En Düşük Emekli Maaşı Kaldırılacak mı? Uzman İsim Son Noktayı Koydu

Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, en düşük emekli aylığının kaldırılacağına yönelik tartışmalara net bir yanıt verdi. Yılmaz'a göre mevcut tabloda kısa ve orta vadede böyle bir ihtimal bulunmuyor. Gerekçesi ise Hazine'nin tamamladığı taban aylık uygulamasından vazgeçilmesi halinde emekliler arasında ciddi bir sosyal ve ekonomik çöküşün yaşanacak olması.

Yılmaz, maaşıyla geçinemeyip yeniden iş hayatına dönen emeklilerin sosyal güvenlik destek primi ödediğini, yani çalışan emeklinin maaşının bir kısmını zaten kendisinin finanse ettiğini hatırlattı.

En düşük emekli maaşı kaldırılırsa ne olur?

Bu durumda halk arasında 'kök aylık' denen, çalışma hayatı boyunca ödenen primlerle belirlenen maaşa geri dönülecek. Yılmaz'ın hesabına göre bütün çalışma hayatı boyunca asgari ücret üzerinden prim ödemiş bir kişinin kök maaşı ortalama 13 bin ile 17 bin lira arasında. Bugünkü 23 bin 552 liralık taban aylıkla kıyaslandığında bu, bazı emekliler için 10 bin lirayı aşan bir kayıp anlamına geliyor.

Yılmaz, 2023'te 3 milyon 800 bin olan taban aylık alan emekli sayısının, kamuoyuna yansıyan bilgilere göre bugün 5 milyon 100 bin ile 5 milyon 500 bin arasında olduğunu belirtti. Kesin rakamların SGK kayıtlarında bulunduğunu da ekledi.