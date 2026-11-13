Bitcoin 70 Bin Doların Altına Çakıldı: Kritik Destek Seviyesi Belli Oldu

Dünyanın en büyük kripto parası, 13 Kasım sabahı saat 10.30 itibarıyla 69 bin 191 dolardan işlem gördü. Ekim 2025'te yaklaşık 126 bin dolarla zirveyi gören Bitcoin, bu seviyenin yüzde 45 kadar altına düşmüş durumda. Düşüş yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Ethereum yüzde 5'e yakın değer kaybederek 1.942 dolara indi.

CoinMarketCap verilerine göre toplam kripto para piyasasının değeri de son 24 saatte yüzde 4,73 azalarak 2,32 trilyon dolara geriledi. Piyasada dikkat çeken bir diğer gelişme, kaldıraçlı işlemlerdeki zincirleme kapanışlar oldu. CoinGlass verileri, 24 saat içinde 1,3 milyar doların üzerinde kaldıraçlı pozisyonun tasfiye edildiğini, bunun yaklaşık 677 milyon dolarının Bitcoin pozisyonlarından oluştuğunu gösteriyor.

Piyasa yorumcularına göre sert geri çekilmenin arkasında tek bir haber yok. Fiyatı aşağı çeken asıl unsur, piyasadan çıkan para. Teknik tarafta ise 66 bin doların hemen üzeri, yatırımcıların yakından izlediği destek bölgesi olarak öne çıkıyor.