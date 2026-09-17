Hasan Atilla Uğur Kimdir? Neden Gözaltı Kararı Verildi?

Hasan Atilla Uğur, 19 Aralık 1957 tarihinde Ankara’da doğdu. Askeri eğitimine Kuleli Askeri Lisesinde başlayan Uğur, ardından Kara Harp Okuluna devam etti ve 1979 yılında jandarma teğmen olarak mezun oldu. Jandarma teşkilatında farklı görevler üstlenen Uğur, askeri kariyerinin ilerleyen dönemlerinde istihbarat birimlerinde de görev yaptı ve 2007 yılında albay rütbesindeyken emekliye ayrıldı.

Uğur’un kamuoyunda en çok bilinen görevlerinden biri 1999 yılında Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilmesinin ardından İmralı’daki sorgu sürecinde yer alması oldu. Daha sonraki yıllarda Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Uğur, uzun süre cezaevinde kaldı. İlk yargılamada hakkında mahkumiyet kararı verildi ancak Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada beraat etti; beraat kararı 2019 yılında kesinleşti. Anayasa Mahkemesi de daha önce Uğur’un uzun tutukluluk süresine ilişkin başvurusunda kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti.