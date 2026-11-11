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Anthropic CEO'su Dario Amodei, Kanser ve Alzheimer'ın 10 Yıl İçinde Geçmişte Kalacağını Söyledi

Anthropic CEO'su Dario Amodei, Kanser ve Alzheimer'ın 10 Yıl İçinde Geçmişte Kalacağını Söyledi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 09:39
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Yapay zeka şirketi Anthropic'in CEO'su Dario Amodei, insanlığı yıllardır uğraştıran hastalıklarla ilgili iddialı bir tahminde bulundu. Amodei'ye göre kanser, Alzheimer, kalp hastalıkları ve ruhsal hastalıklar yapay zeka sayesinde 10 yıldan kısa bir süre içinde geçmişte kalacak.

Amodei bu sözleri, şirketin halka arz öncesinde yatırımcılar için hazırladığı tanıtım videosunda söyledi. Açıklama kısa sürede dünya basınında geniş yer buldu.

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Sözler halka arz videosunda geldi

Sözler halka arz videosunda geldi

Anthropic, halka arz sürecinin bir parçası olarak 10 Kasım Salı günü 42 dakikalık bir tanıtım videosu yayımladı. Videoda ilk konuşan isim Dario Amodei oldu. Amodei yapay zekayı 'insanlık tarihinin en umut vadeden teknolojisi' olarak tanımladı.

Amodei, videonun daha ilk 30 saniyesinde yapay zekanın biyolojik silah üretiminde kullanılma riskine de değindi. Ona göre riskleri doğru yöneten şirket, toplumun güvenini kazanan ve bu teknolojinin faydalarını hayata geçiren şirket olacak. Videoda şirketin büyük müşterilerinden ilaç ve danışmanlık devlerinin yöneticileri de konuştu.

Amodei kanseri kendisi de atlattı

Amodei kanseri kendisi de atlattı

Amodei yapay zekaya geçmeden önce biyoloji alanında araştırmalar yapmıştı. Eylül ayında yayımladığı bir yazıda erken evre bir kanseri atlattığını da anlatmıştı. Aynı yazıda yapay zekanın önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde büyük hastalıkların çoğunu tedavi etmeye yardım edebileceğini savunmuştu.

Bu iddialı takvim herkesi ikna etmiyor. Bilişsel bilimci Gary Marcus gibi eleştirmenler, ilaçların uzun klinik deney süreçlerinden geçtiğini ve bu sürecin makinelerle kısaltılamayacağını söylüyor. Amodei ise yapay zekanın bilim insanlarının yıllar süren çalışmalarını çok daha kısa sürede tamamlamasını sağlayacağına inanıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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