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Yaşam
Katarakt Ameliyatına Hazırlanan Kadının Gözünde 27 Kontakt Lens Bulundu

Katarakt Ameliyatına Hazırlanan Kadının Gözünde 27 Kontakt Lens Bulundu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 22:31
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İngiltere'de 67 yaşındaki bir kadın, katarakt ameliyatı olmak için Solihull Hastanesi'ne başvurdu. Ameliyat öncesi yapılan muayenede doktorlar, kadının gözünde hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştı.

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Gözünde mavimsi bir kütle vardı

Gözünde mavimsi bir kütle vardı

Göz doktoru Rupal Morjaria, kadının gözünde birbirine yapışmış 17 kontakt lensten oluşan mavimsi bir kütle buldu. Daha ayrıntılı muayenede ise 10 lens daha çıktı. Böylece kadının gözünden toplam 27 kontakt lens çıkarıldı.

Kadın 35 yıldır aylık kontakt lens kullanıyordu ancak düzenli göz kontrolüne gitmiyordu. Ameliyat öncesinde lenslerle ilgili bir şikayeti de yoktu. Gözündeki rahatsızlığı kuru göze ve yaşlılığa bağlıyordu. Lensler çıkarıldıktan iki hafta sonra gözlerinin çok daha rahat olduğunu söyledi.

Doktorlardan düzenli kontrol uyarısı

Doktorlardan düzenli kontrol uyarısı

Göz enfeksiyonu riski nedeniyle kadının katarakt ameliyatı ertelendi. Doktor Morjaria, ameliyat yapılsaydı gözün çevresinde çok fazla bakteri olacağını söyledi. Vakanın ayrıntıları BMJ adlı tıp dergisinde yayımlandı.

Uzmanlar, bu kadar çok lensin gözde unutulmasının son derece nadir olduğunu belirtiyor. Kontakt lens kullananların düzenli göz kontrolüne gitmesi, ciddi göz enfeksiyonlarının önüne geçmek için büyük önem taşıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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