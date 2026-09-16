20 Mezar Taşı Parkın Ortasında Kaldı: Çocuklar Mezarların Arasında Oynuyor
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Osmaniye'nin Eyüp Sultan Mahallesi'nde yıllardır 'mezarlık parkı' olarak bilinen alan yeniden gündeme geldi. Bölgedeki mezarların büyük bölümü zamanla başka bir mezarlığa taşınsa da yaklaşık 20 mezar ve mezar taşı hâlâ park içinde duruyor. Mahalle sakinleri, çocukların oyun oynadığı bu alanın tamamen modern bir parka dönüştürülmesini istiyor.
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Mezarlığın büyük bölümü taşındı, 20 mezar taşı hâlâ parkın ortasında duruyor.
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Çocukların psikolojisi bozuluyor: Mahalleli modern park istiyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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