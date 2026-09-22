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Süper Lig'e Dönüş Sinyali: Trabzonspor'un Gözü Eski Beşiktaşlı Gedson Fernandes'te

Süper Lig'e Dönüş Sinyali: Trabzonspor'un Gözü Eski Beşiktaşlı Gedson Fernandes'te

futbol transfer Beşiktaş
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.09.2026 - 13:12
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Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Trabzonspor, orta saha transferinde gözünü Spartak Moskova forması giyen Gedson Fernandes'e çevirdi. Portekizli oyuncu geçmiş yıllarda Beşiktaş'ta forma giymiş, 96 maça çıkıp 13 gol atmıştı; bordo-mavili ekip şimdi onu yeniden Süper Lig'e kazandırmak istiyor. Teknik direktör Thomas Reis'in transferi onayladığı öne sürülürken, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın orta sahaya takviye sözü de görüşmelere ivme kazandırdı. 27 yaşındaki oyuncunun Rusya'daki uyum sürecinde zorlandığı ve Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı konuşuluyor. Peki Gedson Fernandes'in kariyerinde bugüne dek neler oldu, Trabzonspor'un planı nedir?

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Spartak Moskova'yla Sözleşmesi 2029'a Kadar, Piyasa Değeri 16 Milyon Euro

Spartak Moskova'yla Sözleşmesi 2029'a Kadar, Piyasa Değeri 16 Milyon Euro

Beşiktaş'taki performansının ardından 31 Temmuz 2025'te Spartak Moskova'yla dört yıllık sözleşmeye imza atan Fernandes'in bu transferde eski kulübüne yaklaşık 20 milyon euro kazandırdığı belirtiliyor. Rus ekibiyle sözleşmesi 2029'a kadar geçerli olan oyuncunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

Bu sezon Spartak formasıyla 11 resmi maça çıkan Fernandes, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Sözleşmesinin uzun süre daha devam edecek olması, Trabzonspor'un devreye Spartak Moskova'yla bonservis pazarlığı yapması gerektiği anlamına geliyor; bordo-mavili yönetimin bu görüşmeleri Ocak ayı transfer döneminde sonuçlandırmayı planladığı aktarılıyor.

Thomas Reis Transferi Onayladı, Başkan Ertuğrul Doğan Takviye Sözü Verdi

Haberlere göre Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis, orta saha için Gedson Fernandes'i onayladığını yönetime iletti. Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın son günlerde takıma özellikle orta saha bölgesinde birkaç takviye yapılması gerektiğini söylemesi de bu hamleyi destekler nitelikte.

Oyuncunun performansı yakından takip ediliyor; Rusya'daki sürecin kendisini zorladığı ve Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı yönünde bilgiler paylaşılıyor. Görüşmelerin kış transfer döneminde resmileşmesi bekleniyor, ancak taraflar arasında bonservis rakamı üzerinde henüz kesinleşmiş bir anlaşma olmadığı belirtiliyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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