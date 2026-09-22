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M, L ve XL Yumurta Arasındaki Fark Belli Oldu: Market Rafında Dikkat Edilmesi Gereken Ayrıntı

M, L ve XL Yumurta Arasındaki Fark Belli Oldu: Market Rafında Dikkat Edilmesi Gereken Ayrıntı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 12:49
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Market raflarında karşılaşılan M, L ve XL ibareleri birçok tüketicinin kafasını karıştırıyor. Oysa bu harfler yumurtanın kalitesini değil, sadece ağırlık grubunu ifade ediyor. Peki hangi boy yumurta almak fiyat ve kullanım açısından daha mantıklı? Detaylar haberimizde.

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M, L ve XL yumurtalar kaç gram geliyor?

M, L ve XL yumurtalar kaç gram geliyor?

Yumurta boyutları rastgele değil, belirli ağırlık aralıklarına göre sınıflandırılıyor. M grubundaki yumurtalar 53 ila 63 gram arasında tartılıyor. L grubu 63 ila 73 gram bandını kapsıyor, XL ise 73 gramın üzerindeki yumurtaları içine alıyor. Bu sınıflandırma, kutunun üzerinde yazan harfin aslında neyi ifade ettiğini netleştiriyor.

Market rafında aynı adet sayısına sahip iki farklı boy yumurta paketi arasında fiyat farkı görüldüğünde, yalnızca etiketteki rakama bakmak yanıltıcı olabiliyor. Çünkü 10 adet XL yumurtanın toplam ağırlığı, aynı sayıdaki M boy yumurtadan belirgin biçimde fazla çıkıyor. Bu yüzden fiyat karşılaştırması yapılırken adet başına değil, gram başına maliyete bakmak daha gerçekçi bir tablo ortaya koyuyor.

Büyük yumurta her zaman daha kaliteli anlamına gelmiyor

Büyük yumurta her zaman daha kaliteli anlamına gelmiyor

Yumurtanın iri olması, kalitesinin de yüksek olduğu anlamına gelmiyor. Boyutu belirleyen etkenlerin başında tavuğun yaşı, ırkı ve genetik özellikleri geliyor. Yetiştirme koşulları da bu noktada bir diğer önemli faktör olarak öne çıkıyor.

Tazelik konusunda belirleyici olan ise yumurtanın boyu değil, üretim tarihi ile son tüketim tarihi oluyor. Ambalajın uygun koşullarda saklanıp saklanmadığı da bu noktada devreye giriyor. Bu nedenle raftan yumurta seçerken kutunun üzerindeki tarih bilgilerine göz atmak, harf boyutuna bakmaktan çok daha işlevsel bir alışkanlık.

Hangi boy yumurta almalı, sadece fiyata bakmak yeterli mi?

Hangi boy yumurta almalı, sadece fiyata bakmak yeterli mi?

Doğru boyun seçimi büyük ölçüde yumurtanın nerede kullanılacağına bağlı olarak değişiyor. Kahvaltıda tek başına tüketilecekse daha yüksek gramajlı bir yumurta tercih edilebilir. Kek veya kurabiye gibi tariflerde ise durum farklılaşıyor; tarifte belirtilen boyuttan sapmak toplam sıvı oranını değiştirip kıvamı bozabiliyor. Özellikle çok sayıda yumurta içeren tariflerde bu fark daha da belirginleşiyor.

Bütçe tarafında da 'en büyük yumurta en avantajlısıdır' genellemesi her zaman doğru çıkmıyor. Paketlerin toplam ağırlığı ile satış fiyatı karşılaştırıldığında gram başına maliyet ortaya çıkıyor ve asıl karar burada netleşiyor. Genel tabloya bakıldığında M, L ve XL arasında herkese uyan tek bir seçenek yok; büyük yumurta isteyen XL'yi, daha düşük gramajı yeterli bulan M'yi, ikisi arasında bir denge arayan ise L'yi değerlendirebilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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