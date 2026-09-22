Süper Lig'e Dönüş Sinyali: Trabzonspor'un Gözü Eski Beşiktaşlı Gedson Fernandes'te

Beşiktaş'taki performansının ardından 31 Temmuz 2025'te Spartak Moskova'yla dört yıllık sözleşmeye imza atan Fernandes'in bu transferde eski kulübüne yaklaşık 20 milyon euro kazandırdığı belirtiliyor. Rus ekibiyle sözleşmesi 2029'a kadar geçerli olan oyuncunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

Bu sezon Spartak formasıyla 11 resmi maça çıkan Fernandes, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Sözleşmesinin uzun süre daha devam edecek olması, Trabzonspor'un devreye Spartak Moskova'yla bonservis pazarlığı yapması gerektiği anlamına geliyor; bordo-mavili yönetimin bu görüşmeleri Ocak ayı transfer döneminde sonuçlandırmayı planladığı aktarılıyor.