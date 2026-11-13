Emekli ve Memur Maaşında Tahmin Değişti, Yeni Rakamlar Belli Oldu

Merkez Bankası senaryosu tutarsa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ocakta yaklaşık yüzde 9,97 artacak.

En düşük emekli maaşı 2027'de ne kadar olacak?

Bugün 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığı bu oranla 25 bin 900 lira seviyesine yükseliyor.

Emekli maaşı senaryoları

Orta Vadeli Program'daki yüzde 9,04'lük öngörü en düşük aylığı 25 bin 681 liraya taşıyor. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 10,08 ile rakam 25 bin 926 lira, AA Finans beklentisi olan yüzde 10,11 ile 25 bin 933 lira oluyor. FKE'nin yüzde 10,73'lük tahmininde ise en düşük aylık 26 bin 79 liraya çıkıyor.

2027 memur ve memur zammı nasıl olacak?

Memurlar ve memur emeklileri için Merkez Bankası senaryosuna göre yaklaşık yüzde 7,91'lik artış öngörülüyor. Bu durumda en düşük memur maaşı 75 bin 779 liraya, öğretmen maaşı 89 bin 839 liraya, polis maaşı 99 bin 944 liraya, uzman doktor maaşı ise 184 bin 235 liraya ulaşıyor. Emekli tarafında pratisyen hekimin aylığı 74 bin 124, emekli polisin 50 bin 818, emekli öğretmenin 50 bin 618 lira civarında hesaplanıyor.

En düşük emekli aylığı için yeni rakamlar

Kulislerde en düşük emekli aylığının 30 ila 35 bin lira bandına çekilmesi de konuşuluyor, ancak henüz verilmiş bir karar yok. Enflasyon farkına ek olarak 5 bin liralık seyyanen artış yapılırsa en düşük aylık 30 bin 907 liraya çıkıyor. Yüzde 10 ila 15 arasında bir refah payı da dile getiriliyor, fakat bu oran da netleşmiş değil. En düşük aylık tutarının yükseltilmesi için ayrıca yasal düzenleme gerekiyor.