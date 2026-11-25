Kelimenin kökü, Hint-Avrupa dillerinde 'yüksek' anlamına gelen ve dilbilimcilerin 'bhergh' diye yeniden kurduğu eski bir köke dayanıyor. Bu kökten türeyen kelimeler genellikle tepeleri ve tepelerin üzerine kurulan kaleleri anlatıyordu. Mantığı da oldukça basit, çünkü eski çağlarda insanlar korunmak için yüksek yerlere yerleşiyor ve bu noktaları surlarla çeviriyordu.

Aynı kök, Ön Cermen dilinde tepe kalesi ya da kale anlamına gelen 'burgs' kelimesine dönüştü. Eski İngilizcede ise 'burg' ya da 'burh' olarak kullanılan kelime, artık yalnızca bir kaleyi değil, surlarla çevrili bir alanın içindeki yerleşimi de anlatıyordu.