Yapay Zeka Videolarıyla Yaşlılara Ürün Sattılar

Xiaohai adıyla anılan karakterler genellikle okul üniformalı ya da beyaz gömlekli bir ergen olarak görünüyor. Bir videoda elinde buharda pişmiş çörekle izleyicilere 'teyzeler, anneler' diye sesleniyor ve sınıf arkadaşları yemeğe gidince sınıfta saklanıp karnını doyurduğunu anlatıyor. Başka bir videoda okul taksitini ödeyemediği için yağmur altında zorbalığa uğruyor ve alay edilmemek için satış hedefini tutturması gerektiğini söyleyerek izleyicilerden karabuğday gevreği almalarını istiyor.

Karakterler bekar babalarına destek olmak için takviye ürünler ve ev eşyası da satıyor. Fiyatlar çoğu zaman fahiş. 99 yuana satılan bir şişe yemeklik yağın başka yerlerde 60 yuan olduğu belirtiliyor.

Komisyon yüzde 55'e kadar çıkıyor. Bir sektör çalışanı The Beijing News'e, herkese açık yapay zeka komutlarıyla Xiaohai videosu üretenlerin günde 2 ila 3 bin yuan kazanabildiğini söyledi.