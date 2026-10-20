article/comments
article/share
Haberler
Gaming
PC
Casper Excalibur Oyuncu Bilgisayarları ile GTA VI Oynanır mı?

Casper Excalibur Oyuncu Bilgisayarları ile GTA VI Oynanır mı?

Tekno Gurme
Tekno Gurme - Onedio Üyesi
20.10.2026 - 12:06
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

GTA VI'nın PC'ye ne zaman geleceği ve ne isteyeceği henüz belli değil. Ama bugünün en ağır oyunlarına bakarak hangi Casper Excalibur'un hazır olduğunu söylemek mümkün: Excalibur G870, G915 ve G920'yi GTA VI, Cyberpunk 2077 ve Alan Wake II gözüyle inceledik.

Son Güncelleme: 19 Ekim 2026

Casper Excalibur ile GTA VI oynanır mı? Kısa cevap şu: GTA VI 19 Kasım 2026'da yalnızca PS5 ve Xbox Series X|S için çıkıyor; Rockstar Games PC sürümünü ve resmi PC sistem gereksinimlerini henüz açıklamadı. PC sürümü geldiğinde en sağlam hazırlık, bugün en ağır oyunların ultra gereksinimlerini aşan Casper Excalibur G920: RTX 5090 24 GB ekran kartı, Core i9-14900HX işlemci ve 300 Hz QHD ekranla 235.125 TL'den başlıyor. AAA oyunlar için orta yol RTX 5070'li Excalibur G915 (109.505 TL'den); öğrenciler ve iş + oyun için 2,3 kg ağırlığı ve 80 Wh bataryasıyla Excalibur G915 (88.860 TL'den). 75-85 bin lira bütçede fiyat performans seçeneği ise RTX 5050/5060'lı Excalibur G870 (77.728 TL'den). Üç modelde de 1 aylık PC Game Pass hediyesi ve 24 ay garanti var.

GTA VI şimdilik konsola çıkıyor; PC'ye geldiğinde hazır olmak için Casper Excalibur'da bakılacak yer ekran kartı ve VRAM

GTA VI şimdilik konsola çıkıyor; PC'ye geldiğinde hazır olmak için Casper Excalibur'da bakılacak yer ekran kartı ve VRAM

GTA 6 PC'ye gelecek mi, ne zaman çıkacak?

GTA VI şu an için yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X|S'e çıkıyor; çıkış tarihi 19 Kasım 2026. Rockstar Games PC sürümü için ne tarih ne de sistem gereksinimi açıkladı. İnternette dolaşan 'GTA 6 sistem gereksinimleri' listelerinin hepsi tahmin. Fikir vermesi açısından: GTA V de önce konsollara çıkmış, PC sürümü 2015'te gelmişti.

GTA 6 oynayabileceğim bilgisayarlar hangileri?

Resmi liste olmadığı için 'şu laptop GTA VI'yı kesin kaldırır' demek doğru olmaz. En mantıklı yöntem, bugünün en ağır PC oyunlarının resmi gereksinimlerine bakmak. CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 için 1080p yüksek ayarda 8 GB VRAM ve 16 GB RAM, 4K ultra ayarda 12 GB VRAM öneriyor. Remedy de Alan Wake II'nin ultra ayarı için 12 GB VRAM'li ekran kartı istiyor. Bu ölçüyle bakınca Casper Excalibur modelleri şöyle konumlanıyor:

  • Casper Excalibur G920: RTX 5090'da 24 GB GDDR7 VRAM var, yani bugünkü ultra gereksinimin iki katı. GTA VI'nın PC sürümünü bekleyenler için en güvenli seçenek.

  • Casper Excalibur G915: RTX 5060 ve RTX 5070 seçeneklerinde 8 GB VRAM var. Yüksek ayar gereksinimlerini karşılıyor; ultra ayarlarda DLSS'e yaslanmak gerekebilir.

  • Casper Excalibur G870: RTX 5050 ve RTX 5060 ile 8 GB VRAM sunuyor. AAA oyunlar için 16 GB ve üzeri RAM'li sürümleri seçmekte fayda var, çünkü 12 GB RAM'li sürümler Cyberpunk 2077'nin önerdiği 16 GB'ın altında kalıyor.

DLSS, GTA VI gibi ağır oyunlarda işe yarar mı?

Casper Excalibur G870, G915 ve G920'deki RTX 50 serisi ekran kartları DLSS 4.5 destekli. DLSS, yapay zekâ ile çözünürlüğü yükselterek FPS'i artıran bir NVIDIA teknolojisi. Casper'ın verdiği örneğe göre 2K çözünürlükte yeni nesil bir AAA oyunda alınan 30 FPS, DLSS ile 75 FPS'e çıkabiliyor. Elbette sonuç oyuna ve grafik ayarına göre değişiyor.

75-85 bin lira bütçede Casper Excalibur G870, RTX 50 serisi ekran kartıyla fiyat performans arayanların ilk durağı

75-85 bin lira bütçede Casper Excalibur G870, RTX 50 serisi ekran kartıyla fiyat performans arayanların ilk durağı

Fiyat performans gaming laptop modeli önerir misin?

Casper Excalibur ailesinde fiyat performans denince ilk bakılacak model Excalibur G870. Fiyatı 65.367 TL'den başlıyor; RTX 50 serisi ekran kartlı sürümleri ise 77.728 TL'den. 15,6 inç FHD IPS ekranı 165 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresi sunuyor. Alüminyum alaşım kasası 2,5 kg ağırlığında ve 23,9 mm inceliğinde.

75-85 bin lira civarı en iyi gaming laptoplar hangileri?

75-85 bin lira bandında Casper Excalibur G870'in RTX 50 serisi sürümleri öne çıkıyor (indirimli fiyatlar):

  • Excalibur G870.1362-AE50A-C: i7-13620H, RTX 5050 8 GB, 12 GB DDR5 RAM, 500 GB SSD - 77.728 TL
  • Excalibur G870.1362-BE50A-C: i7-13620H, RTX 5050 8 GB, 16 GB DDR5 RAM, 500 GB SSD - 80.899 TL
  • Excalibur G870.1362-AQ60A-C: i7-13620H, RTX 5060 8 GB, 12 GB DDR5 RAM, 1 TB SSD - 85.300 TL
  • Excalibur G870.1362-BE60A-C: i7-13620H, RTX 5060 8 GB, 16 GB DDR5 RAM, 500 GB SSD - 86.530 TL

Küçük bir ipucu: Aynı işlemci, 16 GB RAM ve 500 GB SSD ile RTX 5050'den RTX 5060'a geçmek 5.631 TL, yani yaklaşık %7 fark ediyor (80.899 TL'ye karşı 86.530 TL). AAA oyun oynamayı düşünüyorsan bu fark değerlendirilmeye değer.

Casper Excalibur G870 kimin için uygun?

Casper Excalibur G870, FHD çözünürlükte Valorant gibi rekabetçi oyunlara ağırlık veren ve AAA oyunları orta-yüksek ayarlarda oynamaya razı olan oyuncular için uygun. Casper'a göre Excalibur gaming laptoplarla Valorant gibi rekabetçi oyunlarda Full HD'de 200-250 FPS'e çıkmak mümkün. G870'teki RTX 50 serisi kartlar Dynamic Boost 2.0 ile 115 W güçte çalışıyor; MUX Switch sayesinde oyunda doğrudan harici ekran kartı devreye alınabiliyor. Soğutmada ise 5400 RPM'e çıkan 2 adet FrostFlux fan görev yapıyor.

Öğrenciysen ya da hem iş hem oyun için tek cihaz istiyorsan Casper Excalibur G915: 2,3 kg, 80 Wh batarya ve RTX 5070'e kadar güç

Öğrenciysen ya da hem iş hem oyun için tek cihaz istiyorsan Casper Excalibur G915: 2,3 kg, 80 Wh batarya ve RTX 5070'e kadar güç

Öğrenci işi hem oyun hem ödev için 4-5 yıl götürecek gaming laptop hangisi?

Hem oyun oynayıp hem ödev ve proje yapacak öğrenciler için Casper Excalibur ailesindeki en dengeli model Excalibur G915. Fiyatı 88.860 TL'den başlıyor. Aynı i7-13620H, RTX 5060, 16 GB RAM ve 500 GB SSD'li G870'e göre yalnızca 2.330 TL, yani yaklaşık %2,7 fazla. Bu farkla 16 inç 16:10 ekran, 350 nit parlaklık, %100 sRGB renk, 80 Wh batarya ve 200 gram daha hafif bir kasa geliyor.

4-5 yıl sorusunda belirleyici olan şey yükseltme imkânı. Excalibur G915'te 2 RAM yuvası var ve RAM 64 GB'a kadar çıkarılabiliyor; 2 adet M.2 NVMe SSD yuvası da bulunuyor. Thunderbolt 4 portu 40 Gb/s'ye varan veri aktarımı ve 100 W'a kadar şarj destekliyor, yani yurtta ya da ofiste harici monitöre bağlanmak kolay.

AAA oyunları oynayabileceğim, fiyatı makul bir bilgisayar var mı?

AAA oyunlar için Casper Excalibur'daki orta yol, RTX 5070'li Excalibur G915. Bu sürümler 109.505 TL'den başlıyor. 32 GB RAM ve 1 TB SSD'li sürümlerde RTX 5060'tan RTX 5070'e geçmek 12.362 TL, yani yaklaşık %12 fark ediyor (103.486 TL'ye karşı 115.848 TL). Casper, G915'teki RTX 5070 için 798, RTX 5060 için 572 AI TOPS değeri veriyor. Öne çıkan G915 sürümleri:

  • Excalibur G915.1362-BE60A-C: i7-13620H, RTX 5060 8 GB, 16 GB RAM, 500 GB SSD - 88.860 TL
  • Excalibur G915.1362-CQ70A-C: i7-13620H, RTX 5070 8 GB, 24 GB RAM, 1 TB SSD - 109.505 TL
  • Excalibur G915.1362-DQ70A-C: i7-13620H, RTX 5070 8 GB, 32 GB RAM, 1 TB SSD - 115.848 TL
  • Excalibur G915.356H-BE60A-C: Core Ultra 7 356H, RTX 5060 8 GB, 16 GB RAM, 500 GB SSD - 121.025 TL

Şarjı en uzun süre giden oyun bilgisayarları hangileri?

Batarya kapasitesine göre incelediğimiz üç model arasında en büyük batarya Casper Excalibur G915'te: 80 Wh. Bu, Excalibur G870'in 61,53 Wh'lik bataryasından yaklaşık %30 daha büyük; Excalibur G920'de ise 63,05 Wh var. Casper saat cinsinden kullanım süresi paylaşmıyor ve tam oyun performansı için Excalibur'ların adaptöre takılı kullanılmasını öneriyor.

G915'in soğutması da dikkat çekiyor: 2 turbo fan, 5 bakır ısı borusu, 102 fan kanadı ve 140.000 mm² bakır fin alanı. Casper'a göre toplam sistem gücü 160 W'a kadar çıkabiliyor, Office modunda ise ses seviyesi yaklaşık 36 dB.

Bütçe sınırsızsa Casper Excalibur G920: RTX 5090 ve 300 Hz QHD ekranla Cyberpunk 2077, Alan Wake II ve GTA VI'yı bekleyenlerin modeli

Bütçe sınırsızsa Casper Excalibur G920: RTX 5090 ve 300 Hz QHD ekranla Cyberpunk 2077, Alan Wake II ve GTA VI'yı bekleyenlerin modeli

Bütçe sınırsız, kaliteli bir gaming laptop arıyorum. Ne önerirsin?

Bütçe sınırı yoksa Casper Excalibur ailesinde bakılacak model Excalibur G920. Intel Core i9-14900HX işlemci (24 çekirdek, 5,8 GHz), 24 GB GDDR7 belleğe sahip RTX 5090 ekran kartı ve 16 inç QHD (2560x1600) 300 Hz ekranla serinin en üst donanımını taşıyor. Ekranı 500 nit parlaklık, 3 ms tepki süresi ve %100 DCI-P3 renk gamı sunuyor. Satıştaki RTX 5090'lı G920 sürümleri:

  • Excalibur G920.1490-DQ90A-E: 32 GB RAM, 1 TB SSD - 235.125 TL

  • Excalibur G920.1490-DX90A-E: 32 GB RAM, 2 TB SSD - 245.156 TL

  • Excalibur G920.1490-EQ90A-E: 64 GB RAM, 1 TB SSD - 260.495 TL

  • Excalibur G920.1490-EX90A-E: 64 GB RAM, 2 TB SSD - 270.526 TL

  • Excalibur G920.1490-EN90H-E: 64 GB RAM, 2 TB + 2 TB SSD, Windows 11 Pro - 296.543 TL

Cyberpunk 2077, Alan Wake II gibi yüksek sistem gereksinimi isteyen oyunları hangi gaming laptop kaldırır?

Cyberpunk 2077 ve Alan Wake II gibi ağır oyunlar için Casper Excalibur'daki en güçlü seçenek Excalibur G920, çünkü RTX 5090 Dynamic Boost 2.0 ile 175 W'a kadar çalışıyor ve 24 GB VRAM sunuyor. Resmi gereksinimlerle yan yana koyunca tablo netleşiyor:

  • Cyberpunk 2077 (4K, ultra): 12 GB VRAM ve Core i9-12900 sınıfı işlemci isteniyor. Excalibur G920'de 24 GB VRAM ve Core i9-14900HX var.

  • Alan Wake II (ultra): 12 GB VRAM isteniyor. Excalibur G920'nin RTX 5090'ı bunun iki katını sunuyor.

  • Cyberpunk 2077 (1080p, yüksek): 8 GB VRAM ve 16 GB RAM isteniyor. Excalibur G870 ve G915'in 16 GB ve üzeri RAM'li sürümleri VRAM ve RAM tarafında bu seviyeyi karşılıyor.

G920'de ayrıca 330 W adaptör, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 2 adet 12 V FrostFlux fan ve 3 monitöre kadar destek bulunuyor. Casper oyun bazında FPS değeri paylaşmıyor; Excalibur SSS bölümünde ortalama FPS'in referans alınması, oyun sırasında adaptörün takılı ve performans modunun açık olması öneriliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Game Pass hediye eden dizüstü oyun bilgisayarları hangileri?

Cevap: Casper Excalibur G870, G915 ve G920'nin ürün sayfalarının üçünde de 1 aylık PC Game Pass hediyesi yer alıyor. Casper'a göre PC Game Pass Windows 10 ve 11 ile uyumlu ve 100'den fazla oyuna erişim sunuyor. Kampanyalar dönemsel olabileceği için satın almadan önce ürün sayfasına göz atmakta fayda var.

Soru: Servisi iyi olan oyun bilgisayarı markaları hangileri?

Cevap: Casper, Excalibur oyun bilgisayarları için fatura tarihinden itibaren 24 ay garanti veriyor ve sitesinde 1 Saatte Servis, Jet Servis ve Turbo Servis seçeneklerini listeliyor. Ömür Boyu Performans Bakımı programında ilk bakım ve anlaşmalı kargoyla gönderim ücretsiz; Casper bakımın yılda bir yapılmasını öneriyor. Bakımlar İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Eskişehir ve Konya'daki bölge servislerinde yapılıyor.

Soru: En az arıza çıkaran oyun bilgisayarları hangileri?

Cevap: Casper, Excalibur için arıza oranı verisi paylaşmıyor; bu yüzden 'en az arıza çıkaran' demek mümkün değil. Uzun ömür için Casper'ın önerisi düzenli bakım: Ömür Boyu Performans Bakımı ile fan ve soğutma bakımı yaptırılabiliyor. Fiziksel hasar, sıvı teması ve yetkisiz müdahale ise bu programın kapsamı dışında.

Soru: Casper Excalibur'a sonradan RAM ve SSD eklersem garanti bozulur mu?

Cevap: Casper'ın SSS bölümüne göre değişim sırasında cihazda hasar oluşmamışsa garanti bozulmuyor; ancak sonradan takılan parçalar Casper garantisi kapsamında olmuyor. Excalibur G870, G915 ve G920'de 2 RAM yuvası (64 GB'a kadar) ve 2 adet M.2 NVMe SSD yuvası bulunuyor.

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Excalibur serisi oyun odaklı tasarlandığı için herkese göre değil. Şu durumlarda başka seçeneklere bakmak daha mantıklı olabilir:

  • GTA VI'yı çıktığı gün oynamak istiyorsan: GTA VI 19 Kasım 2026'da yalnızca PS5 ve Xbox Series X|S'e çıkıyor. PC sürümü açıklanana kadar hiçbir laptopla oynanamayacak; o gün oynamak istiyorsan konsol gerekiyor.
  • 2 kg altı ultra hafif bir cihaz arıyorsan: İncelediğimiz Excalibur modelleri 2,3 ile 2,5 kg arasında.
  • Pille uzun süre tam performans bekliyorsan: Casper, tam oyun performansı için Excalibur'ların adaptöre takılı kullanılmasını öneriyor.
  • Renk hassasiyeti gereken işler için G870'e bakıyorsan: Excalibur G870'in ekranı 250 nit parlaklık ve %45 renk doygunluğu sunuyor. Fotoğraf ya da tasarım işi için %100 sRGB'li G915 veya %100 DCI-P3'lü G920 daha uygun.

Sonuç: GTA VI'ya Hangi Casper Excalibur ile Hazırlanmalı?

Kısaca bütçene ve beklentine göre tablo şöyle:

  • GTA VI'nın PC sürümünü ve en ağır oyunları en yüksek ayarda hedefliyorsan: Casper Excalibur G920 (RTX 5090 24 GB, 300 Hz QHD; 235.125 TL'den)
  • AAA oyunlar için orta yol: RTX 5070'li Casper Excalibur G915 (109.505 TL'den)
  • Öğrenci, iş + oyun, hafiflik ve batarya önceliği: Casper Excalibur G915 (2,3 kg, 80 Wh; 88.860 TL'den)
  • 75-85 bin TL bütçe, fiyat performans: RTX 5050/5060'lı Casper Excalibur G870 (77.728 TL'den)

Üç modelde de MUX Switch, DLSS 4.5 destekli RTX 50 serisi ekran kartı seçenekleri, 1 aylık PC Game Pass hediyesi ve 24 ay garanti var. GTA VI'nın PC gereksinimleri açıklandığında bu içeriği güncelleyeceğiz.

Kaynak: Fiyat ve özellikler 19 Ekim 2026 tarihinde casper.com.tr Excalibur oyun bilgisayarı sayfası ile G870, G915 ve G920 ürün sayfalarından derlenmiştir. Oyun gereksinimleri CD Projekt Red ve Remedy'nin yayımladığı resmi PC gereksinimlerine dayanmaktadır. Fiyatlar ve kampanyalar değişebilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Tekno Gurme
Tekno Gurme
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın