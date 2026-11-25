Oyuncu Barış Baktaş, Oğlu Adar Doruk’un Yüzünü İlk Kez Gösterdi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kan Çiçekleri’nin Baran’ı olarak tanıdığımız Barış Baktaş, bu kez oğluyla yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Gülüm Baktaş ile evliliğinden dünyaya gelen Adar Doruk’la daha önce de kamera karşısına geçen oyuncu, son paylaşımında oğlunun yüzünü ilk kez net bir şekilde gösterdi.
Barış Baktaş’ı Kan Çiçekleri’nin Baran’ı olarak tanıdık.
Barış ve Gülüm Baktaş, 2025’te oğulları Adar Doruk’u kucaklarına aldı
Adar Doruk’un yüzü son paylaşımda ilk kez net göründü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın