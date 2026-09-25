Köydeki Operasyonda Şoke Eden Detay: Tam 400 Kilo Tartıyor
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgenin zengin kültürel geçmişini korumak ve tarihi eser kaçakçılığının önüne geçmek amacıyla yürüttüğü kapsamlı çalışmalara aralıksız devam ediyor. İl genelinde kararlılıkla sürdürülen 'Anadolu Mirası' operasyonları kapsamında, Aslanapa ilçesine bağlı Nuhören köyünde tespit edilen bir adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Ekiplerin bölgedeki hassas takibi ve istihbarat çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen operasyon, paha biçilmez tarihi değerlerin yasa dışı yollarla el değiştirmesini engelledi.
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Jandarma Ekiplerinin Aramalarında Binlerce Yıllık Tarihi Eserler Ele Geçirildi
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Operasyon Kapsamında Tarihi Eserlerin Yanı Sıra Ruhsatsız Mühimmat da Bulundu
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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