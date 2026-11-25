Ders Kitaplarında Pek Anlatılmayan, "Bu da mı Yaşandı?" Dedirten 11 Garip Tarih Olayı
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Tarih yalnızca büyük savaşlardan ve taht kavgalarından ibaret değil. Arada bir milyarlarca tavşanı doğuran bir av merakı, 3 litre şarapla kurtarılan bir kasaba ya da maaşını bira olarak alan bir demiryolu çalışanı çıkıyor karşımıza.
İşte kayıtlara geçmiş, bazıları efsaneyle karışmış ama hepsi hâlâ konuşulan 11 olay.
Rüyasında İsa'nın kardeşi olduğunu gören adam, Çin'i 14 yıl yaktı
Koca birliğin hapını tek başına yutup kilometrelerce kayan Fin asker
Londra'da Meclis'i kaçıran o yaz: Büyük Koku
Bir kasabayı 3 litre şarap kurtardı: Meistertrunk
Maaşını bira ve harçlıkla alan demiryolu 'çalışanı' babun Jack
Napolyon'u zincire vurmaya gelen mareşal, ona sarılıp saf değiştirdi
Hobi olarak getirilen 24 tavşan, bir kıtayı kemirdi
Sokaklardan viski akan şehir: Dublin Viski Yangını
Savaştan önce kendi boğazlarını kesen askerler
Mumyayı hatıra olarak eve götüren Viktorya dönemi turistleri
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