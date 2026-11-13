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Bitcoin 70 Bin Doların Altına Çakıldı: Kritik Destek Seviyesi Belli Oldu

Bitcoin 70 Bin Doların Altına Çakıldı: Kritik Destek Seviyesi Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
13.11.2026 - 20:30
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Kripto para piyasasında satış dalgası hız kesmiyor. Bitcoin, ağustos ayından bu yana ilk kez 70 bin doların altına inerek 69 bin 191 dolar civarına geriledi. Son 24 saatteki kayıp yüzde 6'ya, haftalık kayıp ise yüzde 10'a yaklaştı.

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Bitcoin 70 bin doların altına çakıldı.

Bitcoin 70 bin doların altına çakıldı.

Dünyanın en büyük kripto parası, 13 Kasım sabahı saat 10.30 itibarıyla 69 bin 191 dolardan işlem gördü. Ekim 2025'te yaklaşık 126 bin dolarla zirveyi gören Bitcoin, bu seviyenin yüzde 45 kadar altına düşmüş durumda. Düşüş yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Ethereum yüzde 5'e yakın değer kaybederek 1.942 dolara indi.

CoinMarketCap verilerine göre toplam kripto para piyasasının değeri de son 24 saatte yüzde 4,73 azalarak 2,32 trilyon dolara geriledi. Piyasada dikkat çeken bir diğer gelişme, kaldıraçlı işlemlerdeki zincirleme kapanışlar oldu. CoinGlass verileri, 24 saat içinde 1,3 milyar doların üzerinde kaldıraçlı pozisyonun tasfiye edildiğini, bunun yaklaşık 677 milyon dolarının Bitcoin pozisyonlarından oluştuğunu gösteriyor.

Piyasa yorumcularına göre sert geri çekilmenin arkasında tek bir haber yok. Fiyatı aşağı çeken asıl unsur, piyasadan çıkan para. Teknik tarafta ise 66 bin doların hemen üzeri, yatırımcıların yakından izlediği destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinden kasımda yaklaşık 2 milyar dolar çıktı.

ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinden kasımda yaklaşık 2 milyar dolar çıktı.

Satış baskısını besleyen en önemli kalemlerden biri ABD’deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF). Bu fonlardan üst üste beş işlem günü boyunca çıkış yaşandı. Kasım ayındaki toplam geri ödemeler 2 milyar dolara yaklaşırken 2026 yılının net fon akışı da eksiye döndü. Çıkışların neredeyse tamamı BlackRock’ın iShares fonundan geldi. Bu tablo, düşüşü küçük yatırımcının panik satışından çok büyük kurumsal oyuncuların risk azaltmasına bağlayan yorumları güçlendiriyor.

Faiz cephesinden gelen haberler de kripto piyasasına moral vermedi. Bu hafta beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verisi tahvil faizlerini yukarı itti. Piyasalar artık Fed’in aralık ayında faiz artırma ihtimalini yüksek olarak fiyatlıyor. New York Fed Başkanı John Williams başta olmak üzere Fed yetkilileri, enflasyonla mücadelede atılması gereken daha çok adım olduğunu söylüyor.

Orta Doğu’da tırmanan askeri gerilim ve ABD ara seçimlerinin ardından kripto paralara yönelik düzenlemelerin sıkılaşabileceği beklentisi de riskli varlıklardan kaçışı hızlandıran diğer başlıklar arasında gösteriliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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