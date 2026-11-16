Asgari Ücreti Önceden Bilen Dev Bankadan 2027 Tahmini Geldi

Raporda öne çıkan en dikkat çekici başlıklardan biri de mevcut ücretlerin yaşam maliyetleri karşısındaki durumu oldu. JPMorgan, 2026 yılı sonuna gelindiğinde asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki farkın yüzde 35'e ulaşmasını bekliyor. Banka analistleri, aralık ayındaki zam oranının bu farkın ne ölçüde telafi edileceğiyle doğrudan bağlantılı olarak ele alındığını ifade etti.