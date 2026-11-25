Güney Afrika'da Uitenhage istasyonunda çalışan James Wide, iki bacağını kaybetmiş bir sinyal görevlisiydi. Pazarda gördüğü bir chacma babununu eğitti ve ona makas kollarını çekmeyi öğretti. Jack adındaki babun, günde 20 sent ve haftada yarım şişe biraya çalıştı.

Yaklaşık dokuz yıl boyunca görevini sürdürdü ve 1890'da tüberkülozdan öldü. Hiç hata yapmadığı iddiası kaynaklarda sık geçse de doğrulanabilmiş değil.