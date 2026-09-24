50 Yıl Önce Yaşasaydın Ekonomik Tercihlerin Nasıl Olurdu?
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Bundan 50 yıl önce yaşasaydın... Nasıl bir hayat yaşardın? Ve ekonomik tercihlerin nasıl olurdu? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var: Bu testi çözmek!
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1. 1970'lerin yüksek enflasyonist ortamında eline toplu para geçti. İlk hamlen ne olurdu?
2. 1973 Petrol Krizi patlak verdi ve küresel ekonomi çalkalanıyor. Nasıl bir tutum sergilersin?
3. Mahalle bakkalına gittin, bakkal "Yarın her şeye %30 zam geliyor!" dedi. Tepkin bunlardan hangisi olur?
4. Yeşilçam filmlerindeki "Köyden indim şehre" ya da "Milyarder" karakterlerinden hangisi seni anlatıyor?
5. Düğün yaptın ve eline ciddi miktarda takı/altın geçti. İlk geceden planın nedir?
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6. 1970'lerin ortasında sıraya girip Murat 124 alma şansı yakaladın. Tavrın ne olur?
7. Kahvehanede "Gazoz kapağı fabrikası kurulacakmış, ortak arıyorlar" diye bir dedikodu çıktı...
8. Yolda yürürken içinde bir miktar para olan sahipsiz bir cüzdan buldun. Ne yaparsın?
Yastık altı senden sorulur!
"Buralar eskiden dutluktu" ekolündensin!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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