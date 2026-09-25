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Köydeki Operasyonda Şoke Eden Detay: Tam 400 Kilo Tartıyor

Köydeki Operasyonda Şoke Eden Detay: Tam 400 Kilo Tartıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 16:25
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgenin zengin kültürel geçmişini korumak ve tarihi eser kaçakçılığının önüne geçmek amacıyla yürüttüğü kapsamlı çalışmalara aralıksız devam ediyor. İl genelinde kararlılıkla sürdürülen 'Anadolu Mirası' operasyonları kapsamında, Aslanapa ilçesine bağlı Nuhören köyünde tespit edilen bir adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Ekiplerin bölgedeki hassas takibi ve istihbarat çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen operasyon, paha biçilmez tarihi değerlerin yasa dışı yollarla el değiştirmesini engelledi.

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Jandarma Ekiplerinin Aramalarında Binlerce Yıllık Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Jandarma Ekiplerinin Aramalarında Binlerce Yıllık Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Şüphelinin ikametgahında ve eklentilerinde yapılan detaylı aramalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 400 kilogram ağırlığında iki adet lahit mezar kapağı bulundu. Tarihi dokusuyla dikkat çeken bu lahit kapaklarının yanı sıra, yine aynı dönemin mimari özelliklerini taşıyan 50 kilogram ağırlığında bir sütun direk ayağı ile geçmiş dönemlerin işçiliğini yansıtan bir adet yüzük muhafaza altına alındı. Ele geçirilen eserlerin incelenmesi ve koruma altına alınması amacıyla durum Kütahya Müze Müdürlüğü uzmanlarına bildirildi.

Operasyon Kapsamında Tarihi Eserlerin Yanı Sıra Ruhsatsız Mühimmat da Bulundu

Operasyon Kapsamında Tarihi Eserlerin Yanı Sıra Ruhsatsız Mühimmat da Bulundu

Adreste yapılan aramaları derinleştiren jandarma ekipleri, tarihi nesnelerin yanında 37 adet 9x19 milimetre çapında fişek ele geçirdi. Güvenlik güçleri tarafından muhafaza altına alınan mühimmata ilişkin incelemeler devam ederken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, bölgedeki kültürel mirası korumaya ve kaçakçılık faaliyetleriyle mücadele etmeye kararlılıkla devam edileceğini vurguladı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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