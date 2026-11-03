Başkaları Üzülmesin Diye Kendi İsteklerinden Vazgeçen 3 Burç

Ay'ın yönettiği bir su burcu olan Yengeç, astrolojide şefkatli, korumacı ve sevdiklerine düşkün bir burç olarak biliniyor. Etrafındakilerin iyi hissetmesi onun için her şeyden önemli.

Yengeçler akşam ne yeneceğinden tatilin nereye yapılacağına kadar kararı çoğu zaman başkalarına bırakıyor. Kendi istediği bir şey olsa bile karşısındakinin yüzü düşmesin diye 'fark etmez, sen seç' diyor.