Asgari Ücrete Yüzde 50 Zam Gelebilir: İsa Karakaş En Düşük Emekli Maaşı Beklentisini Açıkladı
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Sosyal Güvenlik Başmüfettişi İsa Karakaş, TGRT Haber'deki canlı yayında ocak ayı için hem emekli maaşı hem asgari ücret tahminlerini açıkladı. Karakaş'a göre SSK ve Bağ-Kur'da yaklaşık yüzde 10 artış geliyor ve en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liradan 25 bin 900 liraya yükselecek. Asgari ücrette ise seçim tarihine bağlı olarak yüzde 30 ile yüzde 50 arasında bir zam senaryosu masada.
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İsa Karakaş'a göre seçim Temmuz 2027'den önce yapılırsa asgari ücrete ocak ayında yüzde 50 zam gelebilir.
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Yoksulluk sınırı 37 bin 801 liraya dayandı, Aralık'ta 40 bine yaklaşması bekleniyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklisine yaklaşık yüzde 10, memur emeklisine 8 ile 10 arası zam öngörülüyor.
"Ocaktan itibaren tüm emeklilere refah payı verilmesi artık zorunlu hale geldi."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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