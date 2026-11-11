Anthropic CEO'su Dario Amodei, Kanser ve Alzheimer'ın 10 Yıl İçinde Geçmişte Kalacağını Söyledi
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Yapay zeka şirketi Anthropic'in CEO'su Dario Amodei, insanlığı yıllardır uğraştıran hastalıklarla ilgili iddialı bir tahminde bulundu. Amodei'ye göre kanser, Alzheimer, kalp hastalıkları ve ruhsal hastalıklar yapay zeka sayesinde 10 yıldan kısa bir süre içinde geçmişte kalacak.
Amodei bu sözleri, şirketin halka arz öncesinde yatırımcılar için hazırladığı tanıtım videosunda söyledi. Açıklama kısa sürede dünya basınında geniş yer buldu.
Sözler halka arz videosunda geldi
Amodei kanseri kendisi de atlattı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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