Marketlerde Büyük Kısıtlamaya Son 3 Gün: 'Çevre Dostu' Ve 'İklim Nötr' Yazan Ambalajlara Kanıt Şartı
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Avrupa Birliği'nde market raflarındaki ambalajlar için yeni dönem 27 Eylül 2026'da başlıyor. 2024/825 sayılı direktifle 'çevre dostu', 'ekolojik' ve 'iklim nötr' gibi ifadeler, doğrulanabilir bir kanıt olmadan artık kullanılamayacak. Kural sadece paketleri değil; reklamları, internetteki satış sayfalarını ve tüm ticari iletişimi kapsıyor.
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Yasak listesi uzun: "Eko"dan "biyolojik olarak parçalanabilir"e kadar pek çok ifade kanıtsız kullanılamayacak.
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Artık "çevre dostu ambalaj" yazmak yetmeyecek, iddianın neye dayandığı tek tek gösterilecek.
Türkiye'de de benzer bir temizlik sürüyor: "Yüzde 100 doğal" ve "taze sıkılmış" ibareleri etiketlerden çıkarıldı.
Brüksel'i harekete geçiren rakam: Çevre iddialarının yarısından fazlası belirsiz ya da dayanaksız çıktı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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