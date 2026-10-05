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SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Emekli Maaşları İçin 3 Yeni Düzenleme Meclis'te

SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Emekli Maaşları İçin 3 Yeni Düzenleme Meclis'te

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.10.2026 - 07:55
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Muhalefet milletvekillerinin Meclis'e sunduğu üç ayrı kanun teklifi, enflasyon karşısında sabit gelirle geçinen 17 milyondan fazla emekliyi doğrudan ilgilendiriyor. Tekliflerde her yıl haziranda net asgari ücret tutarında tatil desteği, aylık bağlama oranında %2'den %3'e artış ve eski emeklilerle 2000 sonrası emekliler arasındaki maaş farkını kapatacak bir intibak düzenlemesi yer alıyor. SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında üç teklifi tek tek değerlendirdi.

Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi

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Meclis'e sunulan üç teklif, emeklilerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

Meclis'e sunulan üç teklif, emeklilerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

SGK Uzmanı İsa Karakaş'ın aktardığına göre teklifleri muhalefet milletvekilleri hazırladı. Hepsinin ortak noktası, enflasyonla erimiş maaşlara hem tek seferlik nakit destek hem de kalıcı artış sağlamak.

Karakaş, düzenlemelerin emeklilere 'doğrudan nakit destek' ile kalıcı gelir artışı getireceğini vurguladı. Türkiye'de 17 milyondan fazla emeklinin bulunduğu, sistemin dayanağı olan 5510 sayılı Kanun'un ise Ekim 2008'de yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Tekliflerden ikisi bu kanundaki oranlara ve ek maddelere dokunuyor.

Birinci teklif, emeklilere her haziran ayında net asgari ücret tutarında tatil desteği veriyor.

Birinci teklif, emeklilere her haziran ayında net asgari ücret tutarında tatil desteği veriyor.

Teklife göre ödeme her yıl haziran ayında yapılacak ve tutarı net asgari ücrete eşit olacak. Desteğin yönetimi SGK'ya bırakılıyor.

Bir şart dikkat çekiyor: Para yalnızca yurt içindeki dinlenme tesislerinde kullanılabilecek. Yani nakit olarak cebe girmeyecek, tatil harcamasına yönlendirilecek.

İkinci teklif aylık bağlama oranını %2'den %3'e çıkararak 25 yıllık çalışanın oranını %75'e taşıyor.

İkinci teklif aylık bağlama oranını %2'den %3'e çıkararak 25 yıllık çalışanın oranını %75'e taşıyor.

Mevcut sistemde her 360 gün prim için %2 aylık bağlama oranı (ABO) uygulanıyor. Teklif bu oranı %3'e yükseltiyor. Hesap şöyle değişiyor: 25 yıl çalışan birinin maaşı, kazanç esasının %50'si yerine %75'i üzerinden bağlanacak.

Öte yandan düzenleme yalnızca yeni emeklileri kapsamıyor. Teklifte daha önce emekli olanların maaşlarının da yeni oranla güncellenmesi, yani geçmişteki hak kaybının telafi edilmesi öngörülüyor.

Üçüncü teklif aynı prim gününe farklı maaş ödenmesi sorununa intibak çözümü getiriyor.

Üçüncü teklif aynı prim gününe farklı maaş ödenmesi sorununa intibak çözümü getiriyor.

Emekliye intibak düzenlemesi, 2000 sonrası emekli olanlarla eski emekliler arasında oluşan maaş dengesizliğini hedefliyor. Aynı prim gününe sahip iki kişi, emekli oldukları döneme göre bugün çok farklı maaş alabiliyor. Teklif, 5510 sayılı Kanun'a eklenecek Ek Madde 25 ile bu farkı gidermeyi amaçlıyor.

Gazetenin yayımladığı tabloya göre intibakta 506 sayılı Kanun'daki gösterge tablosu ve memur katsayısı esas alınacak. ABO tabanı %60'tan başlayacak, en fazla %85'e çıkabilecek. Hesaplanan yeni maaş düşük kalırsa mevcut maaş ödenmeye devam edecek. Geriye dönük toplu ödeme ise yapılmayacak.

Tekliflerin Meclis'te görüşülüp kabul edilip edilmeyeceği henüz belli değil; emekliler ise merakla yaşanacak gelişmeleri bekliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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