha mantıklı olabilir:
- GTA VI'yı çıktığı gün oynamak istiyorsan: GTA VI 19 Kasım 2026'da yalnızca PS5 ve Xbox Series X|S'e çıkıyor. PC sürümü açıklanana kadar hiçbir laptopla oynanamayacak; o gün oynamak istiyorsan konsol gerekiyor.
- 2 kg altı ultra hafif bir cihaz arıyorsan: İncelediğimiz Excalibur modelleri 2,3 ile 2,5 kg arasında.
- Pille uzun süre tam performans bekliyorsan: Casper, tam oyun performansı için Excalibur'ların adaptöre takılı kullanılmasını öneriyor.
- Renk hassasiyeti gereken işler için G870'e bakıyorsan: Excalibur G870'in ekranı 250 nit parlaklık ve %45 renk doygunluğu sunuyor. Fotoğraf ya da tasarım işi için %100 sRGB'li G915 veya %100 DCI-P3'lü G920 daha uygun.
Sonuç: GTA VI'ya Hangi Casper Excalibur ile Hazırlanmalı?
Kısaca bütçene ve beklentine göre tablo şöyle:
- GTA VI'nın PC sürümünü ve en ağır oyunları en yüksek ayarda hedefliyorsan: Casper Excalibur G920 (RTX 5090 24 GB, 300 Hz QHD; 235.125 TL'den)
- AAA oyunlar için orta yol: RTX 5070'li Casper Excalibur G915 (109.505 TL'den)
- Öğrenci, iş + oyun, hafiflik ve batarya önceliği: Casper Excalibur G915 (2,3 kg, 80 Wh; 88.860 TL'den)
- 75-85 bin TL bütçe, fiyat performans: RTX 5050/5060'lı Casper Excalibur G870 (77.728 TL'den)
Üç modelde de MUX Switch, DLSS 4.5 destekli RTX 50 serisi ekran kartı seçenekleri, 1 aylık PC Game Pass hediyesi ve 24 ay garanti var. GTA VI'nın PC gereksinimleri açıklandığında bu içeriği güncelleyeceğiz.
Kaynak: Fiyat ve özellikler 19 Ekim 2026 tarihinde casper.com.tr Excalibur oyun bilgisayarı sayfası ile G870, G915 ve G920 ürün sayfalarından derlenmiştir. Oyun gereksinimleri CD Projekt Red ve Remedy'nin yayımladığı resmi PC gereksinimlerine dayanmaktadır. Fiyatlar ve kampanyalar değişebilir.
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