Yeni şirketin odağında, BioNTech'in pandemi döneminde geliştirdiği aşıda kullanılan mRNA teknolojisi yer alıyor. Arife, bu altyapıdan yararlanarak yeni nesil kanser tedavileri üzerinde çalışacak.

Aslında bu hedef, ikilinin yıllardır peşinden koştuğu bir hayal. Şahin ve Türeci, BioNTech'i 2008 yılında mRNA tabanlı kanser tedavileri geliştirmek amacıyla kurmuştu. Ancak şirketin adını tüm dünyaya duyuran gelişme, ABD'li ilaç devi Pfizer ile birlikte geliştirilen ve onay alan ilk mRNA aşısı olan Kovid-19 aşısı oldu.

Mainz merkezli şirket, pandeminin ardından da kanser alanındaki çalışmalarını sürdürmüş; bireyselleştirilmiş mRNA aşısı adayı BNT122 ile kolorektal kanser hastalarında Faz 2 denemelerine başlamıştı. Uğur Şahin de daha önce yaptığı değerlendirmelerde, ilk mRNA tabanlı kanser aşılarının 2030'dan önce onay almasını beklediğini dile getirmişti.