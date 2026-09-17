Hasan Atilla Uğur Kimdir? Neden Gözaltı Kararı Verildi?
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Emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, hakkında verilen gözaltı kararıyla yeniden gündeme geldi. Kararın, 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu ile ilgili olduğu öğrenildi. Peki Hasan Atilla Uğur kimdir, neden gözaltı kararı verildi, soruşturmada adı neden geçiyor? İşte detaylar…
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Hasan Atilla Uğur Kimdir?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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