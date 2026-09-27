Pazar Gününü Evde Temizlik Yaparak Geçirenler İçin Motivasyon Listesi

Pazar günü biraz dinlenmek isterken bir anda kendini süpürgeyle göz göze gelmiş halde bulduysan yalnız değilsin. Ama doğru müzik, küçük molalar ve “şunu da aradan çıkarayım” motivasyonuyla temizlik sandığından daha hızlı bitebilir.

Hazırsan evi toparlarken modunu da yükseltecek motivasyon listesine geçiyoruz! 👇🏻