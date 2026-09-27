İlk Görüşte Aşka Tekrar İnanmanızı Sağlayacak Şarkılar

Bazen ne kadar mantıklı kalmaya çalışırsan çalış, kalbine asla söz geçiremezsin ve o akıntıya kapılıp gidersin. Elvis’in kadife sesinden dökülen her söz, birine çekilmekten başka çarenin kalmadığı o tatlı çaresizliği anlatıyor. Kendini rüzgara bırakır gibi aşka teslim olmanın ne kadar hafifletici bir şey olduğunu hatırlatıyor.