İlk İzlenimde Hep Yanlış Anlaşılan 3 Burç
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Bazı insanlar ne kadar uğraşsa da ilk izlenimde olduğundan farklı algılanır. Astrolog Cindy Mckean, duygularını ve niyetlerini anlatmakta zorlandığı için sık sık yanlış anlaşılan burçları sıraladı. Yengeç, Oğlak ve Kova da bu listede yer alıyor.
Yengeç
Oğlak
Kova
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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