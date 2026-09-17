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Yaşam
Psikologlara Göre En Etkili Flört Yöntemi Belli Oldu

Psikologlara Göre En Etkili Flört Yöntemi Belli Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 13:06
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Flört ederken ne söyleyeceğini uzun uzun düşünmek ya da kusursuz görünmeye çalışmak sanıldığı kadar önemli olmayabilir. Psikologların değerlendirdiği araştırma sonuçları, karşı tarafta etki bırakmak için en işe yarayan yöntemlerin aslında çok daha basit olduğunu gösteriyor.

Kaynak: https://www.vice.com/en/article/this-...
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Flört etmeye hazırlanırken söylenecek ilk cümleyi defalarca düşünmek, kıyafet seçimine saatler ayırmak ya da aynanın karşısında nasıl göründüğünü kontrol etmek oldukça yaygın.

Flört etmeye hazırlanırken söylenecek ilk cümleyi defalarca düşünmek, kıyafet seçimine saatler ayırmak ya da aynanın karşısında nasıl göründüğünü kontrol etmek oldukça yaygın.

Ancak araştırmalar, insanların karşı tarafta bıraktığı etkiyi belirleyen unsurların sanıldığı kadar karmaşık olmadığını ortaya koyuyor.

2022 yılında Evolutionary Psychology dergisinde yayımlanan bir araştırmada, ABD ve Norveç'ten yaklaşık 1.000 kişi 40 farklı flört yöntemini değerlendirdi. Katılımcılardan bu yöntemleri hem kısa süreli hem de uzun süreli ilişkiler açısından ne kadar etkili bulduklarını belirtmeleri istendi.

Araştırmacıların beklentilerinin aksine, kendine güven, fiziksel çekicilik veya etkileyici bir açılış cümlesi listenin başında yer almadı. Mizah en etkili flört yöntemlerinden biri olarak öne çıkarken, samimi bir gülümseme ve göz teması da üst sıralarda yer aldı.

Mizah Neden Flörtte Bu Kadar Etkili?

Mizah Neden Flörtte Bu Kadar Etkili?

Mizahın etkili olmasının nedenlerinden biri, iki kişi arasında ortak bir duygusal deneyim oluşturması olabilir. Birlikte gülmek, tarafların aynı anda benzer bir duygu yaşamasını sağlıyor ve bu durum aralarındaki yakınlık hissini güçlendirebiliyor.

Psikolojide bu durum, insanların duygusal açıdan birbirleriyle uyumlanmasıyla ilişkilendiriliyor. Ortak bir espri, gülümseme veya kahkaha, karşılıklı iletişimin daha doğal ilerlemesine yardımcı olabiliyor.

Evrimsel psikoloji açısından bakıldığında ise mizahın başka bir işlevi olduğu düşünülüyor. Anlık olarak espri yapabilmek; yaratıcılık, sosyal farkındalık ve karşıdaki kişinin tepkilerini doğru okuyabilme gibi beceriler gerektiriyor. Bu nedenle mizah, yalnızca eğlendiren bir özellik değil, kişinin sosyal ve bilişsel becerileri hakkında da karşı tarafa sinyal veren bir davranış olarak değerlendiriliyor.

Göz Teması ve Gülümseme de Önemli

Flört söz konusu olduğunda yalnızca söylenenler değil, beden dili de önemli bir rol oynuyor. Araştırmada sıcak ve samimi bir gülümseme ile göz teması, etkili bulunan yöntemler arasında yer aldı.

İnsanların karşılarındaki kişiye ilişkin ilk izlenimleri de bilinçli bir değerlendirme yapmadan önce oluşabiliyor. Bir gülümseme, göz teması veya konuşma sırasında gösterilen ilgi, karşı tarafın nasıl hissettiğini etkileyebiliyor.

Bu nedenle flört sırasında kusursuz bir cümle bulmaya çalışmak yerine, karşıdaki kişiye gerçekten ilgi gösterildiğini hissettirmek daha önemli olabilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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