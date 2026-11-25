Muhasebe ve denetim eğitimi alan Barış Baktaş, oyunculuğa yöneldikten sonra Malazgirt 1071 ve Ceberruh gibi filmlerde rol aldı. Onu geniş kitlelere tanıtan rol ise Kan Çiçekleri’nde canlandırdığı Baran Karabey oldu. Baktaş, daha sonra Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Börü, Sevdiğim Sensin’de ise Civan Demir karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenen Baktaş’ın “Öldüm” ve “Hapsoldum” adlı teklileri bulunuyor.