Marketlerde Büyük Kısıtlamaya Son 3 Gün: 'Çevre Dostu' Ve 'İklim Nötr' Yazan Ambalajlara Kanıt Şartı

Yeni sistemde üreticiler, kullanmak istedikleri her çevreci ifade için resmî sertifika ya da ölçülebilir veriyle kanıt sunmak zorunda. Örneğin paketin üzerine sadece 'çevre dostu ambalaj' yazmak yerine, ambalajın üretiminde kullanılan enerjinin tamamının yenilenebilir kaynaklardan sağlandığı gibi açık ve doğrulanabilir bir bilgi verilmesi gerekiyor.

Kısmi iddialar da sınırlanıyor. Yalnızca dış ambalajı geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen bir ürün, bütünüyle çevre dostuymuş gibi sunulamayacak; çevresel fayda ürünün tek bir parçasına aitse bu etikette açıkça belirtilecek.

En çok tartışılan madde ise karbon dengeleme. Başka bir yerde ağaçlandırma projesine para yatıran ya da karbon kredisi satın alan şirketler, bu yatırımı açıklayabilecek ama ürünlerini buna dayanarak 'iklim nötr' veya 'karbon nötr' diye pazarlayamayacak. Konuyu Capital'e değerlendiren uzman Orhan Atacan, şirketlerin artık 'Ne kadarını kanıtlayabiliyoruz?' sorusunu merkeze alması gerektiğini vurguladı.