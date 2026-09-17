Sydney Sweeney'nin Çok Konuşulan Reklamı Ortalığı Karıştırdı! Kadın Sporculardan Peş Peşe Tepki Geldi

Kampanyanın temel mesajı ise Novig'in yalnızca spor üzerine odaklandığı ve savaş, ölüm ya da siyaset gibi konuların platformda yer almadığı yönünde.

Novig'in stratejik ortağı ve hissedarı olan Sweeney de kampanyanın amacının 'gürültüyü ortadan kaldırarak odağı tamamen spora vermek' olduğunu söyledi.

Ancak reklamın yayınlanmasının ardından beklenmedik bir tepki dalgası oluştu.

Olimpiyat Şampiyonu Ariarne Titmus'tan Sert Tepki

Dört kez olimpiyat şampiyonu olan Avustralyalı yüzücü Ariarne Titmus, reklamı gördüğünde yaşadığı öfkeyi anlatmanın zor olduğunu belirtti.

Titmus'a göre kampanya, hayatını spor alanında kendini geliştirmeye adamış kadınlara karşı saygısız bir yaklaşım içeriyor. Ünlü yüzücü, kadın bedeninin hâlâ bir pazarlama aracına dönüştürülmesini ve kadın sporunun cinselleştirilmesini eleştirdi.

Titmus, sporun kadınlar açısından yalnızca fiziksel görünüşten ibaret olmadığını; takım çalışması, dostluk, fedakârlık ve dayanışma gibi değerleri de temsil ettiğini vurguladı.