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Hasan Atilla Uğur Kimdir? Neden Gözaltı Kararı Verildi?

Hasan Atilla Uğur Kimdir? Neden Gözaltı Kararı Verildi?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 10:34
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Emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, hakkında verilen gözaltı kararıyla yeniden gündeme geldi. Kararın, 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu ile ilgili olduğu öğrenildi. Peki Hasan Atilla Uğur kimdir, neden gözaltı kararı verildi, soruşturmada adı neden geçiyor? İşte detaylar…

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Hasan Atilla Uğur Kimdir?

Hasan Atilla Uğur Kimdir?

Hasan Atilla Uğur, 19 Aralık 1957 tarihinde Ankara’da doğdu. Askeri eğitimine Kuleli Askeri Lisesinde başlayan Uğur, ardından Kara Harp Okuluna devam etti ve 1979 yılında jandarma teğmen olarak mezun oldu. Jandarma teşkilatında farklı görevler üstlenen Uğur, askeri kariyerinin ilerleyen dönemlerinde istihbarat birimlerinde de görev yaptı ve 2007 yılında albay rütbesindeyken emekliye ayrıldı.

Uğur’un kamuoyunda en çok bilinen görevlerinden biri 1999 yılında Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilmesinin ardından İmralı’daki sorgu sürecinde yer alması oldu. Daha sonraki yıllarda Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Uğur, uzun süre cezaevinde kaldı. İlk yargılamada hakkında mahkumiyet kararı verildi ancak Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada beraat etti; beraat kararı 2019 yılında kesinleşti. Anayasa Mahkemesi de daha önce Uğur’un uzun tutukluluk süresine ilişkin başvurusunda kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti.

Hasan Atilla Uğur Kaç Yaşında, Nereli?

Hasan Atilla Uğur Kaç Yaşında, Nereli?

19 Aralık 1957’de Ankara’da dünyaya gelen Hasan Atilla Uğur, 17 Eylül 2026 itibarıyla 68 yaşında. Uzun yıllar Jandarma teşkilatında görev yapan Uğur, askerlik kariyerini 2007 yılında albay rütbesindeyken sonlandırdı.

Hasan Atilla Uğur Hakkında Neden Gözaltı Kararı Verildi?

Hasan Atilla Uğur Hakkında Neden Gözaltı Kararı Verildi?

Emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, bugün (17 Eylül 2026) gelen son dakika haberiyle yeniden gündeme geldi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Uğur hakkında gözaltı kararı verdi.

Hasan Atilla Uğur Oğuzhan Uğur’un Babası mı?

Hasan Atilla Uğur Oğuzhan Uğur’un Babası mı?

Hasan Atilla Uğur, dijital içerik üreticisi ve BaBaLa TV’nin kurucusu Oğuzhan Uğur’un babası. Oğuzhan Uğur’un kurduğu BaBaLa TV, özellikle “Mevzular: Açık Mikrofon” programıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Hasan Atilla Uğur’un adı da oğlunun programlarında ve kamuoyuna yaptığı açıklamalarda zaman zaman gündeme gelmekteydi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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