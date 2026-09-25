Köydeki Operasyonda Şoke Eden Detay: Tam 400 Kilo Tartıyor

Şüphelinin ikametgahında ve eklentilerinde yapılan detaylı aramalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 400 kilogram ağırlığında iki adet lahit mezar kapağı bulundu. Tarihi dokusuyla dikkat çeken bu lahit kapaklarının yanı sıra, yine aynı dönemin mimari özelliklerini taşıyan 50 kilogram ağırlığında bir sütun direk ayağı ile geçmiş dönemlerin işçiliğini yansıtan bir adet yüzük muhafaza altına alındı. Ele geçirilen eserlerin incelenmesi ve koruma altına alınması amacıyla durum Kütahya Müze Müdürlüğü uzmanlarına bildirildi.