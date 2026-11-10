Katarakt Ameliyatına Hazırlanan Kadının Gözünde 27 Kontakt Lens Bulundu
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Gözünde mavimsi bir kütle vardı
Doktorlardan düzenli kontrol uyarısı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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