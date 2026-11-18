Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Emekli Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin TBMM Grup Toplantısı’nda emeklilere yönelik yürütülen çalışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Emeklilere iyileştirmeyi sene başından önce hayata geçireceğiz' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emekli Açıklaması
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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