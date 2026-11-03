Emeklinin 4 Aylık Zammı Yüzde 8,28, Memurun Farkı Yüzde 1,20: Ocak 2027 Maaşları İçin Hesaplar Netleşti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı verilere göre Ekim'de tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,58, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,77 arttı. Eylül'de aylık artış yüzde 1,84, yıllık enflasyon ise yüzde 29,73'tü; yıllık oran 0,04 puan yükseldi.

Eylül'de Kasım 2021'den bu yana ilk kez yüzde 30'un altına inen yıllık enflasyon, Ekim'de de bu seviyenin altında kaldı. Temmuz (yüzde 1,78), ağustos (yüzde 1,84) ve eylül (yüzde 1,84) ayları birlikte yaklaşık yüzde 5,6'lık bir birikim oluşturmuştu; ekimin yüzde 2,58'iyle bu toplam yüzde 8,28'e ulaştı.