Cüzdanınızda Unuttuğunuz Eski Banknot Servet Değerinde Olabilir: Bu Serilere Dikkat
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yıllar önce kullanılan eski Türk lirası banknotları bugün yalnızca nostaljik birer hatıra değil. Bazı seri numaraları ve basım özellikleri, bu paraları koleksiyoncuların radarına sokabiliyor. Özellikle geçmiş dönemlere ait Z serisi banknotlar, elinde eski para bulunanların dikkat etmesi gereken örnekler arasında yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllardır bir çekmecede, albümde ya da eski bir cüzdanda duran Türk lirası banknotları yalnızca hatıra değeri taşımıyor olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Yıldızlı banknot” denildiğinde akla çoğunlukla ABD doları geliyor.
Eski Banknot Bulduysanız Hemen Fiyat Biçmeyin
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın