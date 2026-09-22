Süper Lig'e Dönüş Sinyali: Trabzonspor'un Gözü Eski Beşiktaşlı Gedson Fernandes'te
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Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Trabzonspor, orta saha transferinde gözünü Spartak Moskova forması giyen Gedson Fernandes'e çevirdi. Portekizli oyuncu geçmiş yıllarda Beşiktaş'ta forma giymiş, 96 maça çıkıp 13 gol atmıştı; bordo-mavili ekip şimdi onu yeniden Süper Lig'e kazandırmak istiyor. Teknik direktör Thomas Reis'in transferi onayladığı öne sürülürken, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın orta sahaya takviye sözü de görüşmelere ivme kazandırdı. 27 yaşındaki oyuncunun Rusya'daki uyum sürecinde zorlandığı ve Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı konuşuluyor. Peki Gedson Fernandes'in kariyerinde bugüne dek neler oldu, Trabzonspor'un planı nedir?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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