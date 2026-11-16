16 Kasım Pazartesi Altın Fiyatları: Çeyrek Altın Ne Kadar?

Altındaki baskının arkasında Fed'in 9 Aralık toplantısında faizi artıracağı beklentisi var. CME FedWatch verilerine göre piyasa, 25 baz puanlık artışa yüzde 90, 50 baz puanlık artışa ise yüzde 10 ihtimal veriyor. Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid ile Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson'ın enflasyonun hâlâ yüksek olduğunu vurgulaması da bu beklentiyi besledi. Getirisi olmayan altın, faizlerin yükseldiği ortamda yatırımcı gözünde cazibesini yitiriyor.

ABD'de 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,18 ile son bir ayın en yüksek seviyesini görürken dolar, nisan 2025'ten bu yana en güçlü seviyelerine yakın işlem görüyor. Dolar endeksi 103,4 civarında. Güçlü dolar, altını diğer para birimleriyle alanlar için pahalı hale getiriyor.

Bu hafta piyasanın gündeminde iki başlık öne çıkıyor. Fed Başkanı Kevin Warsh bugün bir konferansta konuşma yapacak, Fed'in ekim ayı toplantı tutanakları ise çarşamba günü açıklanacak. Banka tahminleri de temkinli: Goldman Sachs, 13 Kasım'da ons altın için 2027 sonu hedefini 4.800 dolardan 4.650 dolara indirdi.