article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
16 Kasım Pazartesi Altın Fiyatları: Çeyrek Altın Ne Kadar?

16 Kasım Pazartesi Altın Fiyatları: Çeyrek Altın Ne Kadar?

Faiz Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
16.11.2026 - 10:35
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Altın yeni haftaya düşüşle başladı. Ons altın 3.850 dolar civarına gerilerken gram altın, cuma günkü 6.280 liralık kapanışın altına inerek saat 6.246 liradan işlem gördü. Fed'in aralıkta faizi artıracağı beklentisi, güçlü dolar ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş altına baskı yapmayı sürdürüyor. Peki 16 Kasım Pazartesi gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

16 Kasım Pazartesi: Altın ne kadar?

16 Kasım Pazartesi: Altın ne kadar?

Haftanın ilk işlem gününde gram altın yüzde 0,5 civarında geriledi. Cuma günü 6.280 liradan kapanan gram altın, sabah saatlerinde 6.246 liraya kadar çekildi. Ons altın da yüzde 0,6'ya yakın kayıpla 3.855 dolar seviyesinde bulunuyor. Geçen hafta ons altının yaklaşık yüzde 4,7 değer kaybederek mart ayından bu yana en kötü haftasını yaşadığı hatırlatılıyor.

16 Kasım Pazartesi güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın ne kadar?

  • Alış 6.245,77 TL / Satış 6.246,62 TL

Gram has altın ne kadar?

  • Alış 6.214,54 TL / Satış 6.215,38 TL

Çeyrek altın ne kadar?

  • Alış 10.213 TL / Satış 10.317 TL

Yarım altın ne kadar?

  • Alış 20.450 TL / Satış 20.627 TL

Tam altın ne kadar?

  • Alış 40.775 TL / Satış 41.103 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

  • Alış 41.873 TL / Satış 42.201 TL

Ata altın ne kadar?

  • Alış 41.873 TL / Satış 42.201 TL

22 ayar bilezik ne kadar?

  • Alış 5.706,52 TL / Satış 5.912,16 TL

18 ayar altın ne kadar?

  • Alış 4.323 TL / Satış 5.065 TL

Ons altın ne kadar?

  • Alış 3.855,02 dolar / Satış 3.855,54 dolar

Fiyatlar serbest piyasa verileridir; kuyumcular arasında alış-satış makası açılabilir. Alım satım öncesinde bulunduğunuz yerdeki güncel fiyatı kontrol etmekte fayda var.

Altın neden düşüyor? Gözler Fed'in aralık kararında

Altın neden düşüyor? Gözler Fed'in aralık kararında

Altındaki baskının arkasında Fed'in 9 Aralık toplantısında faizi artıracağı beklentisi var. CME FedWatch verilerine göre piyasa, 25 baz puanlık artışa yüzde 90, 50 baz puanlık artışa ise yüzde 10 ihtimal veriyor. Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid ile Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson'ın enflasyonun hâlâ yüksek olduğunu vurgulaması da bu beklentiyi besledi. Getirisi olmayan altın, faizlerin yükseldiği ortamda yatırımcı gözünde cazibesini yitiriyor.

ABD'de 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,18 ile son bir ayın en yüksek seviyesini görürken dolar, nisan 2025'ten bu yana en güçlü seviyelerine yakın işlem görüyor. Dolar endeksi 103,4 civarında. Güçlü dolar, altını diğer para birimleriyle alanlar için pahalı hale getiriyor.

Bu hafta piyasanın gündeminde iki başlık öne çıkıyor. Fed Başkanı Kevin Warsh bugün bir konferansta konuşma yapacak, Fed'in ekim ayı toplantı tutanakları ise çarşamba günü açıklanacak. Banka tahminleri de temkinli: Goldman Sachs, 13 Kasım'da ons altın için 2027 sonu hedefini 4.800 dolardan 4.650 dolara indirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın