Üç Dev Banka 2027 Altın Tahminini Güncelledi: Zirve Rakam Dikkat Çekti
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Küresel finans piyasalarının üç büyük yatırım bankası UBS, Goldman Sachs ve Morgan Stanley, 2027 yılına ilişkin altın fiyatı öngörülerini güncelledi. Kısa vadeli beklentilerdeki aşağı yönlü revizyonlara karşın üç kurumun da uzun vadede yükseliş senaryosunu koruması dikkat çekti.
Üç dev banka 2027 altın tahminini güncelledi.
Dev bankaların altın tahminleri.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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