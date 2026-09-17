Psikologlara Göre En Etkili Flört Yöntemi Belli Oldu
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Kaynak: https://www.vice.com/en/article/this-...
Flört ederken ne söyleyeceğini uzun uzun düşünmek ya da kusursuz görünmeye çalışmak sanıldığı kadar önemli olmayabilir. Psikologların değerlendirdiği araştırma sonuçları, karşı tarafta etki bırakmak için en işe yarayan yöntemlerin aslında çok daha basit olduğunu gösteriyor.
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Flört etmeye hazırlanırken söylenecek ilk cümleyi defalarca düşünmek, kıyafet seçimine saatler ayırmak ya da aynanın karşısında nasıl göründüğünü kontrol etmek oldukça yaygın.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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