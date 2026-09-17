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Cüzdanınızda Unuttuğunuz Eski Banknot Servet Değerinde Olabilir: Bu Serilere Dikkat

Cüzdanınızda Unuttuğunuz Eski Banknot Servet Değerinde Olabilir: Bu Serilere Dikkat

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 10:24
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Yıllar önce kullanılan eski Türk lirası banknotları bugün yalnızca nostaljik birer hatıra değil. Bazı seri numaraları ve basım özellikleri, bu paraları koleksiyoncuların radarına sokabiliyor. Özellikle geçmiş dönemlere ait Z serisi banknotlar, elinde eski para bulunanların dikkat etmesi gereken örnekler arasında yer alıyor.

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Yıllardır bir çekmecede, albümde ya da eski bir cüzdanda duran Türk lirası banknotları yalnızca hatıra değeri taşımıyor olabilir.

Yıllardır bir çekmecede, albümde ya da eski bir cüzdanda duran Türk lirası banknotları yalnızca hatıra değeri taşımıyor olabilir.

Özellikle Cumhuriyet döneminin eski emisyonlarına ait bazı banknotlar, nadir seri numaraları nedeniyle koleksiyoncuların ilgisini çekebiliyor.

Eski paraların değeri yalnızca üzerinde yazan rakamla ölçülmüyor. Nadirlik, basım dönemi, banknotun kondisyonu ve seri numarası gibi ayrıntılar, nümismatik piyasasında fiyatı belirleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Türkiye'de bu açıdan dikkat çeken örneklerden biri ise 6. Emisyon Grubu'na ait Z serisi banknotlar.

“Yıldızlı banknot” denildiğinde akla çoğunlukla ABD doları geliyor.

“Yıldızlı banknot” denildiğinde akla çoğunlukla ABD doları geliyor.

Ancak Türkiye'de de geçmişte yedek banknotlar için farklı bir seri sistemi kullanılmış.

Nümismatik kaynaklara göre Türkiye'deki dikkat çekici örnekler, 6. Emisyon döneminde basılan Z serisi banknotlar. Bu banknotlar, normal serilerden farklı olarak yedek banknot niteliği taşıyor.

  • 6. Emisyon Grubu, 1966-1983 yılları arasında farklı kupürlerle tedavüle çıkarıldı. Bu grupta 5, 10, 20, 50, 100, 500 ve 1.000 liralık banknotlar bulunuyordu.

Hangi Eski Paralar Daha Çok Dikkat Çekiyor?

Z serisi açısından özellikle 5, 50, 500 ve 1.000 liralık 6. Emisyon banknotları öne çıkıyor.

Nümismatik kaynakta 5 liralık banknotlarda Z91-Z95 arasındaki seri numaralarının, diğer söz konusu kupürlerde ise Z91 serisinin kullanıldığı belirtiliyor. Aynı kaynak, bazı Z serisi örneklerinin kataloglarda normal banknotlardan daha yüksek değerlerle yer alabildiğini aktarıyor.

Ancak burada kritik bir ayrıntı var: Katalogda yüksek bir rakam bulunması, banknotun aynı fiyata kesin olarak satılacağı anlamına gelmiyor. Koleksiyon piyasasında gerçek satış fiyatı banknotun kondisyonuna, nadirliğine ve alıcı talebine göre değişebiliyor.

Mor Binlik Olarak Bilinen Banknot da Listede

Eski Türk lirası koleksiyoncularının yakından tanıdığı 1.000 liralık banknotlar da 6. Emisyon Grubu içerisinde yer alıyor.

TCMB kayıtlarına göre 6. Emisyon 1.000 TL banknotlarının üç farklı tertibi bulunuyor. İlk tertip 1978'de, ikinci tertip 1979'da, üçüncü tertip ise 1981'de tedavüle çıkarıldı.

Nümismatik kaynaklarda özellikle Z91 seri numarasını taşıyan bazı 1.000 liralık örneklerin koleksiyon açısından dikkat çektiği belirtiliyor.

Eski Banknot Bulduysanız Hemen Fiyat Biçmeyin

Eski Banknot Bulduysanız Hemen Fiyat Biçmeyin

Eski bir banknotun koleksiyon değeri olduğunu düşünüyorsanız yalnızca seri numarasına bakmak yeterli değil.

Banknotun yıpranma durumu, kat izleri, lekeleri, yırtıkları ve genel kondisyonu fiyat üzerinde ciddi fark yaratabilir. Ayrıca aynı seri içerisindeki farklı tertipler ve basım özellikleri de önem taşıyabilir.

Bu nedenle internette görülen yüksek fiyatlı bir ilanı, elinizdeki banknotun kesin değeri olarak kabul etmek doğru olmaz. Koleksiyon piyasasında ilan fiyatı ile gerçekleşen satış fiyatı aynı şey değil.

Üstelik söz konusu banknotların büyük bölümü artık günlük kullanımda değil. TCMB'nin kayıtlarında 6. Emisyon banknotlarının tedavülden çekilme ve zaman aşımı tarihleri de yer alıyor. Örneğin 1.000 liralık 6. Emisyon banknotlarının farklı tertipleri 1986'da tedavülden çıkarılmış ve zaman aşımı süreleri 1996'da sona ermiş durumda.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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