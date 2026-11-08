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İlk İzlenimde Hep Yanlış Anlaşılan 3 Burç

İlk İzlenimde Hep Yanlış Anlaşılan 3 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.11.2026 - 14:38
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Bazı insanlar ne kadar uğraşsa da ilk izlenimde olduğundan farklı algılanır. Astrolog Cindy Mckean, duygularını ve niyetlerini anlatmakta zorlandığı için sık sık yanlış anlaşılan burçları sıraladı. Yengeç, Oğlak ve Kova da bu listede yer alıyor. 

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Yengeç

Yengeç

Ay'ın yönettiği bir su burcu olan Yengeç, astrolojide duyguları en çabuk değişen burçlardan biri olarak biliniyor. Çevresindekiler onun ruh halindeki ani değişimleri çoğu zaman takip edemiyor.

Mckean'e göre Yengeçler kendilerini anlatmakta da pek iyi değil. Ancak onlarla vakit geçirdikçe ne hissettiklerini anlamak kolaylaşıyor. Bir süre sonra Yengeç'in tepkileri insana tanıdık ve huzur verici gelmeye başlıyor.

Oğlak

Oğlak

Satürn'ün yönettiği bir toprak burcu olan Oğlak, astrolojide düzene ve kurallara bağlı bir burç olarak öne çıkıyor. Kalabalığa uymak için kendini değiştirmeye pek uğraşmıyor.

Oğlaklar ilk bakışta sıkıcı ya da mesafeli görünebiliyor. Mckean'e göre ise Oğlak, burçlar arasındaki en samimi burçlardan biri. Etrafındakilere ilgisiz gibi görünse de aslında herkesin kendisi gibi olmasına saygı duyuyor.

Kova

Kova

Uranüs ve Satürn'ün yönettiği bir hava burcu olan Kova, astrolojide dünyaya herkesten farklı bakan burç olarak biliniyor. Mckean, Kovaların hep geleceği yaşadığını söylüyor.

Kovaların fikirleri çoğu zaman o kadar yeni ve özgün ki sanki kendi dillerini konuşuyorlar. Bağımsız ruhlu oldukları için kendilerini sürekli açıklamak da istemiyorlar. Onları anlamak için biraz zaman ayırmak ve dinlemek yetiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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