İlk İzlenimde Hep Yanlış Anlaşılan 3 Burç

Ay'ın yönettiği bir su burcu olan Yengeç, astrolojide duyguları en çabuk değişen burçlardan biri olarak biliniyor. Çevresindekiler onun ruh halindeki ani değişimleri çoğu zaman takip edemiyor.

Mckean'e göre Yengeçler kendilerini anlatmakta da pek iyi değil. Ancak onlarla vakit geçirdikçe ne hissettiklerini anlamak kolaylaşıyor. Bir süre sonra Yengeç'in tepkileri insana tanıdık ve huzur verici gelmeye başlıyor.