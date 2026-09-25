Black Metal Tarihinin En Etkileyici Grubunu Seçiyoruz!

Black metal karanlık atmosferi, sert sound'u ve kendine özgü estetiğiyle metal dünyasının en karakteristik türlerinden biri. Norveç'in ikinci dalgasından İsveç ve Finlandiya'ya uzanan bu sahnede, türün gelişimini değiştiren ve yıllar geçse de etkisini kaybetmeyen pek çok grup ortaya çıktı. Peki sence black metal tarihinin en etkileyici grubu hangisi?