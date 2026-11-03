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Emeklinin 4 Aylık Zammı Yüzde 8,28, Memurun Farkı Yüzde 1,20: Ocak 2027 Maaşları İçin Hesaplar Netleşti

Emeklinin 4 Aylık Zammı Yüzde 8,28, Memurun Farkı Yüzde 1,20: Ocak 2027 Maaşları İçin Hesaplar Netleşti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.11.2026 - 10:22
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TÜİK'in açıkladığı Ekim enflasyonu verisiyle, Ocak 2027 zammını belirleyecek altı aylık enflasyonun ilk dört ayı tamamlandı. Ekim'de aylık enflasyon yüzde 2,58, yıllık enflasyon yüzde 29,77 oldu; temmuz-ekim dönemi birikimli oran yüzde 8,28'e çıktı ve bu, SSK ile Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammında şimdiden hak ettiği pay anlamına geliyor. Memur ve memur emeklisi tarafında ise yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı aşıldı, yaklaşık yüzde 1,20'lik enflasyon farkı doğdu.

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Temmuz ile Ekim arasında aylık enflasyon yüzde 1,78, 1,84, 1,84 ve 2,58 olarak gerçekleşti; dört aylık birikim yüzde 8,28'i buldu.

Temmuz ile Ekim arasında aylık enflasyon yüzde 1,78, 1,84, 1,84 ve 2,58 olarak gerçekleşti; dört aylık birikim yüzde 8,28'i buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı verilere göre Ekim'de tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,58, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,77 arttı. Eylül'de aylık artış yüzde 1,84, yıllık enflasyon ise yüzde 29,73'tü; yıllık oran 0,04 puan yükseldi.

Eylül'de Kasım 2021'den bu yana ilk kez yüzde 30'un altına inen yıllık enflasyon, Ekim'de de bu seviyenin altında kaldı. Temmuz (yüzde 1,78), ağustos (yüzde 1,84) ve eylül (yüzde 1,84) ayları birlikte yaklaşık yüzde 5,6'lık bir birikim oluşturmuştu; ekimin yüzde 2,58'iyle bu toplam yüzde 8,28'e ulaştı.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi için dört aylık zam yüzde 8,28 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi için dört aylık zam yüzde 8,28 oldu.

SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin Ocak 2027 zammı, temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. Dört ayı geride bırakan emekli, yüzde 8,28'lik payı şimdiden garantiledi; ancak bu oran maaşlara yalnızca Ocak'ta yansıyacak.

Geriye kasım ve aralık verileri kaldı. Altı aylık oranın piyasa beklentileriyle örtüşmesi için bu iki ayda toplam yaklaşık yüzde 1,66'lık bir artış yeterli olacak. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,63 olarak öne çıkıyor ve bu senaryoda emekli zammı yüzde 10,08'e işaret ediyor. Finansal Kuruluşlar Birliği'nin (FKB) anketinde beklenti yüzde 30,06, zam ise yüzde 10,45; AA Finans anketinde ise zam yüzde 10,09 olarak hesaplanıyor.

Memur ve memur emeklisinde yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı aşıldı, enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,20 oldu.

Memur ve memur emeklisinde yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı aşıldı, enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,20 oldu.

Memur ve memur emeklisinde 2026'nın ikinci yarısı için belirlenen toplu sözleşme zammı yüzde 7'ydi. Dört aylık enflasyon yüzde 8,28'i bulunca bu oran aşıldı ve bileşik hesapla yaklaşık yüzde 1,20'lik bir enflasyon farkı oluştu. Bu farka 2027'nin ilk altı ayı için kararlaştırılan yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde, şu anki tabloyla toplam artış yaklaşık yüzde 6,26'ya yaklaşıyor.

Altı aylık enflasyon farkı kesinleştiğinde bu rakam yükselecek. TCMB anketine göre 6 aylık fark yüzde 2,88 ve toplam memur zammı yüzde 8,02; FKB anketine göre fark yüzde 3,22 ve toplam zam yüzde 8,39; AA Finans anketine göre ise fark yüzde 2,89, toplam zam yüzde 8,03.

Bu senaryolarda en düşük memur maaşı 70.224 TL'den yaklaşık 75.856 TL ile 76.116 TL arasına çıkıyor. En düşük memur emeklisi aylığı ise 31.527,77 TL'den yaklaşık 34.055 TL ile 34.172 TL'ye yükseliyor.

En düşük emekli aylığı 23.552 TL'den 25.926 TL ile 26.013 TL arasına çıkabilir.

En düşük emekli aylığı 23.552 TL'den 25.926 TL ile 26.013 TL arasına çıkabilir.

Şu an 23.552 TL olan en düşük emekli aylığı, TCMB anketindeki yüzde 10,08'lik zam senaryosunda 25.926 TL'ye, FKB anketindeki yüzde 10,45'lik senaryoda 26.013 TL'ye ulaşıyor. En düşük aylığa yapılacak artışın yürürlüğe girmesi için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

Gözler şimdi kasım ve aralık verilerinde. Kasım enflasyonunun 3 Aralık'ta, aralık enflasyonunun ise Ocak 2027'de açıklanmasıyla altı aylık oran kesinleşecek ve emekli ile memurun yeni maaşı netlik kazanacak. Aralık'ta toplanması beklenen asgari ücret komisyonunda da bu verilerin ana gösterge olacağı belirtiliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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