Ruj rengini seçerken ten renginizin yanı sıra cilt alt tonunuzu da göz önünde bulundurmanız, yüzünüzle uyumlu ve dengeli bir görünüm elde etmenize yardımcı olur. Sıcak, soğuk ve nötr alt tonlara uygun ruj renklerini değerlendirmek, makyajın bütünlüğünü destekleyebilir. Cilt alt tonlarına göre değerlendirilebilecek bazı ruj renkleri şunlardır:

Sıcak alt tonlar: Şeftali, mercan, kiremit ve turuncuya yakın kırmızı tonları tercih edilebilir.

Soğuk alt tonlar: Gül kurusu, mürdüm, vişne ve mavi alt tonlu kırmızı rujlar değerlendirilebilir.

Nötr alt tonlar: Nude, pembe, kahverengi ve klasik kırmızı gibi geniş bir renk yelpazesi kullanılabilir.

Cilt alt tonunun yanı sıra dudakların doğal rengi de rujun dudaklarda nasıl göründüğünü etkileyebilir. Özellikle nude ve toprak tonlardaki rujlar, dudakların doğal rengine bağlı olarak kişiden kişiye farklı görünebilir. Daha doğal bir görünüm elde etmek isteyenler, kendi dudak rengine yakın tonları tercih edebilir.