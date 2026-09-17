article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Trabzonspor’un Yeni Teknik Direktörü Thomas Reis Oldu

Trabzonspor’un Yeni Teknik Direktörü Thomas Reis Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.09.2026 - 14:36 Son Güncelleme: 17.09.2026 - 15:10
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Trabzonspor, Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük görevine Thomas Reis'in getirildiğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trabzonspor, Thomas Reis'in teknik direktörlük görevine getirildiğini resmen açıkladı.

Bordo-mavililer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Hoş geldin Thomas Reis' ifadelerini kullandı.

Trabzonspor teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Bordo-mavili kulüple anlaşma sağlayan Reis, görüşmeleri tamamlamak ve sözleşme imzalamak üzere kentte geldi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın