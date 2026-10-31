"Zayıflama İlaçları Aşkı Bile Engelliyor" Diyen Doktor Haz Sistemini İşaret Etti

Şimşek, zayıflama ilaçlarının beyindeki haz sistemini sakinleştirdiğini söyledi. 'O yüzden sadece yemek değil, bana soruyorsan aşkı bile engelliyor. Yani bence aşkı bile sarsabilecek' dedi.

Şimşek bu görüşünü, ilaçların alkol, yeme davranışı ve sosyal medyada geçirilen süre gibi arzuya dayalı davranışları ortadan kaldırmasına bağladı. Aşkla ilgili sözler Şimşek'in kişisel yorumu, bu etkiyi doğrudan inceleyen bir araştırmanın sonucu değil.