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Emekli ve Memur Maaşında Tahmin Değişti, Yeni Rakamlar Belli Oldu

Emekli ve Memur Maaşında Tahmin Değişti, Yeni Rakamlar Belli Oldu

Merkez Bankası memur Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
13.11.2026 - 13:05
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Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yukarı çekmesi, ocakta zam bekleyen milyonlarca emekli ve memurun hesaplarını bir kez daha değiştirdi. Yeni tahmine göre en düşük emekli aylığı 26 bin liraya yaklaşırken, en düşük memur maaşı 75 bin 779 liraya çıkabilir. İşte yeni tahmin ve yeni rakamlar.

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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'den yüzde 29,5'e çekti.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'den yüzde 29,5'e çekti.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 12 Kasım'da İstanbul'da yılın son Enflasyon Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'den yüzde 29,5'e yükselttiklerini duyurdu. Banka, 2027 sonu için ara hedefini yüzde 21, 2028 sonu için ise yüzde 13,5 olarak belirledi.

Bu revizyon, ocak zammını doğrudan ilgilendiriyor. Yılın ilk altı ayında enflasyon yüzde 17,76 olarak gerçekleşmişti. Merkez Bankası'nın yeni yıl sonu tahmini baz alındığında, temmuz-aralık dönemini kapsayan ikinci yarı enflasyonunun yüzde 9,97 civarında oluşacağı hesaplanıyor.

TÜİK verilerine göre aylık enflasyon temmuzda yüzde 1,78, ağustos ve eylülde yüzde 1,84, ekimde ise yüzde 2,58 oldu. Dört aylık birikim şimdiden yüzde 8,29'a ulaştı. 

Emekli maaş zammı nasıl belli oluyor?

Emekliler yılda iki kez enflasyon farkına göre zam alıyor. Zam oranını 6 aylık enflasyon verileri belirliyor. 2027 zammı için geriye kasım ve aralık verileri kaldı. Ocak zammının kesin oranı bu iki ayla netleşecek.

Enflasyon tahmini değişti, yeni rakamlar belli oldu. İşte emeklinin yeni maaş zammı.

Enflasyon tahmini değişti, yeni rakamlar belli oldu. İşte emeklinin yeni maaş zammı.

Merkez Bankası senaryosu tutarsa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ocakta yaklaşık yüzde 9,97 artacak.

En düşük emekli maaşı 2027'de ne kadar olacak?

Bugün 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığı bu oranla 25 bin 900 lira seviyesine yükseliyor.

Emekli maaşı senaryoları

Orta Vadeli Program'daki yüzde 9,04'lük öngörü en düşük aylığı 25 bin 681 liraya taşıyor. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 10,08 ile rakam 25 bin 926 lira, AA Finans beklentisi olan yüzde 10,11 ile 25 bin 933 lira oluyor. FKE'nin yüzde 10,73'lük tahmininde ise en düşük aylık 26 bin 79 liraya çıkıyor.

2027 memur ve memur zammı nasıl olacak?

Memurlar ve memur emeklileri için Merkez Bankası senaryosuna göre yaklaşık yüzde 7,91'lik artış öngörülüyor. Bu durumda en düşük memur maaşı 75 bin 779 liraya, öğretmen maaşı 89 bin 839 liraya, polis maaşı 99 bin 944 liraya, uzman doktor maaşı ise 184 bin 235 liraya ulaşıyor. Emekli tarafında pratisyen hekimin aylığı 74 bin 124, emekli polisin 50 bin 818, emekli öğretmenin 50 bin 618 lira civarında hesaplanıyor.

En düşük emekli aylığı için yeni rakamlar

Kulislerde en düşük emekli aylığının 30 ila 35 bin lira bandına çekilmesi de konuşuluyor, ancak henüz verilmiş bir karar yok. Enflasyon farkına ek olarak 5 bin liralık seyyanen artış yapılırsa en düşük aylık 30 bin 907 liraya çıkıyor. Yüzde 10 ila 15 arasında bir refah payı da dile getiriliyor, fakat bu oran da netleşmiş değil. En düşük aylık tutarının yükseltilmesi için ayrıca yasal düzenleme gerekiyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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