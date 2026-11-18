18 Kasım Çarşamba Altın Fiyatları: Gram Altın Ne Kadar?
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Altın piyasasında güne sert bir düşüşle başlandı. 18 Kasım Çarşamba sabahı ons altın yüzde 2'ye yakın değer kaybederek 3.770 dolar seviyesine kadar geriledi ve Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram altın, çeyrek altın güncel fiyatlar.
18 Kasım altın fiyatları: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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