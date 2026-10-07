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Dedelerinden Kalan 60 Yıllık Toprak Kovanlarla Üretiyor: Kilosu 3 Bin Liradan Satılıyor

Dedelerinden Kalan 60 Yıllık Toprak Kovanlarla Üretiyor: Kilosu 3 Bin Liradan Satılıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 20:35
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde çeyrek asırdır arıcılık yapan Mecit Yüksel, dedelerinden miras kalan yarım asırlık toprak kovanlarla geleneksel bal üretimini yaşatmaya devam ediyor. Gündüz Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda, katkısız ve doğal yöntemlerle üretilen toprak kovan balının kilogramı 3 bin liradan alıcı buluyor.

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Toplamda 60'ı geleneksel toprak kovan, 250'si ise fenni kovan olmak üzere 310 kovanla üretim yapan Yüksel, bu sezon yaklaşık 2 ton bal elde etti.

Toplamda 60'ı geleneksel toprak kovan, 250'si ise fenni kovan olmak üzere 310 kovanla üretim yapan Yüksel, bu sezon yaklaşık 2 ton bal elde etti.

Yaklaşık 10 yıldır ata mirası toprak kovanlara ağırlık verdiğini belirten tecrübeli arıcı, bal türlerine göre uyguladıkları fiyat politikasını şu sözlerle aktardı:

'Bu kovanlara hiçbir şekilde şeker, şerbet veya katkı maddesi vermiyoruz. Toprak kovan balının kilosunu 3 bin TL, kara kovan balını 2 bin TL, petek balını bin 200 TL ve süzme balı ise bin 100 TL'den satışa sunuyoruz.'

Arıcılık sektörünün en büyük sorunlarının sahte ürünler ve yüksek girdi maliyetleri olduğunu vurgulayan Mecit Yüksel, gerçek bal üreticilerinin hakkını almakta zorlandığına dikkat çekti.

Arıcılık sektörünün en büyük sorunlarının sahte ürünler ve yüksek girdi maliyetleri olduğunu vurgulayan Mecit Yüksel, gerçek bal üreticilerinin hakkını almakta zorlandığına dikkat çekti.

Türkiye'deki gerçek ve şekersiz bal üretiminin ülke ihtiyacının yüzde 25'ini dahi karşılayamadığını ifade eden Yüksel, tüketicilere şu çağrıda bulundu:

  • Doğrudan Üreticiden Alın: Balı marketlerden veya belirsiz kaynaklardan değil, doğrudan arıcıdan temin edin.

  • Fiyat Denklemi Değişti: Bir kilo tatlının bin 500 lira olduğu bir piyasada, hakiki balı hak ettiği fiyata satmak son derece güçleşti.

Yükselen mazot ve nakliye maliyetleri yüzünden gezginci arıcılığın büyük sekteye uğradığını belirten Yüksel, geçmiş yıllara kıyasla alım gücünün düştüğünü vurguladı.

Yükselen mazot ve nakliye maliyetleri yüzünden gezginci arıcılığın büyük sekteye uğradığını belirten Yüksel, geçmiş yıllara kıyasla alım gücünün düştüğünü vurguladı.

Eskiden Adana'ya kışlatmaya gittiklerini ancak 4-5 yıldır yola çıkamadıklarını söyleyen Yüksel, bölgedeki arıcıların yüzde 90'ının benzer durumda olduğunu ifade ederek, 'Eskiden 1 kilo bal sattığımızda 3-4 kilo et alabiliyorduk, şimdi ise 1 kilo bal ancak 1 kilo et ediyor' dedi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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