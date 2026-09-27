Pazar Gününü Evde Temizlik Yaparak Geçirenler İçin Motivasyon Listesi
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Pazar günü biraz dinlenmek isterken bir anda kendini süpürgeyle göz göze gelmiş halde bulduysan yalnız değilsin. Ama doğru müzik, küçük molalar ve “şunu da aradan çıkarayım” motivasyonuyla temizlik sandığından daha hızlı bitebilir.
Hazırsan evi toparlarken modunu da yükseltecek motivasyon listesine geçiyoruz! 👇🏻
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1. Earth, Wind & Fire - September
2. Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bruno Mars
3. Wham! - Wake Me Up Before You Go-Go
4. ABBA - Gimme! Gimme! Gimme!
5. Michael Jackson - Don't Stop 'Til You Get Enough
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6. Dua Lipa - Levitating Featuring DaBaby
7. Outkast - Hey Ya!
8. Kool & The Gang - Celebration
9. Pharrell Williams - Happy
10. Daft Punk - One More Time
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11. Cyndi Lauper - Girls Just Want To Have Fun
12. Queen - I Want to Break Free
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