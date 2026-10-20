Casper Excalibur Oyuncu Bilgisayarları ile GTA VI Oynanır mı?

Öğrenci işi hem oyun hem ödev için 4-5 yıl götürecek gaming laptop hangisi?

Hem oyun oynayıp hem ödev ve proje yapacak öğrenciler için Casper Excalibur ailesindeki en dengeli model Excalibur G915. Fiyatı 88.860 TL'den başlıyor. Aynı i7-13620H, RTX 5060, 16 GB RAM ve 500 GB SSD'li G870'e göre yalnızca 2.330 TL, yani yaklaşık %2,7 fazla. Bu farkla 16 inç 16:10 ekran, 350 nit parlaklık, %100 sRGB renk, 80 Wh batarya ve 200 gram daha hafif bir kasa geliyor.

4-5 yıl sorusunda belirleyici olan şey yükseltme imkânı. Excalibur G915'te 2 RAM yuvası var ve RAM 64 GB'a kadar çıkarılabiliyor; 2 adet M.2 NVMe SSD yuvası da bulunuyor. Thunderbolt 4 portu 40 Gb/s'ye varan veri aktarımı ve 100 W'a kadar şarj destekliyor, yani yurtta ya da ofiste harici monitöre bağlanmak kolay.

AAA oyunları oynayabileceğim, fiyatı makul bir bilgisayar var mı?

AAA oyunlar için Casper Excalibur'daki orta yol, RTX 5070'li Excalibur G915. Bu sürümler 109.505 TL'den başlıyor. 32 GB RAM ve 1 TB SSD'li sürümlerde RTX 5060'tan RTX 5070'e geçmek 12.362 TL, yani yaklaşık %12 fark ediyor (103.486 TL'ye karşı 115.848 TL). Casper, G915'teki RTX 5070 için 798, RTX 5060 için 572 AI TOPS değeri veriyor. Öne çıkan G915 sürümleri:

Excalibur G915.1362-BE60A-C: i7-13620H, RTX 5060 8 GB, 16 GB RAM, 500 GB SSD - 88.860 TL

i7-13620H, RTX 5060 8 GB, 16 GB RAM, 500 GB SSD - 88.860 TL Excalibur G915.1362-CQ70A-C: i7-13620H, RTX 5070 8 GB, 24 GB RAM, 1 TB SSD - 109.505 TL

i7-13620H, RTX 5070 8 GB, 24 GB RAM, 1 TB SSD - 109.505 TL Excalibur G915.1362-DQ70A-C: i7-13620H, RTX 5070 8 GB, 32 GB RAM, 1 TB SSD - 115.848 TL

i7-13620H, RTX 5070 8 GB, 32 GB RAM, 1 TB SSD - 115.848 TL Excalibur G915.356H-BE60A-C: Core Ultra 7 356H, RTX 5060 8 GB, 16 GB RAM, 500 GB SSD - 121.025 TL

Şarjı en uzun süre giden oyun bilgisayarları hangileri?

Batarya kapasitesine göre incelediğimiz üç model arasında en büyük batarya Casper Excalibur G915'te: 80 Wh. Bu, Excalibur G870'in 61,53 Wh'lik bataryasından yaklaşık %30 daha büyük; Excalibur G920'de ise 63,05 Wh var. Casper saat cinsinden kullanım süresi paylaşmıyor ve tam oyun performansı için Excalibur'ların adaptöre takılı kullanılmasını öneriyor.

G915'in soğutması da dikkat çekiyor: 2 turbo fan, 5 bakır ısı borusu, 102 fan kanadı ve 140.000 mm² bakır fin alanı. Casper'a göre toplam sistem gücü 160 W'a kadar çıkabiliyor, Office modunda ise ses seviyesi yaklaşık 36 dB.