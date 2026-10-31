"Zayıflama İlaçları Aşkı Bile Engelliyor" Diyen Doktor Haz Sistemini İşaret Etti
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Şimşek'e göre ilaçlar alkolden sosyal medyaya kadar arzuya dayalı davranışları bastırıyor
Araştırmalar ilacın alkol isteğini azaltabileceğine işaret ediyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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