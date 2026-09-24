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50 Yıl Önce Yaşasaydın Ekonomik Tercihlerin Nasıl Olurdu?

etiket 50 Yıl Önce Yaşasaydın Ekonomik Tercihlerin Nasıl Olurdu?

Begüm
Begüm - Onedio Editörü
24.09.2026 - 15:01
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Bundan 50 yıl önce yaşasaydın... Nasıl bir hayat yaşardın? Ve ekonomik tercihlerin nasıl olurdu? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var: Bu testi çözmek!

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1. 1970'lerin yüksek enflasyonist ortamında eline toplu para geçti. İlk hamlen ne olurdu?

2. 1973 Petrol Krizi patlak verdi ve küresel ekonomi çalkalanıyor. Nasıl bir tutum sergilersin?

3. Mahalle bakkalına gittin, bakkal "Yarın her şeye %30 zam geliyor!" dedi. Tepkin bunlardan hangisi olur?

4. Yeşilçam filmlerindeki "Köyden indim şehre" ya da "Milyarder" karakterlerinden hangisi seni anlatıyor?

5. Düğün yaptın ve eline ciddi miktarda takı/altın geçti. İlk geceden planın nedir?

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6. 1970'lerin ortasında sıraya girip Murat 124 alma şansı yakaladın. Tavrın ne olur?

7. Kahvehanede "Gazoz kapağı fabrikası kurulacakmış, ortak arıyorlar" diye bir dedikodu çıktı...

8. Yolda yürürken içinde bir miktar para olan sahipsiz bir cüzdan buldun. Ne yaparsın?

Yastık altı senden sorulur!

Sen 70'lerin fırtınalı pazarında parana kimseyi dokundurtmayan o efsanevi figürsün! Bankalara, sözlere veya borsa kağıtlarına karnın tok. Senin için tek gerçek, ele avuca gelen çil çil altınlar ve yastık altındaki dövizlerdir. Krizler kopar, hükümetler değişir ama senin kasan her zaman dimdik ayakta kalır.

"Buralar eskiden dutluktu" ekolündensin!

Sen geleceği toprağın kokusundan anlayan bir vizyonersin! 'Arsa alan kaybetmez' mottosuyla büyümüşsün kabul edelim. 1970'lerde herkes günü kurtarmaya çalışırken sen kentin yıllar sonra nereye genişleyeceğini tahmin edip çalı çırpı kaplı tarlaları topladın. 80'lere geldiğinde mahallenin en hürmet edilen mülk zengini sen olacaksın.

Açıkgöz tüccar!

Durduğu yerde duramayan, paranın kokusunu 10 kilometre öteden alan tam bir piyasa kurdusun! Kıtlık mı var? Hemen stoğunu yaparsın. Yabancı para mı lazım? Anında kurlar arasında arbitraj yaparsın. Yüksek risk almak senin oyun alanın. Bazen batma noktasına gelsen de kıvrak zekanla her zaman suyun üstüne çıkmayı başarırsın.

Rasyonel stratejist!

1970'lerin mahalle dedikodularına ve kulaktan dolma tüyolarına asla kulak asmayan, dönemin çok ötesinde bir uzmansın! Sayılarla konuşur, gelir-gider dengeni bir defterde titizlikle tutarsın. Yatırım yaparken duygularına değil, verilere bakarsın. Çevrendekiler sana 'çok kuralcı' dese de krizlerden sıfır hasarla çıkan tek kişi her zaman sen olursun.

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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