Modern Mağazacılığın Doğmasına Neden Olan 8 Tarihsel Aşama
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Bugün bir mağazaya giriyoruz ve raflarda yüzlerce ürün görüyoruz. İstediğimiz ürünleri elimize alıp inceliyoruz, fiyatlarına bakıyoruz ve birkaç dakika içinde karar verebiliyoruz. Bu mağazacılık düşüncesi bir anda ortaya çıkmadı. İnsanların alışveriş yapma şekli yüzyıllar boyunca büyük değişimler geçirdi.
Gelin, birlikte bu değişimlere bakalım!
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1. Antik dönemde pazar yerleri ortaya çıktı.
2. Daha sonra han ve çarşı kültürü oluştu.
3. Lonca ticareti düzenlendi.
4. Sabit dükkânlar yaygınlaştı.
5. Ticaret yollarında genişleme oldu.
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6. Vitrinler önem kazandı.
7. Reklamcılık başladı.
8. Dijital mağazacılık yükseldi.
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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