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Asgari Ücreti Önceden Bilen Dev Bankadan 2027 Tahmini Geldi

Asgari Ücreti Önceden Bilen Dev Bankadan 2027 Tahmini Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
16.11.2026 - 16:55
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ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerinde 2027'de geçerli olacak yeni asgari ücret artışına odaklandı. Daha önce asgari ücreti doğru tahmin eden dev banka, 2027 asgari ücret için zam oranını verdi.

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Daha önce asgari ücreti bilen dev bankadan 2027 tahmini geldi.

Daha önce asgari ücreti bilen dev bankadan 2027 tahmini geldi.

Aralık ayında başlayacak asgari ücret tespit süreci yaklaşırken, uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye raporları piyasalarda yakından takip ediliyor. Geçmiş dönemlerdeki isabetli enflasyon ve ücret öngörüleriyle dikkat çeken ABD'li bankacılık devi JPMorgan, temmuz ayında yayımladığı Türkiye analizinde ücret artışlarının makroekonomik dengeler üzerindeki etkisini masaya yatırdı.

JPMorgan analizinde, Aralık 2026'da asgari ücrete yapılacak artış oranının yalnızca çalışanların alım gücü açısından değil, 2027 yılında izlenecek para politikalarının yönünü anlamak bakımından da belirleyici olacağı vurgulandı.

Analizde, ücret artışının yüzde 30 veya bu oranın üzerinde gerçekleşmesi durumunda, seçim takvimi ve seçim öncesinde devreye alınacak ekonomi politikaları için önemli bir gösterge niteliği taşıyacağına işaret edildi.

Açlık sınırı ile makas yüzde 35'e dayanıyor.

Açlık sınırı ile makas yüzde 35'e dayanıyor.

Raporda öne çıkan en dikkat çekici başlıklardan biri de mevcut ücretlerin yaşam maliyetleri karşısındaki durumu oldu. JPMorgan, 2026 yılı sonuna gelindiğinde asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki farkın yüzde 35'e ulaşmasını bekliyor. Banka analistleri, aralık ayındaki zam oranının bu farkın ne ölçüde telafi edileceğiyle doğrudan bağlantılı olarak ele alındığını ifade etti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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