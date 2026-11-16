2029 Gelmeden Hemen Yenileyin! Kimlik ve Ehliyeti Olan Milyonlarca Vatandaşa Uyarı
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Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren flaş bir gelişme kapıda. Türkiye genelinde önümüzdeki 5 yıl içinde on milyonlarca kimlik kartı ve sürücü belgesinin geçerlilik süresi doluyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, özellikle 2029 yılı büyük bir yoğunluğa sahne olacak. Yetkililer, milyonlarca vatandaşın yaratacağı yoğunluğa karşı uyarıda bulundu.
Milyonlarca kimlik ve ehliyet için geri sayım başladı.
58 milyonu aşkın kimlik ve ehliyetinin süresi dolacak.
2029 yılında büyük yoğunluk yaşanacak.
Kimlik ve ehliyet yenileme başvurusu nasıl Yapılır?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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