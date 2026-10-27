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Ocak 2027 Zammı İçin Geri Sayım Başladı: Emekli Maaşında Beklenmedik Fark

Ocak 2027 Zammı İçin Geri Sayım Başladı: Emekli Maaşında Beklenmedik Fark

memur Enflasyon Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
27.10.2026 - 19:46
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Emekli ve memurun Ocak 2027 zammı için geri sayım sürerken, kurumların enflasyon tahminleri arasındaki makas maaş hesaplarını da değiştirdi. Temmuz, Ağustos ve Eylül verileriyle 6 aylık enflasyonun ilk yarısı yüzde 5,57 olarak netleşti. Kalan üç ayın seyrine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 8,70 ile yüzde 10,45 arasında değişiyor. Bu da 40 bin lira maaş alan bir emekli için ayda 700 liraya varan fark demek.

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Emekli maaşında beklenmedik fark: En iyimser ve en kötümser tahmin arasındaki fark 700 lira.

Emekli maaşında beklenmedik fark: En iyimser ve en kötümser tahmin arasındaki fark 700 lira.

Emekli zammını belirleyen formül belli: SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon kadar artış alıyor. İlk üç ayın verileri açıklandı. Temmuz'da yüzde 1,78, Ağustos ve Eylül'de ise yüzde 1,84'lük artışlarla birikmiş enflasyon yüzde 5,57'ye ulaştı. Geriye Ekim, Kasım ve Aralık kaldı.

Kurumların yıl sonu beklentileri farklı olunca Ocak zammı için çıkan rakamlar da ayrışıyor. Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik yıl sonu tahmini tutarsa emekli zammı yüzde 8,70'te kalıyor. Orta Vadeli Program'daki yüzde 28,4'lük hedef yüzde 9,04'lük artışa, Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,63'lük beklenti yaklaşık yüzde 10,08'e, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ndeki yüzde 29,66 ise yüzde 10,11'e işaret ediyor. En yüksek rakam Finansal Kurumlar Birliği anketinden geliyor: Yüzde 30,06'lık yıl sonu tahmini, yüzde 10,45'lik zam anlamına geliyor.

Oranlar kâğıt üzerinde birbirine yakın görünse de cebe yansıması farklı. 25 bin lira maaş alan bir emekli, Merkez Bankası senaryosunda Ocak'ta 27 bin 175 lira alırken Finansal Kurumlar Birliği senaryosunda 27 bin 612 lira alıyor. Aradaki fark ayda 437 lira. 30 bin liralık maaşta yeni aylık 32 bin 610 ile 33 bin 135 lira arasında şekilleniyor. 40 bin lira alanda ise fark 700 liraya çıkıyor ve yeni maaş 43 bin 480 ile 44 bin 180 lira arasında kalıyor. Zam Temmuz'a kadar 6 ay boyunca geçerli olacağı için iki senaryo arasındaki toplam fark, 40 bin lira alan emekli için 4 bin 200 lirayı buluyor.

Üç aylık verilerle en düşük emekli maaşı 26 bin lirayı aşıyor.

Üç aylık verilerle en düşük emekli maaşı 26 bin lirayı aşıyor.

Kritik soru, Ekim, Kasım ve Aralık'ta aylık enflasyonun nerede duracağı. Hesaplamalara göre Merkez Bankası senaryosunun gerçekleşmesi için son üç ayda aylık ortalama yüzde 1 civarında bir enflasyon yetiyor. Finansal Kurumlar Birliği'nin öngördüğü yüzde 10,45'lik zam ise aylık ortalama yüzde 1,5'in biraz üzerinde bir seyir gerektiriyor. Yaz aylarında aylık enflasyonun yüzde 1,78 ile 1,84 arasında gerçekleştiği düşünülürse, bu tempo sürdüğü takdirde zam yüksek senaryoya daha yakın çıkabilir.

En düşük emekli aylığında da tablo benzer. Bugün 23 bin 552 lira olan taban aylık, yüzde 10,45'lik artışla yaklaşık 26 bin 13 liraya yükseliyor. Merkez Bankası senaryosunda ise 25 bin 601 lirada kalıyor.

Memur ve memur emeklileri için hesap farklı işliyor. Ocak'ta toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik artışın üzerine, 6 aylık enflasyonun öngörülen oranı aştığı kısım enflasyon farkı olarak ekleniyor. Finansal Kurumlar Birliği anketi baz alındığında memurun toplam zammının yüzde 8,3 civarında olacağı hesaplanıyor. Bu durumda 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı yaklaşık 76 bin 53 liraya, 31 bin 528 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 144 liraya çıkıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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