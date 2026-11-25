Ruj Seçimi Nasıl Yapılır? Doğru Rengi Bulmanın İpuçları
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Ruj, dudaklara renk katarak makyajı tamamlayan en önemli ürünlerden biridir. Farklı renk, bitiş ve dokularıyla makyajın genel görünümünü şekillendirirken kişisel tarzınızı yansıtmanıza da yardımcı olur. Günlük makyajda doğal tonlar öne çıkarken, özel günlerde daha dikkat çekici renkler tercih edilebilir. Ancak doğru ruju seçerken ürünün dokusunu, bitişini, dudak yapınıza uygunluğunu ve günlük kullanım tercihlerinizi de göz önünde bulundurmanız önemlidir.
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