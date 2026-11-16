Üç Dev Banka 2027 Altın Tahminini Güncelledi: Zirve Rakam Dikkat Çekti

Küresel piyasalara yön veren yatırım bankaları UBS, Goldman Sachs ve Morgan Stanley, yatırımcıların yakından izlediği 2027 yılı altın projeksiyonlarını yayımladı. ABD Merkez Bankasının (Fed) izleyeceği faiz patikası ile merkez bankalarının fiziki altın alımlarının belirleyici olduğu analizlerde, ons altın için 4.650 dolar ile 5.250 dolar aralığında değişen hedefler öne çıktı.

Üç dev bankanın raporlarındaki ortak payda, kısa ve uzun vadeli görünüm arasındaki belirgin ayrışma oldu. UBS ve Goldman Sachs yakın dönem fiyat beklentilerini aşağı yönlü revize ederken, her üç kurum da altının uzun vadeli yükseliş potansiyeline dair iyimser duruşunu sürdürdü.