Piyasadaki asıl baskı Fed cephesinden geldi. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, ABD ekonomisinin bahara kadar birkaç faiz artırımına ihtiyaç duyacağını söyledi. New York Fed Başkanı John Williams ise enflasyonun yüzde 2 hedefine döndürülmesi gerektiğini belirterek faiz artırımını destekledi, ancak daha agresif bir adıma karşı olduğunu ifade etti.

CME FedWatch verilerine göre piyasa, Aralık ayında 25 baz puanlık artış ihtimalini yüzde 95,7 olarak fiyatlıyor. Faiz getirisi olmayan altın, yükselen faiz beklentisi karşısında yatırımcının gözünde cazibesini yitirdi. Dolar endeksi 19 ayın zirvesine yakın seyrediyor, 10 yıllık ABD tahvil faizi ise yaklaşık 20 yılın en uzun süreli yüzde 5 üzeri seyrine yaklaşıyor. Güçlü dolar, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan alıcılar için pahalı hale getiriyor.

Gümüşte düşüş daha sert: ons gümüş yüzde 3 civarında gerileyerek 46 dolar seviyesinin altına indi.