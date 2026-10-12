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En Düşük Emekli Maaşında 5 Senaryo Masada

En Düşük Emekli Maaşında 5 Senaryo Masada

Enflasyon Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
12.10.2026 - 18:16
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Temmuz'daki düzenlemeyle 23 bin 552 TL'ye yükselen en düşük emekli aylığı için Ocak 2027 hesapları netleşmeye başladı. Eylül enflasyonunun açıklanmasıyla 6 aylık zammın ilk yarısı geride kaldı. Yıl sonu enflasyonuna dair 5 farklı senaryo ortaya çıktı.

Kaynak: Sabah

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Emekli maaş zammı için yeni oranlar ortaya çıktı.

Emekli maaş zammı için yeni oranlar ortaya çıktı.

TÜİK verilerine göre temmuzda yüzde 1,78 olan aylık enflasyon, ağustos ve eylülde yüzde 1,84 olarak açıklandı. Bu üç ayın birikimli etkisiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammında yüzde 5,57'lik kısım şimdiden cebe girmiş oldu. Nihai oranı ise ekim, kasım ve aralık ayı enflasyonu belirleyecek.

En düşük emekli aylığında ise tablo biraz farklı. Taban aylık, emeklilere yansıyan enflasyon farkıyla kendiliğinden artmıyor; rakamın değişmesi için Meclis'ten yeni bir yasal düzenleme geçmesi gerekiyor. Bu yüzden yapılan hesaplamalar, en düşük aylığa da SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle aynı oranda artış yapılacağı varsayımına dayanıyor.

Bu varsayımla şu ana kadar oluşan yüzde 5,57'lik fark 23 bin 552 TL'ye eklendiğinde, en düşük emekli aylığı 24 bin 864 TL'ye ulaşıyor. Son üç ayın verileri geldikçe bu rakam yukarı yönlü güncellenecek.

2027 emekli maaşında 5 farklı senaryo.

2027 emekli maaşında 5 farklı senaryo.

Sabah'ın derlediği yıl sonu enflasyon beklentileri, en düşük emekli aylığının Ocak'ta nereye gidebileceğine dair beş ayrı tablo ortaya koyuyor. En iyimser ve en kötümser tahmin arasındaki fark, taban aylıkta yaklaşık 478 TL'lik bir makasa denk geliyor.

Merkez Bankası (TCMB): Banka, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 26'dan yüzde 28'e çekmişti. Bu tahmin tutarsa 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak, en düşük aylık 25 bin 601 TL'ye yükselecek.

Orta Vadeli Program (OVP): Programda 2026 yıl sonu için öngörülen yüzde 28,4'lük enflasyon, yüzde 9,04'lük bir artış anlamına geliyor. Bu senaryoda taban aylık 25 bin 681 TL oluyor.

Piyasa Katılımcıları Anketi: Merkez Bankası'nın anketinde yıl sonu beklentisi yüzde 29,61'e çıkmıştı. Piyasanın öngördüğü yaklaşık yüzde 10'luk artışla en düşük aylık 25 bin 921 TL'ye ulaşıyor.

AA Finans Beklenti Anketi: Ekonomistlerin ortalama yıl sonu tahmini yüzde 29,66. Buna göre 6 aylık oran yüzde 10,11'e, en düşük aylık da 25 bin 933 TL'ye çıkıyor.

Finansal Kurumlar Birliği (FKB): Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasında yıl sonu enflasyonu yüzde 30,39 olarak tahmin ediliyor. Bu senaryoda 6 aylık TÜFE yüzde 10,73'e ulaşıyor ve en düşük aylık 26 bin 79 TL'yi buluyor.

Hangi senaryonun gerçeğe dönüşeceği, Ocak 2027'nin ilk günlerinde açıklanacak aralık enflasyonuyla netleşecek. Taban aylığa yapılacak artışın kesin tutarı ise hükümetin hazırlayacağı yasal düzenlemeyle belli olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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