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Başkaları Üzülmesin Diye Kendi İsteklerinden Vazgeçen 3 Burç

Başkaları Üzülmesin Diye Kendi İsteklerinden Vazgeçen 3 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 17:58
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Bazı insanlar ne istediğini rahatça söyler, bazıları ise karşısındaki üzülmesin diye kendi isteğini hiç dile getirmez. Astrolojide geleneksel burç özelliklerine bakıldığında, başkalarının keyfi için kendi isteklerinden kolayca vazgeçen üç burç öne çıkıyor. Yorumlar eğlence amaçlı, bilimsel bir kişilik ölçümü değil.

Kaynak 1, Kaynak 2, Kaynak 3

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Yengeç

Yengeç

Ay'ın yönettiği bir su burcu olan Yengeç, astrolojide şefkatli, korumacı ve sevdiklerine düşkün bir burç olarak biliniyor. Etrafındakilerin iyi hissetmesi onun için her şeyden önemli.

Yengeçler akşam ne yeneceğinden tatilin nereye yapılacağına kadar kararı çoğu zaman başkalarına bırakıyor. Kendi istediği bir şey olsa bile karşısındakinin yüzü düşmesin diye 'fark etmez, sen seç' diyor.

Terazi

Terazi

Venüs'ün yönettiği bir hava burcu olan Terazi, astrolojide uyumu ve dengeyi seven, tartışmadan kaçan bir burç olarak tanınıyor. Ortamın gerilmesine dayanamıyor.

Teraziler bir fikir ayrılığı çıktığında kendi isteğini hemen geri çekiyor. Herkes memnun kalsın diye ortak bir yol buluyor ama o yolda çoğu zaman kendi istediği şey yer almıyor.

Balık

Balık

Jüpiter ve Neptün'le ilişkilendirilen bir su burcu olan Balık, astrolojide empatisi güçlü ve hassas bir burç olarak öne çıkıyor. Başkasının üzüntüsünü kendi üzüntüsü gibi yaşıyor.

Balıklar birini kırmaktansa kendi planını iptal etmeyi tercih ediyor. 'Hayır' demekte zorlandıkları için başkalarının isteklerine uyuyor, kendi isteklerini ise sonraya bırakıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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