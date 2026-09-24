Köfteye Su mu Eklenir, Maden Suyu mu? Yumuşacık Köftenin Sırrı Belli Oldu

Köfteyi sulu yapan şey, pişerken içinde kalan su miktarı. Kıyma ısındıkça et proteinleri büzülüyor ve lifler arasındaki suyu dışarı sıkıyor. Tavanın dibinde biriken o sıvı da aslında köftenin kaybettiği nemin ta kendisi.

Maden suyunu sade sudan ayıran en önemli özellik, doğal olarak içerdiği sodyum bikarbonat. Bu hafif bazik mineral etin pH değerini bir miktar yükseltiyor. pH yükseldiğinde protein lifleri birbirine daha az yapışıyor, aralarında suya daha fazla yer kalıyor ve pişirme sırasında dışarı atılan su azalıyor.

Bu etki laboratuvarda da ölçülmüş durumda. LWT – Food Science and Technology dergisinde yayımlanan bir çalışmada, kıymaya eklenen bikarbonatların etin pH değerini ve su tutma kapasitesini artırdığı görüldü. Domuz eti karışımları ve köfteler üzerine yapılan başka araştırmalar da bikarbonatın pişirme kaybını azaltıp dokuyu yumuşattığını ortaya koyuyor.

Maden suyundaki gaz kabarcıklarının köfteyi 'havalandırdığı' yönündeki yaygın inanış ise daha zayıf bir açıklama. Karbondioksitin büyük kısmı harç yoğrulurken uçup gidiyor. Yani etkinin asıl kaynağı köpük değil, suyun mineral içeriği.