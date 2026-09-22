M, L ve XL Yumurta Arasındaki Fark Belli Oldu: Market Rafında Dikkat Edilmesi Gereken Ayrıntı

Yumurta boyutları rastgele değil, belirli ağırlık aralıklarına göre sınıflandırılıyor. M grubundaki yumurtalar 53 ila 63 gram arasında tartılıyor. L grubu 63 ila 73 gram bandını kapsıyor, XL ise 73 gramın üzerindeki yumurtaları içine alıyor. Bu sınıflandırma, kutunun üzerinde yazan harfin aslında neyi ifade ettiğini netleştiriyor.

Market rafında aynı adet sayısına sahip iki farklı boy yumurta paketi arasında fiyat farkı görüldüğünde, yalnızca etiketteki rakama bakmak yanıltıcı olabiliyor. Çünkü 10 adet XL yumurtanın toplam ağırlığı, aynı sayıdaki M boy yumurtadan belirgin biçimde fazla çıkıyor. Bu yüzden fiyat karşılaştırması yapılırken adet başına değil, gram başına maliyete bakmak daha gerçekçi bir tablo ortaya koyuyor.