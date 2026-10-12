En Düşük Emekli Maaşında 5 Senaryo Masada

TÜİK verilerine göre temmuzda yüzde 1,78 olan aylık enflasyon, ağustos ve eylülde yüzde 1,84 olarak açıklandı. Bu üç ayın birikimli etkisiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammında yüzde 5,57'lik kısım şimdiden cebe girmiş oldu. Nihai oranı ise ekim, kasım ve aralık ayı enflasyonu belirleyecek.

En düşük emekli aylığında ise tablo biraz farklı. Taban aylık, emeklilere yansıyan enflasyon farkıyla kendiliğinden artmıyor; rakamın değişmesi için Meclis'ten yeni bir yasal düzenleme geçmesi gerekiyor. Bu yüzden yapılan hesaplamalar, en düşük aylığa da SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle aynı oranda artış yapılacağı varsayımına dayanıyor.

Bu varsayımla şu ana kadar oluşan yüzde 5,57'lik fark 23 bin 552 TL'ye eklendiğinde, en düşük emekli aylığı 24 bin 864 TL'ye ulaşıyor. Son üç ayın verileri geldikçe bu rakam yukarı yönlü güncellenecek.