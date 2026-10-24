Yapay Zekanın Verdiği Tarihi Uğursuz Bulup Dava Açtı
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Çin'in Zhejiang eyaletinde yaşayan Shi soyadlı bir adam, annesinin cenazesi için bir yapay zeka sohbet robotunun önerdiği tarihin ailesine uğursuzluk getirdiğini öne sürerek yazılımı geliştiren şirkete dava açtı. Eylül 2026'da duyurulan davada dilekçeyi hazırlamasına da aynı sohbet robotu yardım etti.
Feng shui ustasının seçtiği tarih çift sayıya denk geliyordu
Sohbet robotu önerdiği tarihin uğurlu olmadığını da söyledi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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