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Black Metal Tarihinin En Etkileyici Grubunu Seçiyoruz!

etiket Black Metal Tarihinin En Etkileyici Grubunu Seçiyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
25.09.2026 - 22:01
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Black metal karanlık atmosferi, sert sound'u ve kendine özgü estetiğiyle metal dünyasının en karakteristik türlerinden biri. Norveç'in ikinci dalgasından İsveç ve Finlandiya'ya uzanan bu sahnede, türün gelişimini değiştiren ve yıllar geçse de etkisini kaybetmeyen pek çok grup ortaya çıktı. Peki sence black metal tarihinin en etkileyici grubu hangisi?

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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