20 Mezar Taşı Parkın Ortasında Kaldı: Çocuklar Mezarların Arasında Oynuyor

Osmaniye'nin Eyüp Sultan Mahallesi'nde yıllar boyunca mezarlık olarak kullanılan alan, zamanla kentin dokusuna karışan bir 'mezarlık parkı'na dönüştü. Mezarlığın taşınma sürecinde buradaki mezarların büyük bölümü Dereobası'ndaki mezarlığa nakledildi; ancak yaklaşık 20 mezar ve mezar taşı yıllardır aynı yerde kalmayı sürdürdü. Bugün bu alan, mahalle sakinlerinin oturup dinlendiği, çocukların ise koşup oyun oynadığı bir yeşil alana dönüşmüş durumda.

Mahallenin en eski sakinlerinden 1960 doğumlu Hamdi Börk, bölgeyle olan bağını anlatırken burada büyüdüğünü ve ailesinden bazı yakınlarının da bir dönem bu mezarlıkta yattığını söylüyor. Börk'e göre mezarlık kimseyi tedirgin etmiyor; ona göre ölümden korkanlar mezarlığı gördüğünde huzursuz oluyor. Çocukken burada uçurtma uçurduklarını hatırlatan Börk, mezarlığın kendisi için hiçbir zaman bir rahatsızlık kaynağı olmadığını vurguluyor.