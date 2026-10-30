article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yapay Zeka Videolarıyla Yaşlılara Ürün Sattılar

Yapay Zeka Videolarıyla Yaşlılara Ürün Sattılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 17:36
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çin'de kısa video platformlarında yapay zekayla üretilmiş 'Xiaohai' adlı sanal çocuklar yayıldı. Okul üniforması giyen, ağlayarak yoksulluğunu anlatan karakterler orta yaşlı ve yaşlı izleyicilere ürün sattı. Hukukçular yöntemin dolandırıcılık sayılabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ağlayan sanal çocuklar yemeklik yağı piyasanın çok üstünde fiyata sattı

Ağlayan sanal çocuklar yemeklik yağı piyasanın çok üstünde fiyata sattı

Xiaohai adıyla anılan karakterler genellikle okul üniformalı ya da beyaz gömlekli bir ergen olarak görünüyor. Bir videoda elinde buharda pişmiş çörekle izleyicilere 'teyzeler, anneler' diye sesleniyor ve sınıf arkadaşları yemeğe gidince sınıfta saklanıp karnını doyurduğunu anlatıyor. Başka bir videoda okul taksitini ödeyemediği için yağmur altında zorbalığa uğruyor ve alay edilmemek için satış hedefini tutturması gerektiğini söyleyerek izleyicilerden karabuğday gevreği almalarını istiyor.

Karakterler bekar babalarına destek olmak için takviye ürünler ve ev eşyası da satıyor. Fiyatlar çoğu zaman fahiş. 99 yuana satılan bir şişe yemeklik yağın başka yerlerde 60 yuan olduğu belirtiliyor.

Komisyon yüzde 55'e kadar çıkıyor. Bir sektör çalışanı The Beijing News'e, herkese açık yapay zeka komutlarıyla Xiaohai videosu üretenlerin günde 2 ila 3 bin yuan kazanabildiğini söyledi.

79 yaşındaki kadın sanal çocukla buluşmak için trene bindi

79 yaşındaki kadın sanal çocukla buluşmak için trene bindi

Xiaohai ile ilgili konular 600 milyonu aşkın görüntülenmeye ulaştı. Takipçilerin çoğu orta yaşlı ve yaşlı kullanıcılar, yorumlar da annelik şefkatiyle dolu. Biri 'Neden sadece çörek yiyorsun? Teyzeciğinin yüreği parçalanıyor' diye yazarken sipariş veren bir başkası 'Canım oğlum, annen dört ürün sipariş etti. Seni sonsuza kadar seviyorum' notunu düştü.

Mayıs ayında Urumçi polisi, trende tek başına yolculuk eden okuma yazma bilmeyen 79 yaşındaki bir kadını durdurdu. Kadın, canlı yayında kendisini mantar yemeye ve çiçek seyretmeye davet eden Xiaohai ile buluşmak için Şansi eyaletine gittiğini söyledi. Polis ailesine ulaştı ve çocuğun gerçek olmadığını anlattıktan sonra kadını evine gönderdi.

Pekin Üniversitesi'nden Prof. Ma Liang, China Newsweek'e 'Pek çok yaşlı gerçek hayatta derin bir yalnızlık yaşıyor, duygusal boşluğu doldurmak için dijital alışverişe yöneliyor' dedi. Dolandırıcılığın toplam boyutu açıklanmadı, Xiaohai videolarının çoğu platformlardan kaldırıldı. Bazı kullanıcılar ise ailelerini uyarmak için hapishane kıyafetli ya da lüks içinde sigara içip 'teyzeleri' kandırmakla övünen 'Kötü Xiaohai' parodileri üretiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın