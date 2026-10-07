Dedelerinden Kalan 60 Yıllık Toprak Kovanlarla Üretiyor: Kilosu 3 Bin Liradan Satılıyor
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde çeyrek asırdır arıcılık yapan Mecit Yüksel, dedelerinden miras kalan yarım asırlık toprak kovanlarla geleneksel bal üretimini yaşatmaya devam ediyor. Gündüz Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda, katkısız ve doğal yöntemlerle üretilen toprak kovan balının kilogramı 3 bin liradan alıcı buluyor.
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Toplamda 60'ı geleneksel toprak kovan, 250'si ise fenni kovan olmak üzere 310 kovanla üretim yapan Yüksel, bu sezon yaklaşık 2 ton bal elde etti.
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Arıcılık sektörünün en büyük sorunlarının sahte ürünler ve yüksek girdi maliyetleri olduğunu vurgulayan Mecit Yüksel, gerçek bal üreticilerinin hakkını almakta zorlandığına dikkat çekti.
Yükselen mazot ve nakliye maliyetleri yüzünden gezginci arıcılığın büyük sekteye uğradığını belirten Yüksel, geçmiş yıllara kıyasla alım gücünün düştüğünü vurguladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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