Köfteye Su mu Eklenir, Maden Suyu mu? Yumuşacık Köftenin Sırrı Belli Oldu
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Köfte harcına bir miktar sıvı eklemek, kuru ve lastik gibi köfteden kurtulmanın bilinen yollarından biri. Mutfaklardaki asıl tartışma ise bu sıvının musluk suyu mu yoksa maden suyu mu olması gerektiği. Gıda bilimi çalışmaları ve test mutfaklarının denemeleri, farkın kabarcıklardan çok maden suyundaki bikarbonattan kaynaklandığını gösteriyor. Kaynak
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Maden suyundaki bikarbonat etin daha fazla su tutmasını sağlıyor
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Yarım kilo kıymaya yarım çay bardağı maden suyu yetiyor
Dinlendirme ve kısık ateş köftenin suyunu içinde tutuyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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