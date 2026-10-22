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En Düşük Emekli Maaşı Kaldırılacak mı? Uzman İsim Son Noktayı Koydu

En Düşük Emekli Maaşı Kaldırılacak mı? Uzman İsim Son Noktayı Koydu

SGK Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
22.10.2026 - 15:07
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En düşük emekli maaşı uygulamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı milyonlarca emeklinin gündeminde. Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, taban aylık kalkarsa asgari ücretten prim ödemiş bir emeklinin kök maaşının 13 ila 17 bin lira bandına gerileyeceğini hesapladı. Yılmaz, kısa ve orta vadede böyle bir adım beklemediğini söylerken ocak ayı için de yeni rakamı paylaştı.

Kaynak: TGRT Haber / Bengü Sarıkuş

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2027'de En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olmalı?

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En düşük emekli maaşı kalkacak mı? Milyonlarca emekliye 13 bin TL kabusu.

En düşük emekli maaşı kalkacak mı? Milyonlarca emekliye 13 bin TL kabusu.

Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, en düşük emekli aylığının kaldırılacağına yönelik tartışmalara net bir yanıt verdi. Yılmaz'a göre mevcut tabloda kısa ve orta vadede böyle bir ihtimal bulunmuyor. Gerekçesi ise Hazine'nin tamamladığı taban aylık uygulamasından vazgeçilmesi halinde emekliler arasında ciddi bir sosyal ve ekonomik çöküşün yaşanacak olması.

Yılmaz, maaşıyla geçinemeyip yeniden iş hayatına dönen emeklilerin sosyal güvenlik destek primi ödediğini, yani çalışan emeklinin maaşının bir kısmını zaten kendisinin finanse ettiğini hatırlattı.

En düşük emekli maaşı kaldırılırsa ne olur?

Bu durumda halk arasında 'kök aylık' denen, çalışma hayatı boyunca ödenen primlerle belirlenen maaşa geri dönülecek. Yılmaz'ın hesabına göre bütün çalışma hayatı boyunca asgari ücret üzerinden prim ödemiş bir kişinin kök maaşı ortalama 13 bin ile 17 bin lira arasında. Bugünkü 23 bin 552 liralık taban aylıkla kıyaslandığında bu, bazı emekliler için 10 bin lirayı aşan bir kayıp anlamına geliyor.

Yılmaz, 2023'te 3 milyon 800 bin olan taban aylık alan emekli sayısının, kamuoyuna yansıyan bilgilere göre bugün 5 milyon 100 bin ile 5 milyon 500 bin arasında olduğunu belirtti. Kesin rakamların SGK kayıtlarında bulunduğunu da ekledi.

2027'de en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2027'de en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2027 zammına dair de tahminde bulunan Yılmaz, yılın ikinci yarısında enflasyonun yaklaşık yüzde 10 civarında gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Bu senaryoda uygulama devam ederse şu an 23 bin 552 lira olan en düşük emekli maaşı, Hazine desteğiyle 25 bin 900 lira seviyesine ulaşabilir. Kesin tablo ise aralık enflasyonunun açıklanmasıyla ocak başında netleşecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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