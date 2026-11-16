2029 Gelmeden Hemen Yenileyin! Kimlik ve Ehliyeti Olan Milyonlarca Vatandaşa Uyarı

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı uygulaması ilk olarak 14 Mart 2016 tarihinde Kırıkkale'de pilot proje olarak hayata geçirilmiş, 2 Ocak 2017 itibarıyla da tüm ülke genelinde yaygınlık kazanmıştı. Yeni tip sürücü belgesi başvuruları ise 2 Ocak 2016 tarihinden itibaren alınmaya başlandı. Aradan geçen zaman zarfında milyonlarca vatandaş yeni nesil kimlik ve ehliyetlerine kavuştu.

Uygulamanın başlamasından bu yana toplamda 117 milyon 784 bin 287 kimlik kartı ve 39 milyon 780 bin 088 sürücü belgesi başvurusu gerçekleştirildi. Mevcut mevzuata göre kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl olarak uygulanırken, sürücü belgelerinde bu süre belgenin sınıfına bağlı olarak 5 ya da 10 yıl şeklinde değişiklik gösteriyor. Süresi dolan belgelerin ise resmi geçerliliğini yitirmesi nedeniyle yenilenmesi zorunlu tutuluyor.