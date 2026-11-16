Asgari Ücreti Önceden Bilen Dev Bankadan 2027 Tahmini Geldi
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ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerinde 2027'de geçerli olacak yeni asgari ücret artışına odaklandı. Daha önce asgari ücreti doğru tahmin eden dev banka, 2027 asgari ücret için zam oranını verdi.
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2027 Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı?
Daha önce asgari ücreti bilen dev bankadan 2027 tahmini geldi.
Açlık sınırı ile makas yüzde 35'e dayanıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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