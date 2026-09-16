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20 Mezar Taşı Parkın Ortasında Kaldı: Çocuklar Mezarların Arasında Oynuyor

20 Mezar Taşı Parkın Ortasında Kaldı: Çocuklar Mezarların Arasında Oynuyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
16.09.2026 - 15:11
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Osmaniye'nin Eyüp Sultan Mahallesi'nde yıllardır 'mezarlık parkı' olarak bilinen alan yeniden gündeme geldi. Bölgedeki mezarların büyük bölümü zamanla başka bir mezarlığa taşınsa da yaklaşık 20 mezar ve mezar taşı hâlâ park içinde duruyor. Mahalle sakinleri, çocukların oyun oynadığı bu alanın tamamen modern bir parka dönüştürülmesini istiyor.

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Mezarlığın büyük bölümü taşındı, 20 mezar taşı hâlâ parkın ortasında duruyor.

Mezarlığın büyük bölümü taşındı, 20 mezar taşı hâlâ parkın ortasında duruyor.

Osmaniye'nin Eyüp Sultan Mahallesi'nde yıllar boyunca mezarlık olarak kullanılan alan, zamanla kentin dokusuna karışan bir 'mezarlık parkı'na dönüştü. Mezarlığın taşınma sürecinde buradaki mezarların büyük bölümü Dereobası'ndaki mezarlığa nakledildi; ancak yaklaşık 20 mezar ve mezar taşı yıllardır aynı yerde kalmayı sürdürdü. Bugün bu alan, mahalle sakinlerinin oturup dinlendiği, çocukların ise koşup oyun oynadığı bir yeşil alana dönüşmüş durumda.

Mahallenin en eski sakinlerinden 1960 doğumlu Hamdi Börk, bölgeyle olan bağını anlatırken burada büyüdüğünü ve ailesinden bazı yakınlarının da bir dönem bu mezarlıkta yattığını söylüyor. Börk'e göre mezarlık kimseyi tedirgin etmiyor; ona göre ölümden korkanlar mezarlığı gördüğünde huzursuz oluyor. Çocukken burada uçurtma uçurduklarını hatırlatan Börk, mezarlığın kendisi için hiçbir zaman bir rahatsızlık kaynağı olmadığını vurguluyor.

Çocukların psikolojisi bozuluyor: Mahalleli modern park istiyor.

Çocukların psikolojisi bozuluyor: Mahalleli modern park istiyor.

47 yaşındaki Eyüp Börk ise farklı bir bakış açısı sunuyor. Mezarlıkların büyük kısmının boşaltıldığını belirten Börk, geri kalan mezar taşlarının da kaldırılmasını ve bölgeye gerçek anlamda düzenlenmiş, güvenli bir park yapılmasını istiyor. Bölgedeki mezarların çoğunun boş olduğunu hatırlatan Börk, 'Güzel bir park istiyoruz' diyerek talebini özetliyor.

Çocukluğunu bu mahallede geçiren Ömer Faruk Dere, şunları dedi:

'Bu mahallede büyüdük. Mahallenin çocuğuyuz. Burası daha öncesinde mezarlıktı. Biliyorduk. Biz burada top oynuyorduk. Buralar komple mezardı. Sonrasında buraları boşalttılar. Arkada 2 tanesi dolu şuralardakiler boş diyebiliyoruz. Çocukların hem psikolojisi bozuluyor. Mezar görüyorlar. Yani bir düzene girmesini, şöyle güzel bir park olmasını isteriz tabii ki.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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