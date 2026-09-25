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Survivor’a Damga Vurmuştu: Fon Skandalında 'Yerli Adriana Lima' Gözaltına Alındı

Survivor’a Damga Vurmuştu: Fon Skandalında 'Yerli Adriana Lima' Gözaltına Alındı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.09.2026 - 16:28
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Fon soruşturmasının üçüncü dalgasında gözaltına alınan isimlerden biri, Survivor'dan tanınan ve 'yerli Adriana Lima' lakabıyla bilinen Fatmagül Fakı Lafçı oldu. Fatmagül Fakı Lafçı, Pusula Holding'in kapalı fon sisteminde işlem yaptığı belirlenen 12 kişi arasında yer alıyor. Dosyadaki en dikkat çekici ayrıntı ise eşi Kerem Lafçı'nın, operasyondan yalnızca bir gün önce kurucusu olduğu şirketin hisselerini devretmesi oldu.

Kaynak: Halk TV-Buket Topaktaş

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Kapalı fonda işlem yapan 12 kişi tespit edildi, 7'si hakkında gözaltı kararı verildi.

Kapalı fonda işlem yapan 12 kişi tespit edildi, 7'si hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü fon soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Savcılığın incelemelerinde Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde işlem gerçekleştiren toplam 12 kişi belirlendi. Bu isimlerden daha önce hakkında adli işlem yapılmamış 7 kişi için Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

25 Eylül'de İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Fatmagül Lafçı'nın yanı sıra Pusula Otomotiv Filo Kiralama Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Katılımevim'de görevli Engin Geylan, Niyazi Derindağ ve Hacı Bayram Adıyaman ile MİEM Yapı İnşaat çalışanı Yunus Caf bulunuyor. Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Selay Turhan İnce ise firari.

Survivor'a damga vuran ve 'yerli Adriana Lima' olarak tanınan Fatmagül Fakı da gözaltına alındı.

Survivor'a damga vuran ve 'yerli Adriana Lima' olarak tanınan Fatmagül Fakı da gözaltına alındı.

Fon soruşturmasında gözatına alınan isimlerden biri de bir dönem Survivor'da yarışan Fatmagül Fakı oldu. Brezilyalı ünlü model Adriana Lima'ya benzetilmesi nedeniyle kısa sürede 'yerli Adriana Lima' lakabıyla anılmaya başlanan Fatmagül Fakı, 2019 yılında Kerem Lafçı ile evlendi.

Evliliğin ardından eşinin kurduğu KL Taahhüt İnşaat A.Ş.'de İdari İşler Müdürü olarak çalışmaya başlayan Fatmagül Fakı Lafçı'nın soruşturma dosyasında da bu unvanla yer aldığı öğrenildi.

Kamuoyunda '524 kat kazanan 12 kişi' olarak konuşulan kapalı fon yatırımcılarının kimler olduğu uzun süredir merak ediliyordu. Halk TV'den Buket Topaktaş'ın haberine göre Lafçı da kapalı sistemde işlem yapan bu isimlerden biri olarak belirlendi.

Kerem Lafçı, operasyondan bir gün önce şirket hisselerini devretti.

Kerem Lafçı, operasyondan bir gün önce şirket hisselerini devretti.

Ortaya çıkan bilgilere göre Kerem Lafçı, beş yıl önce kurduğu KL Taahhüt İnşaat A.Ş.'nin hisselerini 24 Eylül'de, yani gözaltı operasyonundan tam bir gün önce Y.D. isimli bir kişiye devretti. Devrin ardından Kerem Lafçı'nın yönetim kurulundaki görevleri sona erdi ve şirket tek ortaklı yapıya geçti. Hisse devrinin soruşturmayla doğrudan bir bağlantısı olup olmadığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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