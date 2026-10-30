Yapay Zeka Videolarıyla Yaşlılara Ürün Sattılar
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Ağlayan sanal çocuklar yemeklik yağı piyasanın çok üstünde fiyata sattı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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