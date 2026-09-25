Rapçilerin Şarkılarında Gizlediği Gerçek Hikayeler
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Rapçilerin yazdığı bazı şarkıların arkasında, dinlediğimizden çok daha fazlası var. Gerçek hayatta yaşanan olaylardan, kişisel travmalardan, kayıplardan ve tanık olunan hikayelerden ilham alan parçalar, sanatçıların hayatından önemli izler taşıyor. İşte sözlerini dinlerken belki de fark etmediğimiz, arkasında gerçek bir hikaye bulunan o şarkılar...
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1. 2Pac - Brenda's Got A Baby
2. Eminem - Stan
3. Through The Wire
4. 2Pac - Dear Mama
5. J. Cole - 4 Your Eyes Only
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6. Jay-Z - December 4th
7. Nas - I Gave You Power
8. Grandmaster Flash and the Furious Five - The Message
9. Kendrick Lamar - u
10. Immortal Technique - Dance with the Devil
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11. Snoop Dogg - Murder Was the Case
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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