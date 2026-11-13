Emekli ve Memur Maaşında Tahmin Değişti, Yeni Rakamlar Belli Oldu
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Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yukarı çekmesi, ocakta zam bekleyen milyonlarca emekli ve memurun hesaplarını bir kez daha değiştirdi. Yeni tahmine göre en düşük emekli aylığı 26 bin liraya yaklaşırken, en düşük memur maaşı 75 bin 779 liraya çıkabilir. İşte yeni tahmin ve yeni rakamlar.
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Enflasyon tahmini değişti, yeni rakamlar belli oldu. İşte emeklinin yeni maaş zammı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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