Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin TBMM Grup Toplantısı’nda emeklilere yönelik yürütülen çalışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Emeklilerin yaşadığı sıkıntıları gidermek için önceki Kabine Toplantısı’nda irade ortaya koyduklarını belirten Erdoğan, çalışmanın genel çerçevesinin AK Parti grup yönetimi ve ekonomi kurmayları tarafından kamuoyuyla paylaşıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyeti merkeze alan bir yaklaşımla meseleyi tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. 17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi Yüce Meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz' diye konuştu.