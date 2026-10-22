En Düşük Emekli Maaşı Kaldırılacak mı? Uzman İsim Son Noktayı Koydu
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En düşük emekli maaşı uygulamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı milyonlarca emeklinin gündeminde. Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, taban aylık kalkarsa asgari ücretten prim ödemiş bir emeklinin kök maaşının 13 ila 17 bin lira bandına gerileyeceğini hesapladı. Yılmaz, kısa ve orta vadede böyle bir adım beklemediğini söylerken ocak ayı için de yeni rakamı paylaştı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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