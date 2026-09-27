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İlk Görüşte Aşka Tekrar İnanmanızı Sağlayacak Şarkılar

etiket İlk Görüşte Aşka Tekrar İnanmanızı Sağlayacak Şarkılar

onedio.mimi - Onedio Editörü
27.09.2026 - 18:39
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Bazen biriyle göz göze gelirsin ve sanki fonda bir şarkı çalmaya başlamış gibi olur. “İlk görüşte aşk diye bir şey yok” diyenleri bile biraz şüpheye düşürecek, kalbi anında yumuşatan şarkıları bir araya getirdik.

Hazırsan romantizm dozunu biraz yükseltiyoruz. 👇🏻

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1. Taylor Swift – Enchanted

Bir bakışın ve tek bir karşılaşmanın kalpte nasıl bir havai fişek etkisi yaratabileceğini anlatan modern bir masal. Karşı tarafın da aynı büyüyü hissetmesini umut eden yakarışı, ilk görüşte çarpılmanın o savunmasız hissini doğrudan hissettiriyor.

2. James Arthur - Say You Won't Let Go

Biriyle ilk karşılaştığın an, içinde gayet net bir şekilde 'Ben galiba bu insanla yaşlanacağım' hissi belirir ya, tam olarak onu anlatıyor. İlk buluşmanın o hafif çekingenliğinden yıllar boyu sürecek bir yoldaşlığa uzanan çok samimi bir yolculuk bu.

3. Stephen Sanchez - Until I Found You

Hani aşktan tamamen umudu kesmişsindir de biri aniden çıkar gelir, 'Neredeydin sen bunca zamandır?' dersin ya... Şarkı, karanlık bir odanın perdesini sonuna kadar açıp içeri güneş doldurmuş gibi hissettiriyor. O sıcacık nostaljik tınılarıyla, geçmişin bütün kırgınlıklarını tek bir gülüşle silebilecek birinin varlığına inandırıyor.

4. Elvis Presley - Can't Help Falling In Love

Bazen ne kadar mantıklı kalmaya çalışırsan çalış, kalbine asla söz geçiremezsin ve o akıntıya kapılıp gidersin. Elvis’in kadife sesinden dökülen her söz, birine çekilmekten başka çarenin kalmadığı o tatlı çaresizliği anlatıyor. Kendini rüzgara bırakır gibi aşka teslim olmanın ne kadar hafifletici bir şey olduğunu hatırlatıyor.

5. Leon Bridges - Beyond

Birini ilk gördüğünde 'Böylesi gerçekten var mıydı, yoksa kader bana torpil mi geçti?' şaşkınlığını yaşarsın ya... Şarkı tam olarak o 'Acaba ruh eşimle mi karşılaştım?' heyecanını ve kalpteki tatlı tedirginliği hissettiriyor.

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6. Frankie Valli - Can't Take My Eyes Off You

Karşındaki kişinin aurası ve gülüşü karşısında resmen donup kaldığın, gözünü bir saniye bile ayıramadığın o patlama anı. Dinlerken yerinde duramıyor, içinde kelebeklerin kontrolsüzce uçuştuğunu hissediyorsun.

7. Ed Sheeran - Perfect

Hiçbir gösterişe veya süse gerek duymadan, bir insanın en doğal ve filtresiz haline ilk andan vurulma hikayesi. Çoraplarla evde dans ederken 'Benim aradığım bütün dünya tam karşımda duruyor' deme huzuru bu.

8. Norah Jones - Come Away With Me

Biriyle yeni tanışırsın ama sanki onu 40 yıldır tanıyormuşsun gibi acayip tanıdık bir huzur sarar ya içini... Bu şarkı, dünyanın bütün gürültüsünü arkada bırakıp 'Hadi gel, sadece ikimiz uzaklaşalım' deme arzusu.

9. Cigarettes After Sex - Sweet

Gecenin bir yarısı kulağına fısıldanan sıcacık bir sır gibi, birinin ses tonuna ve varlığına saniyeler içinde tutulma hali. Çok fazla söze gerek kalmadan, iki insanın yan yana geldiğinde havada hissettiği o yoğun elektriği anlatıyor.

10. Kodaline - The One

Kalabalığın ortasında tek birini fark edip 'İşte hayatımı güzelleştirecek insan bu' dediğin o kırılma anı. Şarkı yükseldikçe, o ilk kıvılcımın nasıl koca bir aşka ve sığınak dolu bir yuvaya dönüşebileceğini hissettiriyor. Karmaşık dünyada aradığın o net cevabı bulmanın rahatlığını yaşatıyor.

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11. Frank Sinatra - Fly Me To The Moon

Birini gördüğün o ilk saniyede ayaklarının yerden kesilmesi ve kendini bir anda gökyüzünde süzülüyormuş gibi hissetmen tam olarak bu parça.

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