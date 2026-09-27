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Pazar Gününü Evde Temizlik Yaparak Geçirenler İçin Motivasyon Listesi

etiket Pazar Gününü Evde Temizlik Yaparak Geçirenler İçin Motivasyon Listesi

onedio.mimi - Onedio Editörü
27.09.2026 - 20:01
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Pazar günü biraz dinlenmek isterken bir anda kendini süpürgeyle göz göze gelmiş halde bulduysan yalnız değilsin.  Ama doğru müzik, küçük molalar ve “şunu da aradan çıkarayım” motivasyonuyla temizlik sandığından daha hızlı bitebilir. 

Hazırsan evi toparlarken modunu da yükseltecek motivasyon listesine geçiyoruz! 👇🏻

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1. Earth, Wind & Fire - September

İlk notasından itibaren modunuzu yükselten, toz alırken istemsizce ritim tutturacak zamansız bir funky klasiği.

2. Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bruno Mars

Yüksek temposu ve enerjisiyle mopu elinize alıp koridorda kayarak temizlik yapmanızı sağlayan dinamik bir parça.

3. Wham! - Wake Me Up Before You Go-Go

Pazar mahmurluğunu anında dağıtan, cam silerken veya nevresim değiştirirken neşenizi yerine getirecek 80'ler enerjisi.

4. ABBA - Gimme! Gimme! Gimme!

Giriş melodisi çaldığı anda temposuyla dip bucak toplarken adımlarınızı iki kat hızlandıracak bir disko klasiği.

5. Michael Jackson - Don't Stop 'Til You Get Enough

Evdeki tüm odalar parlayana kadar durmak yok; temizliği tempolu ve eğlenceli bir dans seansına dönüştürür.

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6. Dua Lipa - Levitating Featuring DaBaby

Modern disko esintileriyle evin havasını ferahlatan, dağınıklık toplarken yormayan akıcı ve neşeli bir ritim.

7. Outkast - Hey Ya!

'Shake it like a Polaroid picture!' kısmında elinizde bezle tempo tutturup tüm yorgunluğu unutturan saf enerji.

8. Kool & The Gang - Celebration

Biten her odanın ardından veya temizliğin son aşamalarında kutlama havası estiren pozitif bir şarkı.

9. Pharrell Williams - Happy

Temizliğin ağırlığını hafifletip işler bittiğinde gelecek o mis gibi ferahlığı önden hissettiren bir mutluluk aşısı.

10. Daft Punk - One More Time

'Hadi bir çekmeceyi daha toparlayayım' dedirten, temposu düşmeyen elektronik bir başyapıt.

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11. Cyndi Lauper - Girls Just Want To Have Fun

Bulaşık veya yer silme faslında eşlik edip pazar temizliğini eğlenceli hale getiren harika bir kapanış parçası.

12. Queen - I Want to Break Free

Freddie Mercury'nin elektrikli süpürgesiyle salonun ortasında süzüldüğü o ikonik klip hissiyle pazar temizliğinin resmi marşı.

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