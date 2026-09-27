İlk Görüşte Aşka Tekrar İnanmanızı Sağlayacak Şarkılar
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Bazen biriyle göz göze gelirsin ve sanki fonda bir şarkı çalmaya başlamış gibi olur. “İlk görüşte aşk diye bir şey yok” diyenleri bile biraz şüpheye düşürecek, kalbi anında yumuşatan şarkıları bir araya getirdik.
Hazırsan romantizm dozunu biraz yükseltiyoruz. 👇🏻
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1. Taylor Swift – Enchanted
2. James Arthur - Say You Won't Let Go
3. Stephen Sanchez - Until I Found You
4. Elvis Presley - Can't Help Falling In Love
5. Leon Bridges - Beyond
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6. Frankie Valli - Can't Take My Eyes Off You
7. Ed Sheeran - Perfect
8. Norah Jones - Come Away With Me
9. Cigarettes After Sex - Sweet
10. Kodaline - The One
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11. Frank Sinatra - Fly Me To The Moon
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