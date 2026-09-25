Modern Mağazacılığın Doğmasına Neden Olan 8 Tarihsel Aşama

Mağazacılığın en eski temellerine bir bakalım! İnsanlar belirli alanlarda bir araya gelip ürünleri satmaya başladı. Antik şehirlerde bu buluşma alanları pazar yerlerine dönüştü. Hem ticaretin hem de sosyal hayatın en önemli merkezlerinden biri oldu bu yerler. İster yiyecek ister kumaş ya da araç gereç... Fark etmez! Satıcılar belirli alanlarda kendi ürünlerini sergileyerek bugünkü mağaza düzenini oluşturmaya başladı.