Eski Rockstar Geliştiricisinden GTA 6 Yorumu: "Telefonda Oynayabilirsiniz" Ama Switch 2'ye Gerek Yok

Hartvick, GTA hayranlarının oyunu oynamak için gerekli konsolu zaten satın alacağını savunarak 'Bunun mantıklı olduğuna bile inanmıyorum çünkü GTA 6'nın kitlesinin Switch kitlesiyle bu kadar örtüştüğünden emin değilim. Eğer bir GTA hayranıysanız, muhtemelen GTA'nın çıkacağı bir konsolu satın alırsınız' dedi. Teknik sınırlamalara da dikkat çeken eski geliştirici, 'Oyununuzu almak için herkesin bir PS5 satın alacağını bildiğiniz halde, tamamen aynı şekilde çalışmadığı için muhtemelen daha düşük kaliteli bir deneyim sunmak adına bu kadar uğraşmanız mantıklı mı? Hayır' ifadelerini kullandı.