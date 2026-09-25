Survivor’a Damga Vurmuştu: Fon Skandalında 'Yerli Adriana Lima' Gözaltına Alındı

Fon soruşturmasında gözatına alınan isimlerden biri de bir dönem Survivor'da yarışan Fatmagül Fakı oldu. Brezilyalı ünlü model Adriana Lima'ya benzetilmesi nedeniyle kısa sürede 'yerli Adriana Lima' lakabıyla anılmaya başlanan Fatmagül Fakı, 2019 yılında Kerem Lafçı ile evlendi.

Evliliğin ardından eşinin kurduğu KL Taahhüt İnşaat A.Ş.'de İdari İşler Müdürü olarak çalışmaya başlayan Fatmagül Fakı Lafçı'nın soruşturma dosyasında da bu unvanla yer aldığı öğrenildi.

Kamuoyunda '524 kat kazanan 12 kişi' olarak konuşulan kapalı fon yatırımcılarının kimler olduğu uzun süredir merak ediliyordu. Halk TV'den Buket Topaktaş'ın haberine göre Lafçı da kapalı sistemde işlem yapan bu isimlerden biri olarak belirlendi.