Psikologlara Göre En Etkili Flört Yöntemi Belli Oldu

Mizahın etkili olmasının nedenlerinden biri, iki kişi arasında ortak bir duygusal deneyim oluşturması olabilir. Birlikte gülmek, tarafların aynı anda benzer bir duygu yaşamasını sağlıyor ve bu durum aralarındaki yakınlık hissini güçlendirebiliyor.

Psikolojide bu durum, insanların duygusal açıdan birbirleriyle uyumlanmasıyla ilişkilendiriliyor. Ortak bir espri, gülümseme veya kahkaha, karşılıklı iletişimin daha doğal ilerlemesine yardımcı olabiliyor.

Evrimsel psikoloji açısından bakıldığında ise mizahın başka bir işlevi olduğu düşünülüyor. Anlık olarak espri yapabilmek; yaratıcılık, sosyal farkındalık ve karşıdaki kişinin tepkilerini doğru okuyabilme gibi beceriler gerektiriyor. Bu nedenle mizah, yalnızca eğlendiren bir özellik değil, kişinin sosyal ve bilişsel becerileri hakkında da karşı tarafa sinyal veren bir davranış olarak değerlendiriliyor.

Göz Teması ve Gülümseme de Önemli

Flört söz konusu olduğunda yalnızca söylenenler değil, beden dili de önemli bir rol oynuyor. Araştırmada sıcak ve samimi bir gülümseme ile göz teması, etkili bulunan yöntemler arasında yer aldı.

İnsanların karşılarındaki kişiye ilişkin ilk izlenimleri de bilinçli bir değerlendirme yapmadan önce oluşabiliyor. Bir gülümseme, göz teması veya konuşma sırasında gösterilen ilgi, karşı tarafın nasıl hissettiğini etkileyebiliyor.

Bu nedenle flört sırasında kusursuz bir cümle bulmaya çalışmak yerine, karşıdaki kişiye gerçekten ilgi gösterildiğini hissettirmek daha önemli olabilir.