Başkaları Üzülmesin Diye Kendi İsteklerinden Vazgeçen 3 Burç
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Bazı insanlar ne istediğini rahatça söyler, bazıları ise karşısındaki üzülmesin diye kendi isteğini hiç dile getirmez. Astrolojide geleneksel burç özelliklerine bakıldığında, başkalarının keyfi için kendi isteklerinden kolayca vazgeçen üç burç öne çıkıyor. Yorumlar eğlence amaçlı, bilimsel bir kişilik ölçümü değil.
Yengeç
Terazi
Balık
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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