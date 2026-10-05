SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Emekli Maaşları İçin 3 Yeni Düzenleme Meclis'te

Emekliye intibak düzenlemesi, 2000 sonrası emekli olanlarla eski emekliler arasında oluşan maaş dengesizliğini hedefliyor. Aynı prim gününe sahip iki kişi, emekli oldukları döneme göre bugün çok farklı maaş alabiliyor. Teklif, 5510 sayılı Kanun'a eklenecek Ek Madde 25 ile bu farkı gidermeyi amaçlıyor.

Gazetenin yayımladığı tabloya göre intibakta 506 sayılı Kanun'daki gösterge tablosu ve memur katsayısı esas alınacak. ABO tabanı %60'tan başlayacak, en fazla %85'e çıkabilecek. Hesaplanan yeni maaş düşük kalırsa mevcut maaş ödenmeye devam edecek. Geriye dönük toplu ödeme ise yapılmayacak.

Tekliflerin Meclis'te görüşülüp kabul edilip edilmeyeceği henüz belli değil; emekliler ise merakla yaşanacak gelişmeleri bekliyor.