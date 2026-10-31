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"Zayıflama İlaçları Aşkı Bile Engelliyor" Diyen Doktor Haz Sistemini İşaret Etti

"Zayıflama İlaçları Aşkı Bile Engelliyor" Diyen Doktor Haz Sistemini İşaret Etti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 15:22
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Doktor Deniz Şimşek, gazeteci Fatih Altaylı'nın programında zayıflama ilaçlarının beyindeki haz sistemini etkilediğini söyledi. Şimşek'e göre bu ilaçlar yalnızca yeme isteğini değil, arzuya dayalı pek çok davranışı bastırıyor. Hatta aşkı bile engelleyebiliyor.

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Şimşek'e göre ilaçlar alkolden sosyal medyaya kadar arzuya dayalı davranışları bastırıyor

Şimşek'e göre ilaçlar alkolden sosyal medyaya kadar arzuya dayalı davranışları bastırıyor

Şimşek, zayıflama ilaçlarının beyindeki haz sistemini sakinleştirdiğini söyledi. 'O yüzden sadece yemek değil, bana soruyorsan aşkı bile engelliyor. Yani bence aşkı bile sarsabilecek' dedi.

Şimşek bu görüşünü, ilaçların alkol, yeme davranışı ve sosyal medyada geçirilen süre gibi arzuya dayalı davranışları ortadan kaldırmasına bağladı. Aşkla ilgili sözler Şimşek'in kişisel yorumu, bu etkiyi doğrudan inceleyen bir araştırmanın sonucu değil.

Araştırmalar ilacın alkol isteğini azaltabileceğine işaret ediyor

Araştırmalar ilacın alkol isteğini azaltabileceğine işaret ediyor

Zayıflama ve diyabet tedavisinde kullanılan semaglutidin alkol üzerindeki etkisi bilimsel olarak da inceleniyor. JAMA Psychiatry dergisinde Şubat 2025'te yayımlanan küçük ölçekli bir çalışmada, alkol kullanım bozukluğu olan 48 yetişkin 9 hafta boyunca ilaç ya da plasebo aldı. İlaç alanlarda alkol isteği ve içki içilen günlerde tüketilen miktar azaldı.

Araştırmacılar bunları ilk bulgular olarak değerlendirdi ve daha geniş çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtti. İlacın beyindeki ödül sistemini nasıl etkilediği de henüz tam olarak bilinmiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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