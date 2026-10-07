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Asgari Ücrete Yüzde 50 Zam Gelebilir: İsa Karakaş En Düşük Emekli Maaşı Beklentisini Açıkladı

Asgari Ücrete Yüzde 50 Zam Gelebilir: İsa Karakaş En Düşük Emekli Maaşı Beklentisini Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.10.2026 - 14:02
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Sosyal Güvenlik Başmüfettişi İsa Karakaş, TGRT Haber'deki canlı yayında ocak ayı için hem emekli maaşı hem asgari ücret tahminlerini açıkladı. Karakaş'a göre SSK ve Bağ-Kur'da yaklaşık yüzde 10 artış geliyor ve en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liradan 25 bin 900 liraya yükselecek. Asgari ücrette ise seçim tarihine bağlı olarak yüzde 30 ile yüzde 50 arasında bir zam senaryosu masada.

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İsa Karakaş'a göre seçim Temmuz 2027'den önce yapılırsa asgari ücrete ocak ayında yüzde 50 zam gelebilir.

İsa Karakaş'a göre seçim Temmuz 2027'den önce yapılırsa asgari ücrete ocak ayında yüzde 50 zam gelebilir.

Karakaş'ın tahminine göre seçimin 2027'nin temmuz ayından önce yapılması halinde asgari ücrete ocakta yüzde 50 zam gelebilir. Seçim daha geç bir tarihe kalırsa zam en az yüzde 30 düzeyinde kalacak.

Uzman isim, asgari ücretin içinde bulunduğu durumun artık çok zor olduğunu, yüzde 50'lik bir artışın bile yılın ortasında yoksulluk sınırının altında kalacağını dile getirdi.

Yoksulluk sınırı 37 bin 801 liraya dayandı, Aralık'ta 40 bine yaklaşması bekleniyor.

Yoksulluk sınırı 37 bin 801 liraya dayandı, Aralık'ta 40 bine yaklaşması bekleniyor.

İsa Karakaş, güncel yoksulluk sınırının 37 bin 801 lira olduğunu hatırlattı ve aralık ayına gelindiğinde bu rakamın 40 bin liraya yaklaşacağını ifade etti. İstanbul'da kiraların 30 bin ile 40 bin lira arasında seyrettiğine dikkat çeken Karakaş, mevcut maaşların temel ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğunu vurguladı.

Asgari ücret pazarlığına da değinen İsa Karakaş, işçi temsilcilerinin yoksulluk sınırının altındaki teklifleri kabul etmemesi gerektiğini söyledi. Bunun sonucunda hükümet ile işverenin işçi tarafı olmadan karar vermesi gündeme gelebilir.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yaklaşık yüzde 10, memur emeklisine 8 ile 10 arası zam öngörülüyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yaklaşık yüzde 10, memur emeklisine 8 ile 10 arası zam öngörülüyor.

Eylül enflasyonu ağustosla aynı seviyede, yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Üç aylık enflasyon farkıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur'lular için kümülatif artış yüzde 5,56'ya ulaştı. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 30 civarında.

İsa Karakaş'ın hesabına göre ocakta SSK ve Bağ-Kur'da en düşük emekli aylığı 25 bin 900 lira olacak. Memur emeklilerinde en düşük aylık şu an 31 bin 527 lira. Yüzde 8'lik zamla bu tutar yaklaşık 34 bin 49 liraya çıkıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyon karşısında erime yaşanmayacağı sözü tutulursa yüzde 10'luk artışla 34 bin 680 liraya ulaşılabilir.

"Ocaktan itibaren tüm emeklilere refah payı verilmesi artık zorunlu hale geldi."

"Ocaktan itibaren tüm emeklilere refah payı verilmesi artık zorunlu hale geldi."

İsa Karakaş, mevcut maaşların yoksulluk sınırının çok altında kaldığını hatırlatarak ocak ayından itibaren emeklilere refah payı verilmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Üç yıllık Orta Vadeli Program'ı da sabit gelirliler açısından dezavantajlı bulan Karakaş, vatandaşlara taleplerini Meclis çalışırken dile getirmeleri çağrısı yaptı: 'Sesini çıkaran gündem oluyor.'

Emekli maaşı ve asgari ücret zamlarının kesinleşeceği ocak ayına kadar seçim takvimi ile enflasyon verileri belirleyici olacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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