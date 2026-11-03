Emeklinin 4 Aylık Zammı Yüzde 8,28, Memurun Farkı Yüzde 1,20: Ocak 2027 Maaşları İçin Hesaplar Netleşti
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TÜİK'in açıkladığı Ekim enflasyonu verisiyle, Ocak 2027 zammını belirleyecek altı aylık enflasyonun ilk dört ayı tamamlandı. Ekim'de aylık enflasyon yüzde 2,58, yıllık enflasyon yüzde 29,77 oldu; temmuz-ekim dönemi birikimli oran yüzde 8,28'e çıktı ve bu, SSK ile Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammında şimdiden hak ettiği pay anlamına geliyor. Memur ve memur emeklisi tarafında ise yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı aşıldı, yaklaşık yüzde 1,20'lik enflasyon farkı doğdu.
Temmuz ile Ekim arasında aylık enflasyon yüzde 1,78, 1,84, 1,84 ve 2,58 olarak gerçekleşti; dört aylık birikim yüzde 8,28'i buldu.
SSK ve Bağ-Kur emeklisi için dört aylık zam yüzde 8,28 oldu.
Memur ve memur emeklisinde yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı aşıldı, enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,20 oldu.
En düşük emekli aylığı 23.552 TL'den 25.926 TL ile 26.013 TL arasına çıkabilir.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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