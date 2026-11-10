Katarakt Ameliyatına Hazırlanan Kadının Gözünde 27 Kontakt Lens Bulundu

Göz doktoru Rupal Morjaria, kadının gözünde birbirine yapışmış 17 kontakt lensten oluşan mavimsi bir kütle buldu. Daha ayrıntılı muayenede ise 10 lens daha çıktı. Böylece kadının gözünden toplam 27 kontakt lens çıkarıldı.

Kadın 35 yıldır aylık kontakt lens kullanıyordu ancak düzenli göz kontrolüne gitmiyordu. Ameliyat öncesinde lenslerle ilgili bir şikayeti de yoktu. Gözündeki rahatsızlığı kuru göze ve yaşlılığa bağlıyordu. Lensler çıkarıldıktan iki hafta sonra gözlerinin çok daha rahat olduğunu söyledi.