Anthropic CEO'su Dario Amodei, Kanser ve Alzheimer'ın 10 Yıl İçinde Geçmişte Kalacağını Söyledi

Anthropic, halka arz sürecinin bir parçası olarak 10 Kasım Salı günü 42 dakikalık bir tanıtım videosu yayımladı. Videoda ilk konuşan isim Dario Amodei oldu. Amodei yapay zekayı 'insanlık tarihinin en umut vadeden teknolojisi' olarak tanımladı.

Amodei, videonun daha ilk 30 saniyesinde yapay zekanın biyolojik silah üretiminde kullanılma riskine de değindi. Ona göre riskleri doğru yöneten şirket, toplumun güvenini kazanan ve bu teknolojinin faydalarını hayata geçiren şirket olacak. Videoda şirketin büyük müşterilerinden ilaç ve danışmanlık devlerinin yöneticileri de konuştu.