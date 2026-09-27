Eski Rockstar Geliştiricisinden GTA 6 Yorumu: "Telefonda Oynayabilirsiniz" Ama Switch 2'ye Gerek Yok
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GTA 6'nın çıkışına iki aydan az kala, oyunun geliştirme sürecinde yer almış eski bir Rockstar Games tasarımcısından olası yeni platformlara dair dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Tasarımcı, oyunun hangi cihazlarda mantıklı olacağına dair beklenmedik bir tablo çizdi.
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PC sürümü bekleniyor, Switch 2 belirsiz.
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Hartvick Switch 2 sürümünü anlamsız buldu.
Telefon sürümü ise mümkün görünüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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