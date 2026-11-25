Çoğu Avrupa Şehrinin İsminde Neden 'Burg' İfadesi Var?
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Hamburg, Salzburg, Strasbourg, Edinburgh, Lüksemburg... Avrupa haritasına baktığınızda adı burg ya da benzeri bir hece ile biten onlarca şehir görürsünüz. Bu benzerlik tesadüf değil, hepsi aynı köke dayanıyor. Kelimenin hikayesi tepelerin üzerine kurulan eski kalelere kadar uzanıyor. Üstelik aynı kök, bugün sıkça kullandığımız bir başka kelimenin de atası.
Burg kelimesi aslında yüksek yerlere kurulan kaleleri anlatıyordu.
Zamanla kale anlamı şehre dönüştü ve bourgeois kelimesi de buradan doğdu.
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