Ocak 2027 Zammı İçin Geri Sayım Başladı: Emekli Maaşında Beklenmedik Fark

Emekli zammını belirleyen formül belli: SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon kadar artış alıyor. İlk üç ayın verileri açıklandı. Temmuz'da yüzde 1,78, Ağustos ve Eylül'de ise yüzde 1,84'lük artışlarla birikmiş enflasyon yüzde 5,57'ye ulaştı. Geriye Ekim, Kasım ve Aralık kaldı.

Kurumların yıl sonu beklentileri farklı olunca Ocak zammı için çıkan rakamlar da ayrışıyor. Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik yıl sonu tahmini tutarsa emekli zammı yüzde 8,70'te kalıyor. Orta Vadeli Program'daki yüzde 28,4'lük hedef yüzde 9,04'lük artışa, Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,63'lük beklenti yaklaşık yüzde 10,08'e, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ndeki yüzde 29,66 ise yüzde 10,11'e işaret ediyor. En yüksek rakam Finansal Kurumlar Birliği anketinden geliyor: Yüzde 30,06'lık yıl sonu tahmini, yüzde 10,45'lik zam anlamına geliyor.

Oranlar kâğıt üzerinde birbirine yakın görünse de cebe yansıması farklı. 25 bin lira maaş alan bir emekli, Merkez Bankası senaryosunda Ocak'ta 27 bin 175 lira alırken Finansal Kurumlar Birliği senaryosunda 27 bin 612 lira alıyor. Aradaki fark ayda 437 lira. 30 bin liralık maaşta yeni aylık 32 bin 610 ile 33 bin 135 lira arasında şekilleniyor. 40 bin lira alanda ise fark 700 liraya çıkıyor ve yeni maaş 43 bin 480 ile 44 bin 180 lira arasında kalıyor. Zam Temmuz'a kadar 6 ay boyunca geçerli olacağı için iki senaryo arasındaki toplam fark, 40 bin lira alan emekli için 4 bin 200 lirayı buluyor.