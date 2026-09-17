Cüzdanınızda Unuttuğunuz Eski Banknot Servet Değerinde Olabilir: Bu Serilere Dikkat

Ancak Türkiye'de de geçmişte yedek banknotlar için farklı bir seri sistemi kullanılmış.

Nümismatik kaynaklara göre Türkiye'deki dikkat çekici örnekler, 6. Emisyon döneminde basılan Z serisi banknotlar. Bu banknotlar, normal serilerden farklı olarak yedek banknot niteliği taşıyor.

6. Emisyon Grubu, 1966-1983 yılları arasında farklı kupürlerle tedavüle çıkarıldı. Bu grupta 5, 10, 20, 50, 100, 500 ve 1.000 liralık banknotlar bulunuyordu.

Hangi Eski Paralar Daha Çok Dikkat Çekiyor?

Z serisi açısından özellikle 5, 50, 500 ve 1.000 liralık 6. Emisyon banknotları öne çıkıyor.

Nümismatik kaynakta 5 liralık banknotlarda Z91-Z95 arasındaki seri numaralarının, diğer söz konusu kupürlerde ise Z91 serisinin kullanıldığı belirtiliyor. Aynı kaynak, bazı Z serisi örneklerinin kataloglarda normal banknotlardan daha yüksek değerlerle yer alabildiğini aktarıyor.

Ancak burada kritik bir ayrıntı var: Katalogda yüksek bir rakam bulunması, banknotun aynı fiyata kesin olarak satılacağı anlamına gelmiyor. Koleksiyon piyasasında gerçek satış fiyatı banknotun kondisyonuna, nadirliğine ve alıcı talebine göre değişebiliyor.

Mor Binlik Olarak Bilinen Banknot da Listede

Eski Türk lirası koleksiyoncularının yakından tanıdığı 1.000 liralık banknotlar da 6. Emisyon Grubu içerisinde yer alıyor.

TCMB kayıtlarına göre 6. Emisyon 1.000 TL banknotlarının üç farklı tertibi bulunuyor. İlk tertip 1978'de, ikinci tertip 1979'da, üçüncü tertip ise 1981'de tedavüle çıkarıldı.

Nümismatik kaynaklarda özellikle Z91 seri numarasını taşıyan bazı 1.000 liralık örneklerin koleksiyon açısından dikkat çektiği belirtiliyor.