Ocak 2027 Zammı İçin Geri Sayım Başladı: Emekli Maaşında Beklenmedik Fark
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Emekli ve memurun Ocak 2027 zammı için geri sayım sürerken, kurumların enflasyon tahminleri arasındaki makas maaş hesaplarını da değiştirdi. Temmuz, Ağustos ve Eylül verileriyle 6 aylık enflasyonun ilk yarısı yüzde 5,57 olarak netleşti. Kalan üç ayın seyrine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 8,70 ile yüzde 10,45 arasında değişiyor. Bu da 40 bin lira maaş alan bir emekli için ayda 700 liraya varan fark demek.
Emekli maaşında beklenmedik fark: En iyimser ve en kötümser tahmin arasındaki fark 700 lira.
Üç aylık verilerle en düşük emekli maaşı 26 bin lirayı aşıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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