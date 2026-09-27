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Eski Rockstar Geliştiricisinden GTA 6 Yorumu: "Telefonda Oynayabilirsiniz" Ama Switch 2'ye Gerek Yok

Eski Rockstar Geliştiricisinden GTA 6 Yorumu: "Telefonda Oynayabilirsiniz" Ama Switch 2'ye Gerek Yok

Playstation oyun GTA
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
27.09.2026 - 19:22
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GTA 6'nın çıkışına iki aydan az kala, oyunun geliştirme sürecinde yer almış eski bir Rockstar Games tasarımcısından olası yeni platformlara dair dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Tasarımcı, oyunun hangi cihazlarda mantıklı olacağına dair beklenmedik bir tablo çizdi.

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PC sürümü bekleniyor, Switch 2 belirsiz.

PC sürümü bekleniyor, Switch 2 belirsiz.

GTA 6, 19 Kasım'da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkacak ve oyunun ilerleyen dönemde başka platformlara da gelmesi bekleniyor. PC sürümü henüz resmî olarak doğrulanmasa da çıkmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Oyunun Nintendo Switch 2'ye taşınması üzerinde çalışıldığına dair söylentiler ise sürüyor. 2017-2020 yılları arasında GTA 6'da açık dünya tasarımcısı olarak çalışan Jérémy Hartvick, Kiwi Talkz'a verdiği röportajda bu iki konuya dair görüşlerini paylaştı.

Hartvick Switch 2 sürümünü anlamsız buldu.

Hartvick Switch 2 sürümünü anlamsız buldu.

Hartvick, GTA hayranlarının oyunu oynamak için gerekli konsolu zaten satın alacağını savunarak 'Bunun mantıklı olduğuna bile inanmıyorum çünkü GTA 6'nın kitlesinin Switch kitlesiyle bu kadar örtüştüğünden emin değilim. Eğer bir GTA hayranıysanız, muhtemelen GTA'nın çıkacağı bir konsolu satın alırsınız' dedi. Teknik sınırlamalara da dikkat çeken eski geliştirici, 'Oyununuzu almak için herkesin bir PS5 satın alacağını bildiğiniz halde, tamamen aynı şekilde çalışmadığı için muhtemelen daha düşük kaliteli bir deneyim sunmak adına bu kadar uğraşmanız mantıklı mı? Hayır' ifadelerini kullandı.

Telefon sürümü ise mümkün görünüyor.

Telefon sürümü ise mümkün görünüyor.

Switch 2 konusunda mesafeli duran Hartvick, akıllı telefon sürümüne ise kapıyı kapatmadı. Hartvick, 'Eğer gerçekten kafalarına koyarlarsa, GTA 6'yı telefonunuzda oynuyor olabilirsiniz çünkü bu teknoloji var ve bunun mümkün olduğu kanıtlandı' dedi. TweakTown'ın aktardığına göre Hartvick bunun yerel optimizasyonla ya da bulut üzerinden oyun akışıyla mümkün olabileceğini düşünüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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