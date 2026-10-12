En Düşük Emekli Maaşında 5 Senaryo Masada
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Temmuz'daki düzenlemeyle 23 bin 552 TL'ye yükselen en düşük emekli aylığı için Ocak 2027 hesapları netleşmeye başladı. Eylül enflasyonunun açıklanmasıyla 6 aylık zammın ilk yarısı geride kaldı. Yıl sonu enflasyonuna dair 5 farklı senaryo ortaya çıktı.
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Emekli maaş zammı için yeni oranlar ortaya çıktı.
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2027 emekli maaşında 5 farklı senaryo.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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