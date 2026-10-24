Yapay Zekanın Verdiği Tarihi Uğursuz Bulup Dava Açtı

Jiashan ilçesinde yaşayan Shi, annesini Nisan 2026'da ani bir hastalık sonucu kaybetti. Beş kardeşin en küçüğü olan Shi, defin için uğurlu bir gün aradı. Çin'de birçok kişi önemli kararlar için gök cisimlerinin hareketlerine dayanan geleneksel almanaklardaki uğurlu günlere bakıyor.

Aile önce bir feng shui ustasına danıştı ve 20 Nisan'ı seçti. Ancak bu tarih annesinin ölümünden sonraki dördüncü güne denk geliyordu ve yerel gelenekte çift sayılı günler uğursuz sayılıyordu. Tereddüt eden Shi bu kez bir yapay zeka sohbet robotuna danıştı.