SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Emekli Maaşları İçin 3 Yeni Düzenleme Meclis'te
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Muhalefet milletvekillerinin Meclis'e sunduğu üç ayrı kanun teklifi, enflasyon karşısında sabit gelirle geçinen 17 milyondan fazla emekliyi doğrudan ilgilendiriyor. Tekliflerde her yıl haziranda net asgari ücret tutarında tatil desteği, aylık bağlama oranında %2'den %3'e artış ve eski emeklilerle 2000 sonrası emekliler arasındaki maaş farkını kapatacak bir intibak düzenlemesi yer alıyor. SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında üç teklifi tek tek değerlendirdi.
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Meclis'e sunulan üç teklif, emeklilerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hedefliyor.
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Birinci teklif, emeklilere her haziran ayında net asgari ücret tutarında tatil desteği veriyor.
İkinci teklif aylık bağlama oranını %2'den %3'e çıkararak 25 yıllık çalışanın oranını %75'e taşıyor.
Üçüncü teklif aynı prim gününe farklı maaş ödenmesi sorununa intibak çözümü getiriyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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