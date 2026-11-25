Uğur Şahin ve Özlem Türeci "Arife" İsimli Şirket Kuracak
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Covid-19 aşısıyla dünya çapında tanınan BioNTech'in kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, yeni girişimleri için büyük bir finansman turunun eşiğinde. Öne sürülen bilgilere göre çift, kanser tedavileri geliştirmek üzere kurdukları Arife adlı şirket için yaklaşık 1 milyar dolar toplamayı hedefliyor.
Finansman turuna Avrupalı girişim sermayesi şirketi Plural liderlik ediyor.
Arife, kanserle mücadeleye taşıyacak.
Yıl sonunda BioNTech'teki görevlerini bırakacaklar.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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