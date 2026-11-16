16 Kasım Pazartesi Altın Fiyatları: Çeyrek Altın Ne Kadar?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Altın yeni haftaya düşüşle başladı. Ons altın 3.850 dolar civarına gerilerken gram altın, cuma günkü 6.280 liralık kapanışın altına inerek saat 6.246 liradan işlem gördü. Fed'in aralıkta faizi artıracağı beklentisi, güçlü dolar ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş altına baskı yapmayı sürdürüyor. Peki 16 Kasım Pazartesi gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar?
16 Kasım Pazartesi: Altın ne kadar?
Altın neden düşüyor? Gözler Fed'in aralık kararında
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın