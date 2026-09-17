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Sydney Sweeney'nin Çok Konuşulan Reklamı Ortalığı Karıştırdı! Kadın Sporculardan Peş Peşe Tepki Geldi

Sydney Sweeney'nin Çok Konuşulan Reklamı Ortalığı Karıştırdı! Kadın Sporculardan Peş Peşe Tepki Geldi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 15:15
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Sydney Sweeney, spor platformu Novig için kamera karşısına geçtiği son reklamıyla gündeme oturdu. Ünlü oyuncunun spor ekipmanlarıyla verdiği pozların yer aldığı kampanya, kadın sporcuların tepkisini çekerken sosyal medyada da büyük bir tartışma başlattı.

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Sydney Sweeney'nin spor platformu Novig için hazırladığı reklam, kadın sporcuların tepkisini çekti.

Sydney Sweeney'nin spor platformu Novig için hazırladığı reklam, kadın sporcuların tepkisini çekti.

Sporcular, kampanyanın kadın bedenini cinselleştirdiğini ve kadın sporunun yıllardır mücadele ettiği sorunları yeniden gündeme getirdiğini savundu.

'Euphoria' dizisiyle dünya çapında tanınan Sydney Sweeney, bu kez oyunculuğuyla değil, rol aldığı bir reklam kampanyasıyla gündemde. ABD merkezli spor platformu Novig için kamera karşısına geçen Sweeney'nin yer aldığı reklam, özellikle kadın sporcular arasında tartışma yarattı.

Reklamda Sweeney, vücudunun büyük bölümünü spor topları ve çeşitli ekipmanlarla kapatarak poz veriyor.

Reklamda Sweeney, vücudunun büyük bölümünü spor topları ve çeşitli ekipmanlarla kapatarak poz veriyor.

Kampanyanın temel mesajı ise Novig'in yalnızca spor üzerine odaklandığı ve savaş, ölüm ya da siyaset gibi konuların platformda yer almadığı yönünde.

Novig'in stratejik ortağı ve hissedarı olan Sweeney de kampanyanın amacının 'gürültüyü ortadan kaldırarak odağı tamamen spora vermek' olduğunu söyledi.

Ancak reklamın yayınlanmasının ardından beklenmedik bir tepki dalgası oluştu.

Olimpiyat Şampiyonu Ariarne Titmus'tan Sert Tepki

Dört kez olimpiyat şampiyonu olan Avustralyalı yüzücü Ariarne Titmus, reklamı gördüğünde yaşadığı öfkeyi anlatmanın zor olduğunu belirtti.

Titmus'a göre kampanya, hayatını spor alanında kendini geliştirmeye adamış kadınlara karşı saygısız bir yaklaşım içeriyor. Ünlü yüzücü, kadın bedeninin hâlâ bir pazarlama aracına dönüştürülmesini ve kadın sporunun cinselleştirilmesini eleştirdi.

Titmus, sporun kadınlar açısından yalnızca fiziksel görünüşten ibaret olmadığını; takım çalışması, dostluk, fedakârlık ve dayanışma gibi değerleri de temsil ettiğini vurguladı.

Yorumlara geçmeden önce, ilk yayınlanan reklamı hep birlikte izleyelim...

Gelen tepkilerden bazılarına beraber bakalım...

Gelen tepkilerden bazılarına beraber bakalım...
twitter.com

“Sydney Sweeney, tek bir reklamla sol yelpazenin ‘kadın nedir?’ tartışmasını tek başına bitirdi.”

"Sydney Sweeney'yi yerin dibine sokma vakti gelince kadının ne demek olduğunu hatırlıyorlar"

"Sydney Sweeney'yi yerin dibine sokma vakti gelince kadının ne demek olduğunu hatırlıyorlar"
twitter.com
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Sydney Sweeney'i savunan tek bir kadın bile görmedim, sadece erkekler onu savunuyor. Eğer sadece erkekler senin savunmana geliyorsa, sen gerçekten korkunç bir insan olmalısın.

Sydney Sweeney'i savunan tek bir kadın bile görmedim, sadece erkekler onu savunuyor. Eğer sadece erkekler senin savunmana geliyorsa, sen gerçekten korkunç bir insan olmalısın.
twitter.com

"Sürekli spor spor spor diyor, ben sadece çıplak kadın görüyorum spor değil"

"Sürekli spor spor spor diyor, ben sadece çıplak kadın görüyorum spor değil"
twitter.com

"Çok utanç verici"

"Çok utanç verici"
twitter.com

“Yaptığım her mikro-feminist eyleme karşılık Sydney Sweeney feminizmi 100 yıl geriye götürüyor.”

Birçok platformda videoyla tepki gösterenler de vardı.

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Bu tartışma, kadın sporcuların nasıl temsil edildiği ve görünürlüklerinin hangi yönleriyle öne çıkarıldığı sorusunu Türkiye'de de akıllara getiriyor.

Bu tartışma, kadın sporcuların nasıl temsil edildiği ve görünürlüklerinin hangi yönleriyle öne çıkarıldığı sorusunu Türkiye'de de akıllara getiriyor.

Başarılarıyla uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden kadın sporcularımız, yalnızca elde ettikleri madalyalarla değil, kadınların spordaki yerini güçlendiren mücadeleleriyle de dikkat çekiyor sizler de takdir edersiniz ki.

Peki siz Sydney'nin reklamını nasıl buldunuz?

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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