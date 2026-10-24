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Yapay Zekanın Verdiği Tarihi Uğursuz Bulup Dava Açtı

Yapay Zekanın Verdiği Tarihi Uğursuz Bulup Dava Açtı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 15:55
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Çin'in Zhejiang eyaletinde yaşayan Shi soyadlı bir adam, annesinin cenazesi için bir yapay zeka sohbet robotunun önerdiği tarihin ailesine uğursuzluk getirdiğini öne sürerek yazılımı geliştiren şirkete dava açtı. Eylül 2026'da duyurulan davada dilekçeyi hazırlamasına da aynı sohbet robotu yardım etti.

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Feng shui ustasının seçtiği tarih çift sayıya denk geliyordu

Feng shui ustasının seçtiği tarih çift sayıya denk geliyordu

Jiashan ilçesinde yaşayan Shi, annesini Nisan 2026'da ani bir hastalık sonucu kaybetti. Beş kardeşin en küçüğü olan Shi, defin için uğurlu bir gün aradı. Çin'de birçok kişi önemli kararlar için gök cisimlerinin hareketlerine dayanan geleneksel almanaklardaki uğurlu günlere bakıyor.

Aile önce bir feng shui ustasına danıştı ve 20 Nisan'ı seçti. Ancak bu tarih annesinin ölümünden sonraki dördüncü güne denk geliyordu ve yerel gelenekte çift sayılı günler uğursuz sayılıyordu. Tereddüt eden Shi bu kez bir yapay zeka sohbet robotuna danıştı.

Sohbet robotu önerdiği tarihin uğurlu olmadığını da söyledi

Sohbet robotu önerdiği tarihin uğurlu olmadığını da söyledi

Sohbet robotu 19 Nisan'ı önerdi ve cenaze alayından önce, ölen kişiye öteki dünyada lazım olacağına inanılan kağıttan at ve para yakılmasını tavsiye etti. Shi önerilere uydu. Ancak sonradan çelişkili bir bilgiyle karşılaştı. Sohbet robotu defin için sabah 7 ile 9 arasını önerirken aynı zamanda 19 Nisan'ın uğurlu bir gün olmadığını da söylüyordu.

Shi akrabalarına tarihi çoktan bildirdiği için değişiklik yapamadı. Cenazeden kısa süre sonra bir akrabası trafik kazasında ağır yaralandı. Ailenin bazı üyeleri kazayı defin tarihine bağladı.

Şirket, içeriğin yalnızca bilgi amaçlı olduğunu savunuyor

Şirket, içeriğin yalnızca bilgi amaçlı olduğunu savunuyor

Sohbet robotunu iş sözleşmelerini düzenlemek gibi işlerde sık kullanan Shi, yapay zekanın yanıltıcı tavsiyesinin aile içindeki ilişkileri bozduğunu savunarak özür ve tazminat talep etti. Talep ettiği tutar açıklanmadı. Dava dilekçesini hazırlarken ve dava sürecini çıkarırken de aynı sohbet robotundan yardım aldı.

Şirketin kullanım koşullarında yapay zekanın ürettiği içeriğin yalnızca bilgi amaçlı olduğu ve profesyonel tavsiye sayılmadığı yazıyor. Şirket herhangi bir hak ihlali olmadığını savunurken Shi, kullanıcı sözleşmesinin sorumluluğu haksız şekilde kullanıcıya yüklediğini söylüyor. Yerel mahkemede görülen dava sürüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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