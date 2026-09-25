Survivor’a Damga Vurmuştu: Fon Skandalında 'Yerli Adriana Lima' Gözaltına Alındı
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Fon soruşturmasının üçüncü dalgasında gözaltına alınan isimlerden biri, Survivor'dan tanınan ve 'yerli Adriana Lima' lakabıyla bilinen Fatmagül Fakı Lafçı oldu. Fatmagül Fakı Lafçı, Pusula Holding'in kapalı fon sisteminde işlem yaptığı belirlenen 12 kişi arasında yer alıyor. Dosyadaki en dikkat çekici ayrıntı ise eşi Kerem Lafçı'nın, operasyondan yalnızca bir gün önce kurucusu olduğu şirketin hisselerini devretmesi oldu.
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Kapalı fonda işlem yapan 12 kişi tespit edildi, 7'si hakkında gözaltı kararı verildi.
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Survivor'a damga vuran ve 'yerli Adriana Lima' olarak tanınan Fatmagül Fakı da gözaltına alındı.
Kerem Lafçı, operasyondan bir gün önce şirket hisselerini devretti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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