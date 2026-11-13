Bitcoin 70 Bin Doların Altına Çakıldı: Kritik Destek Seviyesi Belli Oldu
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Kripto para piyasasında satış dalgası hız kesmiyor. Bitcoin, ağustos ayından bu yana ilk kez 70 bin doların altına inerek 69 bin 191 dolar civarına geriledi. Son 24 saatteki kayıp yüzde 6'ya, haftalık kayıp ise yüzde 10'a yaklaştı.
Bitcoin 70 bin doların altına çakıldı.
ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinden kasımda yaklaşık 2 milyar dolar çıktı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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