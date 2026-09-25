Black Metal Tarihinin En Etkileyici Grubunu Seçiyoruz!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Black metal karanlık atmosferi, sert sound'u ve kendine özgü estetiğiyle metal dünyasının en karakteristik türlerinden biri. Norveç'in ikinci dalgasından İsveç ve Finlandiya'ya uzanan bu sahnede, türün gelişimini değiştiren ve yıllar geçse de etkisini kaybetmeyen pek çok grup ortaya çıktı. Peki sence black metal tarihinin en etkileyici grubu hangisi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sana göre Black Metal'in en etkili grubu hangisi? 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın