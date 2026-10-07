Asgari Ücrete Yüzde 50 Zam Gelebilir: İsa Karakaş En Düşük Emekli Maaşı Beklentisini Açıkladı

İsa Karakaş, güncel yoksulluk sınırının 37 bin 801 lira olduğunu hatırlattı ve aralık ayına gelindiğinde bu rakamın 40 bin liraya yaklaşacağını ifade etti. İstanbul'da kiraların 30 bin ile 40 bin lira arasında seyrettiğine dikkat çeken Karakaş, mevcut maaşların temel ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğunu vurguladı.

Asgari ücret pazarlığına da değinen İsa Karakaş, işçi temsilcilerinin yoksulluk sınırının altındaki teklifleri kabul etmemesi gerektiğini söyledi. Bunun sonucunda hükümet ile işverenin işçi tarafı olmadan karar vermesi gündeme gelebilir.