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2029 Gelmeden Hemen Yenileyin! Kimlik ve Ehliyeti Olan Milyonlarca Vatandaşa Uyarı

2029 Gelmeden Hemen Yenileyin! Kimlik ve Ehliyeti Olan Milyonlarca Vatandaşa Uyarı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
16.11.2026 - 13:50
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Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren flaş bir gelişme kapıda. Türkiye genelinde önümüzdeki 5 yıl içinde on milyonlarca kimlik kartı ve sürücü belgesinin geçerlilik süresi doluyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, özellikle 2029 yılı büyük bir yoğunluğa sahne olacak. Yetkililer, milyonlarca vatandaşın yaratacağı yoğunluğa karşı uyarıda bulundu.

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Milyonlarca kimlik ve ehliyet için geri sayım başladı.

Milyonlarca kimlik ve ehliyet için geri sayım başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı uygulaması ilk olarak 14 Mart 2016 tarihinde Kırıkkale'de pilot proje olarak hayata geçirilmiş, 2 Ocak 2017 itibarıyla da tüm ülke genelinde yaygınlık kazanmıştı. Yeni tip sürücü belgesi başvuruları ise 2 Ocak 2016 tarihinden itibaren alınmaya başlandı. Aradan geçen zaman zarfında milyonlarca vatandaş yeni nesil kimlik ve ehliyetlerine kavuştu.

Uygulamanın başlamasından bu yana toplamda 117 milyon 784 bin 287 kimlik kartı ve 39 milyon 780 bin 088 sürücü belgesi başvurusu gerçekleştirildi. Mevcut mevzuata göre kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl olarak uygulanırken, sürücü belgelerinde bu süre belgenin sınıfına bağlı olarak 5 ya da 10 yıl şeklinde değişiklik gösteriyor. Süresi dolan belgelerin ise resmi geçerliliğini yitirmesi nedeniyle yenilenmesi zorunlu tutuluyor.

58 milyonu aşkın kimlik ve ehliyetinin süresi dolacak.

58 milyonu aşkın kimlik ve ehliyetinin süresi dolacak.

Güncel verilere göre, 2026 yılının sonuna kadar geçerlilik süresi dolacak olan 112 bin 791 kimlik kartı ile 374 bin 805 sürücü belgesinin yenilenmesi gerekiyor. Yıl sonuna kadar el değiştirmesi veya yenilenmesi gereken toplam belge sayısı 487 bin 596 seviyesine ulaşıyor.

Ancak asıl büyük dalga önümüzdeki 5 yıllık periyotta yaşanacak. Yapılan hesaplamalara göre bu süreçte 45 milyon 568 bin 72 kimlik kartı ve 13 milyon 230 bin 620 sürücü belgesi olmak üzere toplam 58 milyon 798 bin 692 belgenin süresi dolacak. Uzmanlar, nüfus müdürlüklerinde yaşanabilecek kilitlenmelere karşı vatandaşların şimdiden harekete geçmesi gerektiğinin altını çiziyor.

2029 yılında büyük yoğunluk yaşanacak.

2029 yılında büyük yoğunluk yaşanacak.

Yıllara göre dağılım incelendiğinde tablo daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Önümüzdeki döneme ait öngörülen yenileme takvimi şu şekilde şekilleniyor:

  • 2027 Yılı: 10 milyon 804 bin 315 belge

  • 2028 Yılı: 13 milyon 671 bin 443 belge

  • 2029 Yılı: 16 milyon 476 bin 649 belge

Özellikle 2029 yılı, son yılların en büyük nüfus müdürlüğü yoğunluğuna sahne olacak. Yalnızca bu yıl içerisinde 12 milyon 479 bin 520 kimlik kartı ile 3 milyon 997 bin 129 sürücü belgesinin süresi sona erecek. 2029'u takip eden 2030 yılında 8 milyon 376 bin 024 ve 2031 yılında ise 9 milyon 470 bin 261 belgenin yenilenmesi gerekecek.

Kimlik ve ehliyet yenileme başvurusu nasıl Yapılır?

Kimlik ve ehliyet yenileme başvurusu nasıl Yapılır?

Kimlik kartı veya sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar, işlemlerini son derece pratik bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Başvuru süreci için izlenebilecek adımlar şunlar:

  • Randevu: İşlemler için 'randevu.nvi.gov.tr' web adresi, e-Devlet kapısı veya Alo 199 Çağrı Merkezi üzerinden kolayca randevu oluşturulabiliyor.

  • Ödeme: Yenileme ücretleri anlaşmalı bankalar, vergi daireleri, PTT şubeleri veya dijital ödeme kanalları aracılığıyla yatırılıyor.

  • Başvuru ve Teslimat: Gerekli ödemenin yapılması ve randevu gününde nüfus müdürlüklerinde parmak izi ile başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeni belgeler, PTT aracılığıyla vatandaşların adreslerine güvenli bir şekilde teslim ediliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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