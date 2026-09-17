Sydney Sweeney'nin Çok Konuşulan Reklamı Ortalığı Karıştırdı! Kadın Sporculardan Peş Peşe Tepki Geldi
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Sydney Sweeney, spor platformu Novig için kamera karşısına geçtiği son reklamıyla gündeme oturdu. Ünlü oyuncunun spor ekipmanlarıyla verdiği pozların yer aldığı kampanya, kadın sporcuların tepkisini çekerken sosyal medyada da büyük bir tartışma başlattı.
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Sydney Sweeney'nin spor platformu Novig için hazırladığı reklam, kadın sporcuların tepkisini çekti.
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Reklamda Sweeney, vücudunun büyük bölümünü spor topları ve çeşitli ekipmanlarla kapatarak poz veriyor.
Yorumlara geçmeden önce, ilk yayınlanan reklamı hep birlikte izleyelim...
Gelen tepkilerden bazılarına beraber bakalım...
"Sydney Sweeney'yi yerin dibine sokma vakti gelince kadının ne demek olduğunu hatırlıyorlar"
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Sydney Sweeney'i savunan tek bir kadın bile görmedim, sadece erkekler onu savunuyor. Eğer sadece erkekler senin savunmana geliyorsa, sen gerçekten korkunç bir insan olmalısın.
"Sürekli spor spor spor diyor, ben sadece çıplak kadın görüyorum spor değil"
"Çok utanç verici"
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Bu tartışma, kadın sporcuların nasıl temsil edildiği ve görünürlüklerinin hangi yönleriyle öne çıkarıldığı sorusunu Türkiye'de de akıllara getiriyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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