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Üç Dev Banka 2027 Altın Tahminini Güncelledi: Zirve Rakam Dikkat Çekti

Üç Dev Banka 2027 Altın Tahminini Güncelledi: Zirve Rakam Dikkat Çekti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
16.11.2026 - 13:21
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Küresel finans piyasalarının üç büyük yatırım bankası UBS, Goldman Sachs ve Morgan Stanley, 2027 yılına ilişkin altın fiyatı öngörülerini güncelledi. Kısa vadeli beklentilerdeki aşağı yönlü revizyonlara karşın üç kurumun da uzun vadede yükseliş senaryosunu koruması dikkat çekti.

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Üç dev banka 2027 altın tahminini güncelledi.

Üç dev banka 2027 altın tahminini güncelledi.

Küresel piyasalara yön veren yatırım bankaları UBS, Goldman Sachs ve Morgan Stanley, yatırımcıların yakından izlediği 2027 yılı altın projeksiyonlarını yayımladı. ABD Merkez Bankasının (Fed) izleyeceği faiz patikası ile merkez bankalarının fiziki altın alımlarının belirleyici olduğu analizlerde, ons altın için 4.650 dolar ile 5.250 dolar aralığında değişen hedefler öne çıktı.

Üç dev bankanın raporlarındaki ortak payda, kısa ve uzun vadeli görünüm arasındaki belirgin ayrışma oldu. UBS ve Goldman Sachs yakın dönem fiyat beklentilerini aşağı yönlü revize ederken, her üç kurum da altının uzun vadeli yükseliş potansiyeline dair iyimser duruşunu sürdürdü.

Dev bankaların altın tahminleri.

Dev bankaların altın tahminleri.

  • İsviçre merkezli bankacılık devi UBS, ons altının 2027 yılının son çeyreğinde 5.000 dolar seviyesini göreceğini tahmin etti.

  • Goldman Sachs, 2027 yıl sonu altın fiyatı öngörüsünde 150 dolarlık bir indirime gitti. Daha önce 4.800 dolar olarak açıkladığı hedefini yaklaşık yüzde 3,1 oranında aşağı çeken kurum, yeni yıl sonu beklentisini 4.650 dolar olarak açıkladı.

  • Üç yatırım bankası arasında ons altın için en yüksek fiyat tahminini Morgan Stanley duyurdu. Morgan Stanley, 2027 yılının dördüncü çeyreğinde ons altının 5.250 dolara yükseleceğini öngörerek UBS ve Goldman Sachs'ın beklentilerinin üzerine çıktı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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